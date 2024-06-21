Dorak Holding Kapadokya’da “Premium” markalar yaratıyor

1971 yılında Türkiye’nin ilk Turizm Bakanlığı lisanslı seyahat acentalarından biri olarak yola çıkan, Dorak Turizm uzun yıllar bir aile şirketi olarak faaliyet gösterdi. 2000 yılında Ahmet Serdar Körükçü, Mustafa Pilav ve Ahmet Kaplan Tan’ın üç ortaklı bir yapıya geçti. Seyahat acenteciliğinin yanı sıra otelcilik, restorancılık, sıcak hava balonculuğu, outdoor sporları alanlarında yatırımlar yapan kuruluş 2012 yılında tüm şirketlerini Dorak Holding çatısı altında birleştirdi. Geçen dönem içinde, turizmden kuyuma, deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar 65 markalık dev bir yapıya dömüştü.

2023 yılını yaklaşık 700 milyon dolar ciro ile kapatan Holding’in bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar dolar. Grup bünyesindeki 65 şirkette, 500’ü yurtdışında olmak üzere 4 bin kişiye istihdam da sağlıyor. 2024 yılında 600 bin turisti Türkiye’de ağırlamayı hedefliyor. Kendi otelleri dışında 500 otelle çalışıyor ve yılda 10 milyon geceleme gerçekleştiriyor.

23 ülkede ofis

Dünyanın her yanından ülkemize turist getirebilme yetkinliğine sahip Türkiye’nin ilk ve tek tur operatörü olan Dorak Holding’in ‘Dorak Global’ çatısı altında başta Asya / Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya, Latin Amerika, U.A.E, Avrupa ve Balkanlar dahil 23 ülkede ofisleri bulunuyor. Yurtdışında 500’ü aşkın kişiye iş imkanı sağlıyor.

Dorak Group’un otel yatırımları arasında; İstanbul’da Crowne Plaza, Cihangir Residence, Hagia Saofia Mansions Istanbul, Curio Collections by Hilton ve Kapadokya’da Sacred Mansion, Sacred House, Doubletree Hilton, Ramada Kapadokya, Exedra Kapadokya, Uçhisar Kaya Otel, Le Blue Kuşadası otelleri yer alıyor. Ankara’nın doğusundaki en lüks şehir oteli olması planlanan Marriott ise bu yıl hizmete girecek.

Yurt dışındaki ofislerinde sağlık turizmi departmanları kuran Dorak Holidng, İstanbul ağırlıklı olmak üzere 50’yi aşkın anlaşmalı kurum ve doktorla Türkiye’nin sağlıktaki büyük potansiyelini katma değerli turizm hizmetiyle birlikte dünyaya açıyor.

Dorak Holding restoran işinde de iddialı. İstanbul’daki Sarnıç; İstanbul’da Arnavutköy, Cihangir, Haliç ve Sarayburnu şubeleri, Ankara’da Çankaya şubesi, Aydın’da Kuşadası ve Nevşehir’de Avanos şubesi olmak üzere toplam 7 noktada hizmet veren Türkiye’nin tek balık restoran zinciri Sur Balık’la geniş bir ağa sahip. Önümüzdeki dönemde, Dubai’nin ardından NewYork ve Londra’da da Sur Balık subeleri açılması planlanyor.

4 faklı balon markasıyla yılda 250 binden fazla kişiyi uçuruyor

Dorak Holding için Kapadokya’nın çok büyük önemi var. Yıllar önce, Kapadokya bölgesinde önceleri deneme amaçlı uçuşlar yapılan sıcak hava balonculuğunda bir potansiyel olduğunun fark eden şirket yönetimi, ilk olarak bölgede faaliyet gösteren Kapadokya Balon firmasını satın aldı. Daha sonra yeni yatırımlarla kapasiteyi genişletti. Uzakdoğu başta olmak üzere yurtdışında Kapadokya baloculuğuna yönelik yoğun tanıtım faaliyetlerinde bulundu.

Kaya otelde lüks deneyim sunan Sacred Mansion

Dorak Holding geçtiğimiz aylarda, Kapadokya’nın özgün atmosferini yansıtan otellerin başında gelen Sacred House’un devamı niteliğinde tasarlanan Sacred Mansion’u hizmete açtı.

Kapadokya bölgesinin ilk kaya oteli olan Kaya Göreme’nin, mimar Turan Gülcüoğlu tarafından restore edilmesiyle Sacred Mansion’a dönüşen otel mimarisi ve hizmet anlayışındaki özenli ayrıntılarla öne çıkıyor.

Sacred Mansion, spa’sı, özgün mutfağı, üç tanesi kayadan oyma olan toplam 37 odası, sessiz ortamı, dünyanın dört bir yanından gelen antik mobilyaları ve peri bacaları manzarasıyla “Premium” tatil arayan turistler için özgün ve lüks bir konaklama deneyimi sunuyor.

Kapadokya’da iddialı bir Uzakdoğu restoranı: Take Sushi

Geçen ay, Uzakdoğulu turistlerin gözdesi olan Kapadokya’da üç katlı bir Uzakdoğu restoranı hizmete girdi. Adını aynı zamanda mekânın danışmanlığını da yapan dünyaca ünlü Japon şef, Hiroki Takemura’dan alan Take Sushi; Japon mutfağına ait sushi seçeneklerinin yanı sıra menüsünde yer alan 70’ten fazla alternatifle, özel bir lezzet deneyimi sunuyor. Mimari tasarımıyla da Kapadokya’nın en iddialı ve etkileyici ambiyansına imza atan Take Sushi’nin dekorasyonunda ise Ceren Ayata’nın imzası var.

Tema park yatırımı

Dorak Holding, bölgeye bir tema park da kazandırmayı planlıyor. Tesiste, 20 bin metrekarelik bir alanda taşların arasına oyulmuş bir akvaryum da olacak. Benzerini Kanada'da gören Ahmet Serdar Körükçü, bu akvaryumun büyük ilgiyle karşılacağını düşünüyor.

Ağustos 2024’te halka arz planlanıyor:

Dorak Holding, önümüzdeki aylarda kuruluşa bağlı Ata Turizm’in hisselerini halka arz etmeyi planlıyor. Restoranlar, balonlar, oteller ve mağazaları halka açacak olan kuruluş, bu alanlarda borsaya açılan ilk şirket olacak. .