Dördüncü fabrikasını ABD’ye ihracat için kuruyor

Ankara’daki üç fabrikasında çikolata, pasta, kurabiye, krema-ezme ve farklı atıştırmalıklar üreten Patiswiss, ABD pazarı için özel üretim amacıyla dördüncü fabrikasını kuruyor.

Yılın son çeyreğinde başlaması planlanan üretimle cironun yüzde 25’inin ihracattan sağlanması hedefleniyor. Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Ali S. Tunaoğlu ve CEO Mustafa N. Yıldız ile fabrikada buluştuk. Tunaoğlu, 2004 yılında kurulmuş firmayı 2018’de satın aldıktan sonra yeni ürünlerle, yeni fabrika yatırımlarıyla hızlı büyüme sağladıklarını belirterek, şu anda ciro içinde yüzde 11 olan ihracatın payını artırmak istediklerini vurguluyor.

Tunaoğlu, “Patiswiss’i satın aldığımızda 10 kişilik istihdam vardı. Şu anda 500 kişilik istihdama ulaşmış durumdayız ve çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın. Satın aldıktan itibaren ‘önce marka olalım, kârlılık ikinci planda kalsın’ düşüncesiyle hareket ettik. İç pazarda ürünlerimize çok yüksek talep oldu ve bu talebi karşılamak için yeni fabrikalar kurduk. Şimdi yeni bir fabrika daha kuruyoruz. Anadolu OSB’de yaklaşık 13 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. Bu fabrikamız tamamen ABD pazarı için üretim yapılacak. Çok büyük bir ABD’li perakendecinin taleplerine uygun gramajlarda ve miktarda üretim yapacağız. Eylül’de sevkiyata başlamayı planlıyoruz” diyor.

Patiswiss CEO’su Mustafa N. Yıldız ise ürünlerin iç pazarda büyük talep görmesinin önemli nedenlerinden birinin şirketteki inovasyon (yenilikçilik) gücü olduğunu belirtiyor. Yıldız şöyle konuşuyor:

“Türkiye pazarında olmayan ürünler üretmeye önem verdik. Tüketicimiz bizi çikolatacı olarak tanıyor ama çok kaliteli granola, müsli reçetelerimiz var. Cipslerimiz de sağlıklı atıştırmalık kategorisinde çok iyi. Portakal dilimli ve çikolata kaplı kurutulmuş çilekler ilk ürünlerimizdi. Bu iki ürün müşterilerimizden büyük talep gördü ve lokomotif ürünlerimiz oldu. Sonra başka ürünleri devreye soktuk. İlk fabrikamızı Ostim’de açtık, sonra iki fabrika daha kurduk. 2023’te 731 milyon TL ciro yaptık. Bu yıl için de 1 milyar TL hedefledik.”

En fazla ihracat Körfez ülkelerine

Yönetim Kurulu Başkanı Ali S. Tunaoğlu, bu yılın Nisan ayında eşi Elif Aslı Tunaoğlu ile sosyal medya ortamında ihracatla ilgili şu detayları aktarıyor:

“İhracata 2022’de başladık ve şu anda 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Suudi Arabistan ve Katar başı çekiyor. O ülkelerde talep düşmüyor. En çok çilekli ürünümüz gidiyor ama artık dondurma ürünlerimizi de uçak kargoyla haftada 1-2 palet gönderiyoruz. O bölgelerde Talabat ile çalışıyoruz, toplamda 56 ürünümüzü listeledi. Dondurma ürünlerimizi de Talabat’a önerdiğimizde ürünlerimizi incelediler ve hemen soğuk zincir ve depo yatırımı yaptılar. Yeni fabrikamız üretime başlayınca ABD, ihracatta Suudi Arabistan ve Katar’ın önüne geçecek. Çileğin 80 gramını, 1,50-1,60 dolar bandında satıyoruz. Dolayısıyla kilogram ihracat ortalamamız gayet iyi. Şu anda dünyada bir kakao krizi de yaşanıyor ve fiyatlar tüm pazarlarda çok değişken. Kakao stokları tükendiğinde fiyatlarda ciddi ve ani bir artış yaşanabilir. Ürünlerimizde maksimum düzeyde yerli hammadde kullanıyoruz. Çileğimiz Ege’den. Kuruyemişlerimiz yerli. Yulafta da yerli çalışıyoruz. Çikolatada ise özellikle İsviçre çikolatası kullandığımız için onu ithal ediyoruz.”

Esra Hanım ile helalleştik, sadece işimize bakıyoruz

Patiswiss’in eski CEO’su Elif Aslı Tunağlu, bu yılın Nisan ayında sosyal medya ortamında kendisine ulaşarak ürünlerle ilgili şikâyet ileten Esra U. isimli tüketiciye verdiği yanıtlarla gündem olmuştu. Yanlış yaklaşımı nedeniyle oluşan tepkiler markaya zarar verdiği için (aynı zamanda eşi olan) şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Sinan Tunaoğlu tarafından görevden alınan Elif Aslı Tunaoğlu, “Büyük hata ettim, hâlâ ben nasıl öyle şeyler yazdım diye kendime kızıyorum. Belki o an stres altındaydım bilemiyorum ama geriye baktığımda ‘asla öyle yanıtlar vermemeliydim’ diyorum. Sonra Esra U. hanımdan özür diledim ve helalleştik, onun da amacı sadece şikâyetini iletmekmiş. Ben sosyal medya ortamının ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu çok iyi anladım” dedi. Ali Sinan Tunaoğlu da bu konuda şöyle konuştu: “Bu olaydan sonra elbette iş kaybımız oldu, üretimimiz bir süre gerilerdi, 800 kişilik istihdamımız 500 kişiye kadar indi ama yaşananlardan ders aldık ve tamamen işimize bakıyoruz. Yeni yatırımlarla ‘daha çok istihdam ve ihracat yapalım’ istiyoruz.”

Patiswiss CEO’su Mustafa N. Yıldız da bu tartışmaların yaşandığı dönemde farklı konuların gündeme geldiğini hatırlatarak şu bilgileri ekliyor: “O dönemde, her konuda kasıtlı ya da sehven yanlış bilgiler de paylaşıldı. Mesela ciromuzun 250 milyon dolar olduğu yazıldı. Oysa biz 2023’te 700 milyon lirayı aştık. Ancak o rakamları yazanlar düzeltme DE yapmadılar. Markamız Patiswiss’in çalıntı olduğu da iddia edildi. Patiswiss, Türkiye’de marka olarak 2004 yılında tescil edildi ve sonraki yıllarda bu tesciller yenilendi. Aynı isme sahip İsviçre’deki marka ise nihai tüketiciye ürün yapmıyor ve Türkiye’de tescilli değil. Biz onların ürün verdiği bölgelerde aynı ismi kullanmıyoruz. Bu nedenle hiçbir hak ihlalimiz, bir dava konumuz da olmadı.”