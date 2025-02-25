‘Düdüklü tencere’ lastiği ile üretim kapısını açtı, CTP boru contasıyla dünyada öne çıktı

Hacı Kayhan Öztimur, Malatya’da o dönemki adıyla Sanat Okulu’nun ahşap bölümünde öğrenciyken dayısı Mehmet Van İstanbul’a çağırdı.

Hacı Kayhan Öztimur, üniversite sınavına girdi, ancak kazanamadı. İstanbul’da bir mobilyacının yanında çalışmaya başladı.

O dönemde Tofaş’ın ürettiği Murat 124’ün kapı kollarını üreten Mehmet Van, Hacı Kayhan Öztimur’a sıklıkla tavsiyede bulundu:

- Sen kendi işini kurmaya bak. Ben sana yardımcı olurum…

Hacı Kayhan Öztimur, çok geçmeden gaz ocağı iğnesi contası pazarlamasına girdi. Çantaya contaları koyup özellikle esnafları kapı kapı dolaşmaya başladı.

Bir gün Mısır Çarşısı’ndaki dükkanlardan birinde tahsilat için beklerken, esnafla kadın müşteri arasında geçen tartışmaya tanık oldu. Kadın dükkandan aradığını alamadan ayrıldıktan sonra Hacı Kayhan Öztimur, tartışma konusunu sordu, esnaf anlattı:

- Amerikan yardımı çerçevesinde gelen düdüklü tencereler var. Kadının evindeki düdüklü tencerenin lastiği bozulmuş. Onu arıyor. Ancak, tencereler Amerika’dan geldi ama yedek lastikleri yok.

Hacı Kayhan Öztimur, esnaftan bozuk olan düdüklü tencere lastiği örneğini aldı. Almanya’da makine mühendisliği bölümünde okuyan kardeşi Orhan Öztimur’a gönderdi:

- Orhan, bak bakalım bu lastiği üretenler nasıl yapıyor.

Kardeşi Orhan Öztimur’dan gelen bilgiler doğrultusunda kalıp yaptırdı, “Gislaved ayakkabı” üretenlerden de malzeme aldı, Talimhane’de küçük atölyede işe koyuldu. Ürettiği düdüklü tencere lastiklerini tanıdığı züccaciyecilere pazarladı.

Adım adım işleri büyütünce kazandığı deneyimle Mannesmann’ın ürettiği içme suyu borularının ek noktalarına conta üretimine girdi. Böylece kuruluşu 1957 yılına uzanan Arsan Kauçuk’un temellerini atmış oldu.

Arsan Kauçuk Plastik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., su borusu contasıyla geliştirdiği üretimde hep “sıvı sızdırmazlığı” tarafına yoğunlaştı. Zamanla o ürünlerine izolasyon malzemeleri de eklendi.

Geçenlerde Rüştü Bozkurt, Şeref Oğuz ve Mustafa Kemal Çolak’la birlikte Arsan Kauçuk’un Sakarya’daki tesislerine gittik. Fabrikayı gezip, üretimin tüm aşamalarını izledik. Yönetim Kurulu Başkanı K. Berat Öztimur, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Serhat Palancıoğlu ve Genel Müdür Mehmet Ürek’ten şirketin öyküsünü dinledik.

Berat Öztimur, babasının Arsan Kauçuk’un temellerini attığı günlerin öyküsünü anlattıktan sonra, sık sık dinlediği tavsiyeyi paylaştı:

- Babam bana hep, “Büyük düşün” derdi. Dudullu’dan Sakarya’ya taşınmamız da babamın, “Büyük düşün” tavsiyesinin etkisiyle gerçekleşti.

5-6 yıl Marmara Bölgesi ve Trakya Bölgesi’nde farklı yerleri dolaştıktan sonra Sakarya’da karar kıldıklarını kaydetti:

- 2014-2015’te arsayı aldık. 2019’da fabrikayı bitirdik.

1990’dan itibaren conta üretiminin yanına yapı sektörünü de eklediklerini vurguladı:

- 35 senedir müteahhitler ile birebir çalışıyoruz. Müteahhitlerimizin yurt dışı projelerinde de yanlarında oluyoruz.

Conta tarafında ilk ihracata 1989-1990’da Almanya ile başladıklarını vurguladı:

- Zamanla Avrupa pazarına yayıldık. Derken ABD’ye uzandık. ABD, en büyük ihracat pazarlarımız arasına girdi.

Arsan Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Ürek araya girdi:

- CTP boru (cam-elyaf karışımı boru) contasında dünyanın en büyüğü olduk.

2024 yılı cirolarının 30 milyon Euro olduğunu aktarıp ekledi:

- Ciromuzun yüzde 65’i ihracattan geliyor. 60 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Sızdırmazlık ürünlerinde kilo başına ihracat gelirini merak ettim, Mehmet Ürek hesapladı:

- Sızdırmazlık ürünlerimiz 3 ana gruptan oluşuyor. Kilo başına ihracat gelirimiz ürüne göre 6-20 Euro arasında değişiyor.

Hacı Kayhan Öztimur, gazocağı iğnesi contası, düdüklü tencere lastiği derken, Arsan Kauçuk’un temellerini 1957 yılında atıp “sızdırmazlık ürünleri”ne yoğunlaştı.

1990’da yapı sektörüyle de kol kola giren şirkette yönetimi 2003’te devralan Berat Öztimur, işleri büyüttü, çıtayı yükseltti… CTP boru contasında dünyada ilk sıraya oturmayı başardı…

İtalya’dan gelen ‘köprü yastığı’nı üretti, ‘deprem izolatörü’ne odaklanacak

Arsan Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Berat Öztimur, STFA’nın Edirne Otoyolu'nu yaptığı günleri anımsadı:

- STFA’dan o günlerde bir ekip bize geldi. İtalya’dan alınan köprü yastığını gösterdi. Arkadaşlarımız inceledi ve yerli üretimine geçtik. O dönemden itibaren köprü ve viyadükler için “yastık” üretiyoruz.

Arsan Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Ürek, söz konusu “yastığın” köprü ve viyadüklerdeki rolünü anlattı:

- Ürettiğimiz “yastıklar” köprü ve viyadüklerde sarsıntıyı sönümleme rolü oynuyor.

Söz konusu ürünleri şöyle açtı:

Yapısal ve Sismik Mesnetler: Elastromerik, pot, küresel ve silindirik mesnetler, sismik izolasyon sistemlerinde ise kurşun çekirdekli kauçuk mesnetler köprüler ve binalarda kullanılıyor.

Fabrika turu sırasında “genleşme derzleri”ni gösterdi:

Genleşme Derzleri: Proje gereksinimlerine göre tasarlanan elastromerik, tek açıklıklı ve modüler genleşme derzleri, köprüler için dayanıklı çözümler sağlıyor.

Mehmet Ürek, Türkiye’de şimdilik büyük projelerde, şehir hastanelerinde kullanılan “deprem izolatörü”ne dikkat çekti:

- “Deprem izolatörü” üretimine girip o alanda büyümek istiyoruz.

Atak Helikopteri ve Altay Tankı’nda varız

Arsan Kauçuk Genel Müdürü Mehmet Ürek, sızdırmazlık ürünleri, “köprü ve viyadük yastıkları”nın ardından farklı ürünlere de girdiklerini bildirdi:

- Atak Helikopteri’ne kauçuk malzeme veriyoruz. Altay Tankı’na zırh arkası kauçuk üretiyoruz. Roketsan ve TAI ile de bazı çalışmalar yapıyoruz.

Arsan Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Berat Öztimur, önümüzdeki döneme ilişkin hedefini paylaştı:

- Otomotiv sektörüne yan sanayi ürünü yapmak istiyoruz.

İsveçli grupla iki yıl görüştük, satmadım

Arsan Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Berat Öztimur’a Sakarya Ferizli’deki 35 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın yatırım değerini sordum, şu yanıtı verdi:

- 2019 yılında tamamlandığında 13-14 milyon Euro’yu bulmuştu. Bugün yapmaya kalksak 20 milyon Euro’dan aşağı bitmez.

Fabrikanın 12 bin ton/yıl kauçuk karışım kapasitesine sahip olduğunu bildirdi:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgeli Ar-Ge merkezimiz var. Kauçuk bileşik testleri ile ürünler üzerinde statik ve dinamik testler yapıyoruz. Tüm tasarım, kalıp üretimi ve metal işleme süreçleri mühendislerimiz tarafından yürütülüyor.

Öztimur, Arsan Kauçuk’a dünyadaki rakiplerinden satın alma teklifleri geldiğini aktardı:

- İsveçli bir firma ile iki yıl görüştük. Ortaklık düşünselerdi bakardık. Ancak, tamamını satın almak istediler. Biz de yanaşmadık.

Şirkete, “Burası senin oyuncağın değil” şeklinde baktığını kaydetti:

- 3’üncü kuşak da yavaş yavaş işin içine girmeye başladı. Şirketimizin ömrünü uzatmak için kurumsallaşma adımları atıyoruz.

Kurumsallaşmadan söz açılınca halka açılma planlarının olup olmadığını sorduk, şöyle yanıtladı:

- Yakın dönemde değil ama ileride halka açılmayı gündemimize alabiliriz.