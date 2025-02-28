Dünya piyasalarından kopuyoruz

Türkiye açısından kısa ve orta vadede olumlu olabilecek finansal ve jeopolitik gelişmeler yaşanıyor. Kritik finansal göstergelerden, brent petrolün fiyatı bir ayda 82 dolardan 72 dolara düştü. Doların dünyadaki yükselişi durdu. EUR/USD paritesinin yükselmesi lehimizedir.

Jeopolitik tarafta, Trump’ın dillendirdiği politikalar düşünülürse, bölgedeki en kritik ülkeyiz. Örneğin ABD, Ukrayna liderini Riyad’daki barış görüşmesine çağırmadı. Zelensky soluğu Ankara’da aldı. Rusya ile ilişkimiz belli bir seviyede gidiyor. ABD, AB’yi enerji konusunda sıkıştırıyor. Avrupa’nın uzun vadedeki enerji ihtiyacının bir kısmını Türkiye karşılayabilir. Orta Doğu’da, Suriye’deki ekonomik gelişmelerden fayda sağlayacağız.

Piyasalarımız son günlerde dış piyasalardan bağımsız hareket ediyor. Enflasyon ve faiz indirimleri üzerine yapılan spekülasyonlar, iç siyasette yaşananlar, etkili oluyor. Ekonomi politikasını son bir yıldır iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bunca emeğin üzerine, ekonomi yönetiminin rehavete kapılmaması gerekir. Ocak ayı enflasyonunu, sağlık harcamaları kalemindeki artış bozdu. Enflasyonla mücadele edilirken böyle zamlar olmaz. Neyse ki iptal edildi. Bunun pozitif etkisi 4 Mart’ta yayımlanacak şubat enflasyonunda görülecek. Dış politikada, yukarıda yazdığım olası senaryolar siyasetçilerde rahatlama yaratabilir. Reel sektörden gelen şikâyetler daha ciddiye alınabilir. Ekonomideki politika yapıcıların hata yapma lüksü yok.