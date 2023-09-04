Dünyada ilk 20’ye girdi, yılda 10 milyon telefonu düşük buldu

SAMSUNG Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, ekibinden Türkiye’deki mobil kullanım verilerini istedi. Derlenen bilgileri dikkatle inceledi:

- BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilerine göre, 2022 sonu itibariyle Türkiye’de tekil abone sayısı 90 milyon adedi aştı. 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda mobil telefon yaygınlık oranı yüzde 112.6 oldu.

■ Türkiye’de web trafiğinin yüzde 84.92’sini mobil telefonlar oluşturuyor. Kişi başı aylık mobil internet kullanımı 16 GB düzeyinde.

Verileri incelerken Türkiye’yi ilk sıralarda tutan şu rakamlar dikkatini çekti:

■ Türk halkı olarak ayda 549 dakika telefonla konuşuyoruz. Bu veri ile Avrupa’da birinciyiz.

■ Türkiye’de günlük telefon kullanım süresi 5.5 saat. Bu süre OECD ortalamasını aşıyor.

■ Günde 5 dakikada bir telefonumuza dokunuyoruz. Bu da bir günde yaklaşık 150 kez telefona baktığımızı ortaya koyuyor.

Malatya’nın Darende ilçesi Balaban beldesi kökenli olan Murat Azdemir’le geçenlerde buluştuğumuzda önce biraz kentimizi konuştuk. Ardından mobil kullanım verilerini paylaşıp, şu saptamayı yaptı:

- Bu kadar çok telefon kullanan bir millet olarak telefon değiştirme sıklığımız ortalama 6-7 yıl. Bu süre, AB ülkeleri ve ABD’de 2-2.5 yıl.

Türkiye’deki yıllık telefon satışları üzerinde durdu:

- Ülkemizde yılda ortalama 10 milyon adet telefon satılıyor. Aslında 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede beklenen yılda ortalama 20 milyonun üzerinde akıllı telefon satılmasıdır.

Türkiye pazarının henüz doygunluğa ulaşmadığını kaydetti:

- Türkiye’deki akıllı telefon pazarı her yıl ortalama yüzde 5 büyüyor.

Samsung’un pazardaki durumunu ortaya koydu:

- Son 3 yılda akıllı telefon kategorisinde pazar payımız artırdık. 2022 yılı sonunda akıllı telefon kategorisinde pazar payımızı yüzde 41’e çıkardık. Yani, Türkiye’de satılan her 100 telefondan 45’i Samsung.

Türkiye’de tablet pazarının akıllı telefondan daha fazla büyüdüğünü vurguladı:

- Ülkemizde tablet pazarı yılda yüzde 10 büyüyor. Yılda ortalama 1.5 milyon tablet satılıyor. Tablet kategorisinde 2022 yılı sonu itibariyle pazar payımız yüzde 33’ü buldu. Tablette çocuk-genç kullanımı daha yoğundu, üst yaşlarda da artış başladı.

Akıllı saat pazarına işaret etti:

- Her yıl satışların iki kat arttığını görüyoruz. Türkiye’de yılda 800 bin-1 milyon akıllı saat satıldığını tahmin ediyoruz. Samsung’un akıllı saat pazarındaki büyümesi 3 katı da aşıyor.

Bu yılın ilk 5 ayındaki sarışları irdeledi:

- Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde akıllı telefonda yüzde 43, tablette de yüzde 40’lık pazar payı ile satışlarımız sürüyor.

Samsung’un dünyada katlanabilir cihaz satışlarında öne çıktığını bildirdi:

- Türkiye, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri arasında katlanabilir cihaz kategorisinde ilk sırada yer alıyor.

Bunun üzerine Samsung dünyasında Türkiye’nin yerini merak ettim, paylaştı:

- Samsung, dünyada 56 ülkede faaliyette. Türkiye, ilk 20’de yer alıyor. Yerimiz 14-17 arasında bulunuyor.

Ardından ekledi:

- Türkiye’de akıllı telefon pazarı oldukça canlı ve çok hareketli. 2022’de satış adedinde yüzde 7, satış değerinde yüzde 3 büyüme oldu.

Hükümet, özellikle döviz girişi konusunda ivmenin çok düşük seyrettiği son birkaç yılda cep telefonu satışlarını kısmaya dönük adımlar atsa da yıllık 10 milyon cihazlık pazarla Türkiye cazibesini koruyor.

Samsung’un katlanabilir cihaz satışında Türkiye’nin MENA ülkeleri arasında ilk sırada yer alması, pazarın canlılığını gösteriyor.

Günde kişi başına 150 kez telefona bakmamız, Türkiye’de cihaz satışlarının büyüme seyrinin devam edeceğini ortaya koyuyor…

Ar-Ge’ye 15 milyar dolar harcıyor, katlanan telefonla öne çıkıyor

SAMSUNG Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung’un yıllık Ar-Ge harcamasına işaret etti:

- İnovasyon, Samsung’un DNA’sında çok önemli yer alıyor. Her yıl Ar-Ge’ye 15 milyar dolar bütçe ayrılıyor.

Tüketici taleplerine dikkat çekti:

- Gelen talepler ekranların büyümesi yönünde olunca Samsung gibi üreticiler de bu talebe özellikle mobil tarafta form değiştirebilir telefonlarla yanıt veriyor.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefona talepleri dikkate alarak odaklandığını kaydetti:

- Mobil kategorinin geleceğinde katlanabilir telefonlar olduğunu düşünüyoruz. 3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıkıyor.

Dünyada ortalama 1.4 milyar akıllı telefon satıldığını irdeledi:

- Geçen yıl bunun 25 milyonunu katlanabilir telefonlar oluşturdu. Samsung, katlanabilir telefon kategorisinde dünyada pazar payını yüzde 75’e çıkardı. Türkiye’de ise bu oran yüzde 95’e kadar ulaştı.

Samsung’un beklentisini ortaya koydu:

- Bu yıl üst segment telefon satışlarımızın yüzde 10’unun katlanabilir cihazlar olmasını bekliyoruz. 2027 yılında bu oranın yüzde 25’e çıkacağını öngörüyoruz.

Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve büyüyoruz

SAMSUNG Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Türkiye’de 300’e yakın mağaza ile hizmet verdiklerini belirtti:

- Türkiye’de tüketici elektroniğinde başarılı olabilmek için dağıtım kanalımızı, servis yapılanmamızı, ürün gamımızı, pazarlama ve iletişim çalışmalarımızı yerel ihtiyaçlara göre oluşturuyoruz.

Erişilebilirlik konusuna önem verdiklerini kaydetti:

- Bu kapsamda çözümler üretiyoruz. Eski telefonları alıp, yeni telefon satma gibi kampanyalarımız ilgi görüyor.

Şu bilgiyi paylaştı:

- Şu anda Türkiye’de 30 bin noktada Samsung ürünlerine erişim sağlanabiliyor.

Ardından ekledi:

- Türkiye’nin potansiyeline sonuna kadar inanıyoruz. Samsung olarak Türkiye’de, Türkiye ile birlikte büyüyoruz.

Deprem bölgesinde 5 bin öğrenciyi eğittik

SAMSUNG Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerinden örnekler verdi:

■ Inovation Campus: Bu programı 2020 yılında UNDP Türkiye ortaklığı ile hayata geçirdik. Program gençlerin 4. Sanayi Devrimi’ne liderlik etmek için gerekli olan becerileri kazanarak, günümüz sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni meslek kollarında istihdam edilebilirliğini sağlamak.

■ Tasarım odaklı düşünme eğitimleri başta olmak üzere, sunulan çeşitli eğitimler ve mentorluk destekleri ile 8’inci sınıfları 12’nci sınıfa kadar okuyan öğrencileri STEM projeleri geliştiriyoruz.

■ 81 ilde kapsayıcılığı sağlamak ana hedefimiz. Şimdiye kadar da depremden etkilenen şehirlerimizde yaşayanlar öncelikli olmak üzere 5 binin üzerinde öğrenci ve öğretmene eğitimler sunduk, yetkinliklerinin gelişimine destek olduk.