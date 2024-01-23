Eğitim, Danışmanlık, Mentorluk, Hangisi?

Gerek iç piyasada hissedilen daralma ve gerekse yükselen yabancı para değerleri, ihracat yapmayı işletmelerimize daha cazip bir hale getiriyor.

Sohbetlerimizde kaç kez tekrarladım hatırlamıyorum amma yine söylüyorum “ İhracat iç piyasa daralınca yönelip, iç piyasa açılınca dönülecek bir iş değildir.”

Bu tavsiyeyi unutmayalım ve ihracat buna göre bakarak hareket edelim.

Birkaç kez bana sorulunca, yazmanın ve fikirleri daha geniş tartışmaya açmanın daha iyi olacağını düşündüm.

İhracat konusunda eğitim almak iyi midir?

Elbette iyidir, eğitimin kötüsü olur mu?

Olur tabii ki…

Siz eğitim aldığınız salondan ayrılıp çıktığınızda veya çevrim-iç eğitim ekranından ayrıldığınızda, zihniniz size anlatılardan ne kadarını geri veriyorsa o eğitim o kadar iyidir.

Burada önde gelen unsurun siz ve dikkatiniz olduğunu bilerek başlayalım.

Bu da eğitimcinin ne ölçekte birikimli olduğu kadar bildiklerini ve birikimlerini sizlere ne ölçüde aktarabildiğine bağlıdır. Öyle insanlar gördüm ki konularında derya deniz gibiler amma bunları anlatmaya, aktarmaya gelince bilgi ve birikimlerinden şüphe edesiniz geliyor.

Mentor’un Türk Dil Kurumu/ TDK sözlüğündeki karşılığı; Akıl hocası, danışman, müşavir.

Ben akıl hocası karşılığını pek tuttum.

Mentor olacak kişinin konusunda oldukça bilgili ve birikim sahibi olması ve bunları karşısındakilere öylesine aktarması gerekir ki mentorluk verdiği kişi veya kişiler, kariyer basamaklarında yukarı doğru ilerlerken daha az zahmetle çıkabilecek yeterliliklere sahip olabilsinler.

Ayrıca mentorluk ve koçluk her ne kadar akraba olsalar da farklıdırlar hatırda tutalım.

Danışmanlık dendiğinde bunun mentorluktan biraz daha geniş kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Danışman da mutlaka kendi konusunda oldukça bilgili ve birikim sahibi olmalıdır. Ancak bunu yeterli görmediğimi ve danışmanların, ilgilenilen konunun çevresini kapsayan tüm konularda da çok yüksek seviyede olmasa bile belirli bir yeterlilik sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum.

İşin özü şu ki ister eğitimlere katılın isterseniz kendinize bir mentor bulun veya bir danışmanla çalışmaya karar verin muhatabınızın bilgisini, birikimini ve yeterliliğini araştırın, sorgulayın, tavsiye sorun.

Özellikle danışman olacak kişinin kariyerini inceleyin ve şunu düşünün “ Bu kişi neyi ne kadar biliyor ki bizim sorularımıza cevap verebilsin ve biz ona güvenle danışabilelim?”

Sosyal medya çok güzel bir kaynak olabildiği kadar, çok önemli bir yanlış bilgilendirilme ve yanlış yönlendirilme kaynağı da olabiliyor.

Hizmet vermeyi öneren kişilerin, kurum ve/veya kuruluşların pırıltılı ve alımlı internet sitelerine bakarak karar vermekten çok erişebildiğiniz güvenilir kaynakların ve hizmet almayı düşündüğünüz kişilerle daha önce çalışmış olanlardan doğrudan referans sorunuz.

Memnuniyet verici olan konu şu ki insanımız bilgiye önem vermeye çalışıyor.

Eğitim almak, mentorla çalışmak, danışmanlık almak konularında daha önceki zamanlara kıyasla hevesli ve istekli.

Bu da kerameti kendinden menkul bazılarına fırsat doğuruyor, kandırılmamaya çalışalım.