Ekonomide sınavlara hazırlanmadan girmek

Hazırlık; bir şeye başlamadan önce yapılan işler bütünü… Bir fikri oluştururken harcanan zihin gayreti… Bir projenin uygulamaya geçmeden önceki safhalarının tamamı… İşe başlamadan önce düşünülen, tartışılan, öngörülen şeylerin tamamı… Riskler ve fırsatların olasılığı ve hesaplanması… İki tür hazırlık vardır; 1-gelmekte olanı beklerken yapılan her şey, 2-gelecek olan ne ise onu karşılamaya hazır olmak… Genelde birincisine ödev, ikincisine de tekâmül denir. Ödev; beklediğine hazırlanmanın tanımıdır. Yapılacaklar, istenenler bellidir, hazırlanırsın, o da gelir seni hazır bulur. İkincisi ise bir ömür sürer. Hamsın, pişersin, yanarsın ve hazır olursun. Peki, neye? Elbette gelecek olan her ne ise ona… Hazırlık, gafletten beri bir kelimedir. Gafleti sevmez, ihmale gelmez. Hezimet ile zafer arasındaki fark, genelde hazırlıktır. Nitekim “zafer, hazırlığı sever” boşuna söylenmemiştir.

KRİZLERE HAZIRLIKSIZ YAKALANIYORUZ

Hazırlığın ne demek olduğunu biliyoruz da ekonomide sürekli hazırlıksız yakalanıyoruz. Nasıl mı? Misal 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı %15’ten %25’e yükseltilmesi gibi.

Kur Korumalı mevduatı hazırlıksız çıkardık. Şimdi de hazırlıksız rafa kaldırıyoruz. Peki, maliyeti? Kredi muslukları kısılacak. Faizler yine artacak. Liradan dövize kaydırdığımız parayı tekrar liraya çevirmeye çalışacağız. Para liraya dönecek mi? Söyleyeyim; önceliği; güvenli limanlar olacaktır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ekonomide hazırlık nasıl yapılır?



Verileri; doğru, şeffaf, etkin kılarsın; veri odaklı düşünür, çözüm ararsın. Bu hazırlık safhası seni sorunları aşmada güçlü kılar. Analizleri gerçekçi, geliştirdiğin tedbirler kapsamlı olur. Aklına gelen çözümü, sormadan, müşavere etmeden, piyasaya danışmadan, oturduğun yerden almazsın. Bilirsin ki tedbirin gerçekçi olması, bilgi yoğun süreçlerden geçirilince mümkündür.



Hazırlıksız olmak ne gibi sonuçlar doğurur?



Sürekli aynı eksende döner durursun. Sorunlara çözüm bulamazsın. Ödediğin maliyetler artar. Çözdüğünden daha fazla sorun üretirsin. Alelacele oluşturduğun regülasyon Resmi Gazete’de yayınlandığında işe yaramaz hale gelir. Zira hazırlıksız açıklanmış bir regülasyondu…

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HAZIRLIKSIZ GİRİLEN SINAV TOTOYA DÖNÜŞECEKTİR

Yeniçerinin güçlü zamanlarında her asker, gün boyu 10 saat 30 kiloluk gürz ile talim ederek savaşa hazırlanırdı. Sefere çıkınca; savaş meydanında eline 6 kiloluk kılıçla, saatlerce yorulmadan savaşabilirdi.

Sınava hazırlık, geçer notun ön şartı, olmazsa olmazıdır. Hazırlıksız girilen sınav, sayısal totoya dönecektir. İstediğini elde etmek için yapacağın her eylem hazırlık sayılsa da ruhunu ona hazır tutmak da gerekecektir.

Neticede hazırlık, yarına dair fikirlerin, eylemle donatılmışıdır. Gelecek; gelir ve sen onu ayakta karşılarsın. Zira ona hazırlanmışsındır. Zaferi hazırlıkla iliştiren bilgeler; parabellum kelimesini türetmişlerdir. İkbaline hazır olanın makbul sayıldığı ömür, mutluluğun diğer tanımıdır zaten… OVP’nin diğerlerinden farklı olarak daha kapsamlı hazırlık sürecinden geçirilmiş olması bir şanstır.