En büyük konteyner gemisi MSC Türkiye tek seferde 3 milyar dolar taşır

YIL 1962, Tekirdağ… Ortaokul öğrencisi iki sınıf arkadaşı ders çalışmak üzere buluştu:

Ahmet Soyuer ve Kadir Albayrak…

2019 yılında Tekirdağ Barbaros’taki Asyaport Limanı’nın yönetim binası… Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Asyaport’un çalışma ruhsatını şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e bizzat teslim etti:

- Değerli dostum, sınıf arkadaşım Ahmet Soyuer, 1962 yılında sizin evde ders çalışırken bir gün böyle önemli konumlarda karşılaşacağımız aklımın ucundan geçmezdi.

Kadir Albayrak, Asyaport’un inşaatının yeni başladığı günleri anımsadı:

- Bir gün şantiyede Ahmet Soyuer’i ziyarete gitmiştim. İnşaatın sorumlusu Ahmet Bey’in yanına geldi, “Ahmet Bey, 100 kamyon taş-toprak döktük, denizin liman olacak bölümünün dolacağı yok” dedi.

Ahmet Soyuer, geçenlerde davetiye gönderdi:

Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi “MSC Türkiye”nin Türkiye’ye ilk uğrak törenine bekliyoruz.

Şeref Oğuz ve Aysel Yücel’le birlikte Asyaport’taki törene gittik. Törene TBMM önceki Başkanı Prof. Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Fikret Kileci, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, CEO’su Haluk Kayabaşı, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, MSC Global CEO’su Diego Aponte, Ela Soyuer Aponte, Asyaport CEO’su Emre Soyuer, MSC Türkiye CEO’su Hasan Piroğlu katıldı.

Kadir Albayrak, Ahmet Soyuer’le ortaokul sıralarından beri arkadaş olduklarını belirtti:

- Ahmet Soyuer’in yatırımcı inadı olmasa, Asyaport Limanı yapılamazdı.

Ela Soyuer Aponte, dünyanın en büyük konteyner gemisi Çin’de denize indirilirken eşi Diego Aponte’ye öneride bulunmuştu:

- Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı. Yeni gemimize “Türkiye” adını verelim.

Diego Aponte, bu öneriyi hemen hayata geçirmiş, gemi denize indirilirken adı konulmuştu:

MSC Türkiye…

24 bin 346 standart konteyner taşıyabilen geminin uzunluğunu, genişliğini merak ettik, Ahmet Soyuer yanıtladı:

- MSC Türkiye, 399.9 metre uzunluk, 61.3 metre genişlik ve 33.5 metre derinliğe sahip.

Şeref Oğuz, geminin üzerindeki mevcut yükün değerini sordu, Ahmet Soyuer şu yanıtı verdi:

- Gemide şu anda 11 bine yakın konteyner yüklü. Konteynerlerin bir bölümü de boş. Çünkü, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya gidiyor. Uzakdoğu çıkışlı olsa, 24 bin 346 konteyner taşırdı.

Geminin taşıdığı yükün değeri konusunda şu hesabı yaptı:

- Geminin taşıdığı malın toplam değeri, konteynerlerin içinde ne olduğuna bağlı. Bu gemi yeri gelecek tek seferde 3 milyar dolarlık mal taşıyabilecek.

Şeref Oğuz’la birlikte Diego Aponte’ye Türkiye’ye yatırıma devam edip etmeyeceklerini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Biz Türkiye’ye yatırıma her zaman varız, hazırız. Yeter ki istensin, önümüz açık olsun…

Ali Kibar araya girdi:

- Türkiye’de sıfırdan liman yapmak hiç de kolay bir süreç değil. Ahmet Bey’in Asyaport’u yaparken yaşadığı süreçleri yakından biliyoruz.

Ahmet Soyuer, ilk torunları Asya doğduğunda Cenevre’de bir süre kalınca Barbaros’a liman planını dünürü Gianluigi Aponte’ye açıp ikna etmiş, 2004 yılında kolları sıvamışlardı.

2016’da faaliyete geçen Asyaport, 1.8 milyon teu’luk elleçleme ile dünyada ilk 100’e girmeyi başardı, 150 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi 4 milyon teu/yıl’a çıkarmak üzere yatırıma başladı…

Yatırım ortamı “uygun” oldukça MSC’nin yatırımlarını sürdüreceği anlaşılıyor…

‘Finansal iyilik’ ile Yola çıktı, 100 milyon Liralık yatırım çekti

‘FİNANSAL Okuryazarlık Girişimcisi’ olarak yola çıkan Özlem Denizmen, 4 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından kurduğu “Monay”ı şöyle tanımladı:

Finansal İyilik Uygulaması…

Özlem Denizmen, “Monay”ı Mahfi Eğilmez’in katıldığı bir buluşmayla tanıttı. Denizmen, “Finansal İyilik Hali”nin tanımıyla söze girdi:

Finansal iyilik hali sadece maddi durumu değil, finansal refahın daha derin ve kapsamlı bir anlayışını ifade eder.

Yani, sadece yeterli bir gelire sahip olmak değil aynı zamanda borçları yönetme yeteneği, tasarruf etme alışkanlıkları, geleceğe yönelik finansal hedefler ve mali güvenlik hissi de “finansal iyilik hali” içinde değerlendirilir.

Ardından “Finansal İyilik Ölçeği” üzerinde durdu:

Finansal iyilik hali ölçeği, bireylerin ve ailelerin finansal refahlarını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.

Bu ölçek finansal sağlığı sadece gelir ve borçlarla değil, kişisel finansal davranışlar, finansal hedefler ve finansal güvence ile ilgili daha geniş bir perspektifle ele alınır.

Genelde psikologlar, ekonomistler ve finans uzmanları tarafından geliştirilir ve kullanılır.

“Finansal İyilik Hali Ölçeği”nin nasıl çalıştığını irdeledi:

Finansal iyilik hali ölçeği anketler ve sorular içeren bir form şeklinde gelir. Bu anketler bireylerin mali durumlarını ve finansal refahlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak soruları içerir.

Sorular gelir düzeyi, borçlar, tasarruflar, yatırımlar, finansal hedefler, mali güvence hissi ve diğer finansal davranışlarla ilgili olabilir. Bu sorular yanıtlanarak finansal iyilik hali değerlendirilir.

“Finansal İyilik Hali”nin nasıl geliştirilebileceğini anlattı:

Finansal iyilik hali, kişisel finans becerilerini geliştirme, tasarruf etme, borçları yönetme, yatırım yapma ve geleceğe yönelik finansal hedefler belirleme gibi yollarla artırılabilir.

Finansal eğitim kaynaklarına başvurarak ve finansal danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak da finansal iyilik hali geliştirilebilir.

“Monay”daki bazı adımları sıraladı:

“Para biriktirme”, “Harcama zaaflarını kontrol etme”, “Yatırım yapma” gibi konularda sohbet tabanlı etkileşim yolculukları içeriyor.

“Monay” uygulaması kapsamına bugüne kadar 65 bin kişinin girdiğini bildirdi:

- Bizdeki verilerden 65 bin kişinin 550 milyon dolarlık toplam varlığı olduğunu anlıyoruz.

Ardından şu bilgiyi paylaştı:

- “Monay”, kısa süre önce toplam 100 milyon liralık yatırım aldı. Yatırım Silikon Vadisi’nden geldi.

Telefona, bilgisayara indirilen bir uygulama insana gerçekten “finansal iyilik” sağlayabilir mi?

Yastık altı ve dövizde 800 milyar dolar var

MAHFİ Eğilmez, Özlem Denizmen’in kurduğu “Monay”ın tanıtımında Türkiye’nin tasarruf eksikliğine işaret edip, sisteme girmeyen varlıklar üzerinde durdu:

- Türkiye, tasarruf açığını dışarıdan borçlanarak kapatmaya çalışırken yastık altında değeri 400 milyar doları bulan 6 bin ton altın yatıyor. Bu altınların çoğu kadınların kolunda bilezik, boynunda kolye, zincir olarak dolaşıyor.

Ardından dövize yatan paraya işaret etti:

- Türkiye’de vatandaşların 400 milyar dolarlık da döviz varlığı olduğu tahmin ediliyor. Bunun bir kısmı kara paradan, bir kısmı yurtdışına giden varlıklardan oluşuyor.

Sonra ekledi:

- 800 milyar dolarlık bu kaynağı ekonomiye kazandıracak formülleri devreye almak lazım.