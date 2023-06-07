Change.org Türkiye platformu nda iklim krizi ve çevre alanları gittikçe güçleniyor. Son 1 yılda başlatılan 448 çevre kampanyasından 49’u iklim alanındaydı; atılan 1 milyon 880 bin 392 imzadan 538 bin 389’u iklim için atıldı; çevre alanından 10 kampanya başarıya ulaştı.



Dünyanın dört bir tarafındaki insanları, görmek istedikleri değişimi yaratmaları için güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Change. org, 424 milyondan fazla kullanıcısıyla, dünyanın en büyük sosyal değişim platformu. 2007 yılında kurulan Change.org’un şu an Türkiye dahil 24 ülkede şubesi bulunuyor, 196 ülkede kullanılıyor.

21 milyondan fazla kullanıcısıyla, Türkiye’de insanların hangi alanlarda değişim istediğini ortaya koyan sosyal değişim platformu Change.org Türkiye platformunda iklim krizi ve çevre alanları gittikçe güçleniyor. Son 1 yılda başlatılan 448 çevre kampanyasından 49’u iklim alanındaydı; atılan 1 milyon 880 bin 392 imzadan 538 bin 389’u iklim için atıldı; çevre alanından 10 kampanya başarıya ulaştı.

Son 1 yılda Change.org Türkiye üzerinden en fazla imzalanan çevre kampanyası, #ZeytinimeDokunma diyerek zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin verecek torba yasa teklifine karşı başlatılan “Türkiye’nin Zeytinliklerinin Ölüm Fermanına Hayır!” başlıklı kampanya oldu. 483 bin imzayı aşan kampanya, 2014 yılında başlatılmasına rağmen son 1 yılda 85 binden fazla imza topladı.

Deprem ve iklim krizi kaynaklı afetlere karşı mücadele taleplerin başında

6 Şubat depreminin ardından Change.org Türkiye platformunda afetlere dirençlilik ve iklim krizi ile afetler arasındaki bağlantıyı vurgulayan birçok kampanya başlatıldı. Afet dirençli kentlerin oluşturulmasından Afet Bakanlığı’nın kurulmasına, afet bölgelerindeki asbest tehlikesinden, toplanma alanlarının artırılmasına, jeoloji dersinin zorunlu olmasından deprem bölgesindeki kadınların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesine, deprem bölgelerinde yenilenebilir enerji altyapılarının oluşturulmasına halk, zaten deprem ve afet ülkesi olan Türkiye için önemli değişimler talep etti. Afet dirençlilik konusunda en çok imza toplayan “Deprem, Sel ve Tüm Afetlere Dirençli Kentler İstiyoruz” başlıklı kampanyayı başlatan isim Gülşah Taşkın.

Taşkın, “Change.org/AfetDirencliKentler adresindeki kampanyamı Büyük 6 Şubat Depremi’nin ardından başlattım. Bu kampanyayı oluştururken amacım siyaset üstü bir tavırla, insan, yaşam, doğa odaklı bir kampanya yürütebilmek ve bu konularda farkındalığı artırmak adına katkı sağlayabilmekti. Doğa kelimesinin kökü bile doğmaktan gelir. Biz ise insanoğlu olarak o kadar kibirliyiz ki ‘doğayı koru’ diye kampanyalar yürütüyoruz. Doğanın bizim korumamıza ihtiyacı yoktur bizim doğanın korumasına ihtiyacımız vardır. Doğa geri alır; deprem ile alır sel ile alır, yakar yeniden doğurur. Ölen, boğulan, yanan biz oluruz. O yüzden yaşamımızı doğanın yasalarına uyarak kurmayı öğrenmeliyiz diye düşünüyorum ve bunun için her bir birey olarak almamız gereken sorumluluklar olduğunun da farkında olmalıyız. Hangi tarafta olmak istediğimiz bize kalmış, bir kurtarıcı mı bekleyeceğiz? Sorumluluk mu alacağız?” açıklamasında bulundu.

Ekolojik Yaşam Aktivistleri Cemre Sıla Atılgan, Ceren Özcan Tatar, Görkem Gömeç, Gözde Özbey, Hale Acun Aydın, Işıl Ergincan, Funda Uğraş, Nil Ormanlı Balpınar, Sinem Demirkan, Utku Yılmaz’ın yorumları ise şöyle: “6 Şubat depreminden sonra ne yazık ki çıkan atıklar -özellikle de moloz atıkları- büyük bir çevre ve insan sağlığı felaketine dönüşmek üzere. Uzmanlar, 100- 230 milyon ton inşaat atığı oluştuğunu tahmin ediyor ve yapılan analizlerde, alınan numunelerin incelenmesi sonucunda molozlarda yüzde 90 oranında asbeste rastlandığı belirtiliyor.”

2022’de en fazla imzalanan 10 iklim ve çevre kampanyası

● Türkiye’nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır! #ZeytinimeDokunma.

● Tonlarca Asbest ve Tehlikeli Atık Barındıran Sao Paulo adlı gemiyi Aliağa’da istemiyoruz.

● Muğla Milletvekili adaylarına: Seçilirseniz Bodrum Cennet Koyu’u koruyacağınız konusunda söz istiyoruz.

● Peri Bacalarına Dokunma! #KapadokyayaDokunma.

● O GEMİYİ DURDURUN #BirlikteDurduralım.

● Can’lar yanmasın: Orman yangınlarında zarar gören hayvanlar için tahliye planı ve ilkyardım merkezleri oluşturalım.

● PHASELİS’E DOKUNMA ! Alacasu ve Bostanlık koylarında işletme değil koruma istiyoruz! Antik kente yapılacak halk plajı tesisi projesini durdur!

● Sayısız canlının yuvası olan Kazdağlarını zehirleyecek ve tüm kuzey Ege’nin idam fermanı olacak olan uranyum maden aramasını ve işletilmesini istemiyoruz! #KazdağlarınıUranyuma Terketmiyoruz.

● Tek kullanımlık plastikler yasaklansın.

● Avcılık tamamen yasaklansın.