"Enflasyon muhasebesi yapsak sağdan 3-4 sıfır atmak zorunda kalırız"

Sigorta sektörünün Cumhuriyet tarihinin en zorlu sınavlarından birini verdiğini belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, rakamların gösterdiği yüksek büyüme ve kârlılığın gerçek olmadığını söyledi. Güzeler, enflasyon muhasebesi uygulanması halinde ciddi bir büyüme ve kârlılıktan bahsedilemeyeceğini vurguladı.



Sigorta basınıyla bir araya gelen ve hem sektör hem de Unico Sigorta açısından yılı değerlendirerek 2024 öngörülerini paylaşan Güzeler, 2023’ten bahsederken; “Sadece başımıza gök taşı düşmedi” ifadesini kullandı. Zaten çok iyi olmayan ekonomik konjonktürde bir de ülke tarihinin en ağır depreminin yaşandığını hatırlatan Güzeler, sigorta sektörü için durumun çok daha ağır olduğunu dile getirdi. Güzeler, “Sektör için en kötü senaryo; yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamıdır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir ekonomik ortam gördük. Bu kadar yüksek enflasyon varken bu kadar düşük bir faiz verildiği hiç görülmemişti. Sektör çok önemli bir stres testinden geçti.

Deprem ve seçim ile birlikte düşününce sektörün yüzünün akıyla bu testten çıktığını söylemek gerekir” dedi. Rakamlara bakıldığı zaman sigorta sektöründe aşırı bir büyüme ve kârlılık göründüğünün altını çizen Güzeler, “Bunda enflasyon muhasebesi yapılmamasının etkisi var. Bunu yaparsak ortada ciddi bir büyüme ve karlılık yok. Enflasyon muhasebesi uygulasak rakamların sağından 3-4 sıfır atmak zorunda kalırız” açıklamasında bulundu.

“Bilançolar 2024’te bozulacak”

Sigorta şirketlerinin deprem sonrasında ‘deprem teminatı veren yangın poliçelerini’ durdurma noktasına getirdiğini ifade eden Genel Müdür Ender Güzler, “Bu son tüketici tarafında bir takım etkiler yarattı, ama sigorta şirketlerinin de gelirlerini düşürdü. Gelirleri düşen şirketler motor branşına odaklandılar. Bu da çok büyük bir rekabeti beraberinde getirdi, özellikle de kasko tarafında. Bu şekilde giderse şirketler 2024’ün ikinci yarısında kaskoda ciddi zararlar yazmaya başlayacak” şeklinde konuştu. Rekabetin fiyattan çok hizmet tarafında yapılması gerektiğini dile getiren Güzeler, şöyle devam etti: “Kaskoda poliçe adedi geçen seneye göre yüzde 4 oranında azaldı. Bunda sigortadaki fiyat artışı tek sebep olarak gösterilemez. Son 1-1,5 yılda yatırım amaçlı çok sayıda araç alındı ve otoparklarda duruyor. Otoparkta bekleyen araca çoğunluk sigorta yapmıyor. Büyük filolar da çok sayıda araç alımı gerçekleştirdi. Onlar da sigortayı tekil yapmıyor, kendi bünyelerinde çözüyorlar. Bu araç stokundaki kaymanın bir etkisi oldu. Bunun yanı sıra, araç yaşının yükselmesi de başka bir etken olarak gösterilebilir. Bu yüzde 4’lük düşüşün yarısının fiyattan, yarısının da diğer etkenlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Böyle olunca, trafikte satış primleri riskin altına indi. Bunun yanı sıra reasürans fiyatlarındaki artış biraz küçülme yaratır. Sonuç olarak bilançolar 2024’te bozulacak gibi görünüyor.”



Tüm bu olumsuzluklara karşın, fiyat artışlarının da etkisiyle sektörün gelecek sene yine enflasyonun üzerinde bir büyüme yakalayacağını öngören Güzeler, 2024-25’te herkesin riskine uygun ürün çeşitlemelerinin geleceğini belirterek, sigortalının daha bilinçli tercihler yapması gerektiğinin altını çizdi.

2024’te hedef 13,5 milyar prim üretimi

Unico Sigorta’nın finansallarıyla ilgili bilgi veren ve 2024 hedeflerini paylaşan Genel Müdür Ender Güzeler, şu bilgileri verdi: Unico Sigorta olarak yılın ilk 9 aylık döneminde yüzde 165 büyüme sağladık ve 5.6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Hasar prim oranımız yüzde 75 seviyesinde. Özsermaye karlılığımız ise yüzde 45. Totalde yüzde 1.46 olan pazar payını 1.70’e çıkardık. Trafikte yüzde 3,45, kaskoda yüzde 2,35 pazar payına ulaştık. Bilanço büyüklüğümüz 7.1 milyar TL’ye ulaştı. 1,2 milyon müşteri, 1,4 milyon poliçemiz var. Karlılığımız 9’uncu ay itibariyle 680 milyon TL, yıl sonunda 800 milyon TL’yi aşarız. Sermaye yeterlilik rasyosuna yıl sonunda bakmak daha doğru olur ama, eylül sonu itibariyle yüzde 118 oldu. 2024 için 13,5 milyar prim üretimi ve 1,5 milyar TL kârlılık hedefimiz var.”