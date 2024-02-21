Platform uygulaması sancılı başladı, acenteler memnun değil

Riskli sürücülerin poliçe sorununa çözüm bulmak için geliştirilen “Sigorta Aracıları Teklif Platformu” devreye alındı. Ancak, ‘aracılık sözleşmelerine’ takılan acenteler, mevcut genelge ile bu sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor. Çözüm olarak ise ‘yarı serbest tarifeye geçiş’ öneriliyor.

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen “Sigorta Aracıları Teklif Platformu” önceki gün uygulanmaya alındı. Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin tespitinin kolaylaşması bekleniyor. Fakat, platform devreye girmesine karşın sorun ortadan kalkmadı. Acenteler, yürürlükteki sigorta şirketi ile acentelik ilişkilerini düzenleyen genelgeye takılıyor.

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu. SEDDK’nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak. Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

Sürücüler trafik poliçesine kısa sürede ulaşacak

İki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak. 10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek. Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.

Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek.

“Acenteler olarak bir çözüm üreteceğine kanaat getirmiyoruz”

Platformun işleyişiyle ilgili EKONOMİ’ye konuşan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile devamlı irtibatta olduklarını, sektörün gelişimi için tüm taraflarla eş güdümlü çalıştıklarını söyledi. İlk etapta yaşanan sorunlara işaret eden Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek şunları söyledi; “Bu platform, SEDDK tarafından trafik sigortasının arzında yaşanan sıkıntının giderilebileceği düşünülerek hayata geçirildi. Bir yıl önce hazırlık çalışmaları başladı, biz acentelerin de desteklediği çözüm olarak düşünüldü. Ancak, o günkü genelgede hedeflenen Zorunlu Trafik Sigortası ruhsatı olan 27 şirket SBM’nin organizasyonunda tek bir sözleşmeye imza atacak ve biz acenteler tek bir sözleşme ile 27 şirketten teklif verebilecek, hangi şirket var ise o şirketden poliçe üretip araç sahibine sunacaktık. Eğer şirketlerden teklif vermez ise aracın vadesi gelen poliçesini hangi şirket yapmış ise o şirketden poliçesi yenileyecektik. Yeni kayıt araçlarda ise, platformdan teklif gelmediği takdirde sistem üzerinden sıra ile otomatik olarak atanarak poliçe kesilecekti. Fakat bugün itibariyle durum böyle değil. Şu anda acenteler, platform üzerinde ‘acente sözleşmesi’ olmadığı sigorta şirketlerinin poliçe kesemiyor. TOBB-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak üyelerimize göndermiş olduğumuz bilgilendirme yazısında olumsuz görüşümüzü belirttik. Mevcut genelge ile bu sorun çözülemiyor. Bu genelgede acente SBM üzerinden teklif girince teklife onay veren şirketin acentesi değil ise acentelik onayı için ilgili şirket 3 gün içinde olumlu veya olumsuz dönüş yapacak, eğer cevap olumsuz ise aynı şirkete 3 ay süre ile tekrar acente başvuru yapamayacak. Şirketlerin acentelik ve poliçe onayı verip vermemesi şirketin insiyatifinde olup her hangi bir yaptırımı yok. O nedenle biz acenteler olarak bu sistemin acenteler adına poliçeye ulaşım anlamında pek bir çözüm üreteceğine kanaat getirmiyoruz.”

Çözüm, yarı serbest tarife

Korkut, çözüm önerisini ise şu ifadelerle aktardı: “Zorunlu sigortalarda sigorta şirketleri ciddi zarar ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 12 milyar TL zarar var. Taraflarca belirlenecek bir tavan prim (maksimum artı, eksi yüzde 25 yukarısında prim esnekliği olabilir) belirlenmeli. Bunun yanı sıra bir de havuz primi olmalı. Ancak, havuz priminin altında kesinlikle her hangi bir indirime müsaade edilmemeli.

Bu şekilde yarı serbest tarifeye geçiş yapılmalıdır. Aksi palyatif çözümlerle sonuç alamayız. Bir an önce bu trafik sigortası arz problemini çözmek zorundayız.”