Trafikte çözüm; önce yarı esnek, sonra serbest tarife

Sigorta sektörünün kanayan yarası haline gelen zorunlu trafik sigortasında deyim yerinde ise kaos ortamı devam ediyor. Sigorta şirketleri bu branşta zararın her yıl büyüdüğünü ve artık katlanılamaz boyuta geldiğini söylüyor. Acenteler tüm önlem ve uygulamalara rağmen poliçe keserken yaşanan zorlukların aşılamadığını iddia ederken, vatandaş fiyatların geldiği seviyelerden dem vuruyor. Düzenleyici kurum ise, ek prim artışları ve ‘teklif platformu’ gibi adımlarla sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Zorunlu trafik sigortasında 2017 yılında devreye giren ‘tavan fiyat uygulaması’ sonrasında sorunlar baş göstermeye başladı. Bilindiği üzere; 2017 yılına kadar sigorta şirketleri trafik sigortasının fiyatlarını serbestçe belirliyordu. Bu tarihten itibaren devlet müdahalesi geldi ve araç gruplarına, illere, sürücülerin hasar geçmişine göre fiyatları kamu belirlemeye başladı. Böylece hem sigorta primlerini hem de trafik sigortası teminatlarını devlet belirler hale geldi. Bugün sigorta şirketleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen fiyatların üzerine çıkamıyor. Aşağısı ise serbest. İşte sorun tam olarak burada baş gösteriyor. Çünkü, trafik sigortasında maliyetler, özellikle de enflasyonist ortamın da etkisiyle SEDDK’nın belirlediği fiyatların çok üzerinde artış gösteriyor. Özellikle de araç ve yedek parça maliyetleri ve asgari ücret gibi kalemlerdeki artışlar sigorta şirketlerinin üzerindeki yükü katlanılamaz hale getiriyor.

Bu durumu rakamlarla ifade etmek gerekirse; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, zorunlu trafik sigortasında 2023’te toplamda 23 milyon adet poliçe düzenlenirken, 107 milyar 358 milyon TL (Yeşil sigortalar hariç) prim elde edildi. Yılın ilk 9 aylık döneminde bu branşın teknik zararı 11 milyar oldu. Henüz sene sonu rakamları tam olarak netleşmese de, zararın 15-16 milyar liraya kadar yükseleceği hesaplanıyor. Sigorta şirketleri, bu branşta hasar prim oranının yüzde 130’u geçtiğini, her 100 liralık prim üretiminde 30 lira zarar ettiklerini dile getiriyor.

Bilindiği üzere, bugün itibariyle sektörün trafik branşında havuz ve havuz dışı iki segmenti bulunuyor. Havuzdaki trafik sigortasında her şirket belli bir matematik ortalama ile pay alıyor. Havuzdaki trafik sigortalarının hasar prim oranları, tavan fiyat uygulamasının başladığı 2017 yılından bu yana ortalamada yüzde 188. Aynı dönem için havuz dışına bakıldığında hasar prim oranı ortalama yüzde 139 seviyesinde. Yani yaklaşık 50 puan daha düşük. Bu veri, daha çok havuzdan kötü sürücünün faydalandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Serbest tarife, iyi ve kötü sürücüyü ayıracak

Zorunlu trafik sigortasının sektör zararlarının ana kaynağı haline geldiğini dile getiren sektör temsilcileri, durumun artık sürdürülebilirlik noktasından çok uzakta olduğunu söylüyor. Trafik sigortaları için serbest tarife ‘olmazsa olmaz’ şeklinde ifade ediliyor. Mevcut uygulamalar nedeniyle sektörün iyi ve kötü sürücüyü ayrıştıramadığı vurgulanırken, ayrıştırmayı yapacak yegane metodun serbest tarife olduğu savunuluyor. Bunun da kademeli olması, önce yarı esnek, sonrasında da serbest tarife olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği aktarılıyor.

Kimi sektör oyuncuları, artık sermayedarların daha fazla bu zarara katlanamayacağını, yılın ikinci yarısından itibaren sektörün mutlaka yarı esnek sisteme, bir bant aralığına, 2025 yılından itibaren de yapısal düzenlemeler de çözülerek serbest tarifeye gidilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Edindiğimiz bilgilere göre; bu sancılardan kurtulmak için Türkiye Sigorta Birliği ve SEDDK yakın temas halinde ve görüşmeler sürüyor. Henüz net bir çerçeve belirlenmemiş olsa da önerilerden birisi şu şekilde; SEDDK ortalama bir tarife belirleyecek. Tarifenin eksi 15 altında ve artı 15 üzerinde bir bant aralığında fiyatlama yapılabilecek. Böylece, iyi sürücü ile kötü sürücü arasında yüzde 35’e yakın bir fiyat farkı oluşacak.