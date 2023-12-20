Sigortacılar COP28 mutabakatından memnun

COP28'de alınan kararların sigorta sektörü tarafından memnuniyetle karşılandığını aktaran Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, sigortacılığın iklim değişikliği ile mücadelede ve net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişi hızlandırmada önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, geçtiğimiz günlerde Dubai’de sonuçlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 28’incisinde (COP28) alınan kararlara yönelik bir yazı kaleme aldı. Gürkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazıda, konferans sonrasında imzalanan mutabakatın yatırımcılara ve politikacılara dünyanın fosil yakıtlardan kurtulma arzusunda birleştiği mesajını güçlü bir şekilde verdiğini kaydederek, sigorta sektörünün de bu mutabakatın verdiği güçlü mesajdan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Gürkan, “Fosil yakıt tüketimi çağının sona erme sürecini hızlandıran bir döneme geçiş yapıyoruz” cümlesiyle başladığı yazısında “Yılın iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 28’incisinde (COP28) imzalanan final metni buna işaret ediyor. Yıllardır yapılan fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrılarına, iklim müzakerelerinin yaklaşık 30 yıllık tarihinde bu yıl ilk kez anlaşma metninde referans verildi. Üzerinde uzlaşılan anlaşma metni, iklim değişikliğinin temel nedeni olarak görülen fosil yakıt tüketimi çağının bitmesine işaret eden, türünün ilk örneği bir anlaşma olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın detaylarına bakıldığında, enerji dönüşümünü hızlandırma ihtiyacına odaklanıldığına işaret eden Gürkan, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak üç katına çıkarılması, kömürün azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması ve karbondan arındırılması, zor endüstrileri temizleyebilecek karbon yakalama ve depolama gibi teknolojilerin hızlandırılması çağrısı yapıldığını aktardı.

“Sigortacılar olarak verilen mesajdan mutluyuz”

Dubai’de varılan bu mutabakatın yatırımcılara ve politikacılara dünyanın fosil yakıtlardan kurtulma arzusunda birleştiği mesajını güçlü bir şekilde verdiğini kaydeden Tolga Gürkan, bilim insanlarının da bunun iklim felaketini engellemek için son umut olduğuna vurgu yaptığının altını çizdi.

Konferanstan çıkan sonuçlara ilişkin sigorta sektörünün bakışını da yorumlayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı: “Biz de sigorta sektörü olarak, bu mutabakatın verdiği güçlü mesajdan memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi sektörümüz, iklim değişikliği ile mücadelede ve net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişi hızlandırmada önemli bir potansiyele sahip. Kapsamlı risk analizleriyle riskleri anlama, engelleme, hafifletme, yönetme ve varlıkları bu risklere karşı koruma noktasında kilit rol üstleniyoruz.”

Öte yandan, Allianz Grubu’nun ortak geleceğe yönelik iklim değişikliği kaynaklı risklerin önlenmesine ve düşük karbon ekonomisi geçişine katkı sağlayacak birçok aksiyon aldığına işaret eden Gürkan, “Allianz Türkiye olarak biz de, sürdürülebilir geleceğin inşası için kendimizi dönüştürerek sektörümüze öncülük etmekten öteye geçmek, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamak hedefiyle yıllardır çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Gürkan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için daha da cesur adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.