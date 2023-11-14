"Kredi bağlantısız hayat sigortalarına talep arttı"

Son yıllarda bilincin artması ile birlikte krediden bağımsız, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hayat sigortası taleplerinde artış görüldüğünü aktaran BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hayat branşında sigortalanabilir nüfus potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sektörün en az 3 kat daha büyüme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Hayat sigortası prim üretiminin yaklaşık yüzde 80’i banka sigortacılığı kanalı üzerinden gerçekleşiyor. Bu branşta büyüme, özellikle bankaların taksitli kredilerine paralel gerçekleşiyor. Bu sebeple kredi hayat sigortaları için müşteri profiline bakıldığında; bu sigortalıların çoğunlukla bankaların bireysel kredi kullanan orta yaş segmentinde olan ve iş yaşamında çalışan bireyler olduğu söylenebilir. Ticari segment için ise daha çok orta ileri yaşta firma sahipleri ve ortaklarının firmalarının ticari kredi risklerine yönelik hayat sigortası yaptıkları görülüyor.

Hayat sigortalarında yaşanan dönüşümü ve beklentilerini EKONOMİ gazetesine anlatan BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, kredi bağlantısız ürünlere yönelik talep artışına dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yönetiminde de bulunan Kişmir, “Bu konuda sektörümüzün yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı ve bilinç artmaya başladı. Krediden bağımsız hayat sigortası taleplerinde bireylerin donanımlı hayat sigortası ile içinde tehlikeli hastalıklar, iş göremezlik, maluliyet, tedavi masrafl arı gibi vefat dışında güçlü ek teminatı olan poliçelere ilgileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında çocuklarının eğitim hayatlarını teminat altına almak isteyen ebeveynlerin eğitim sigortası talepleri, yine uzun vadede döviz bazlı prim ödeyerek hayat teminatı alan ve belirli süre sonunda risk gerçekleşmediğinde prim iadesi ile yatırdığı tutarı döviz bazında geri alan müşteri profillerinde son yıllarda önemli artış görülüyor” dedi.

Kişmir, bireyler dışında kurumların da çalışanlarına yönelik kapsamlı grup hayat sigortası taleplerinde artış yaşandığını aktardı.

Sektörün büyüme rakamlarını paylaşan ve geleceğine yönelik potansiyeline dair öngörülerini paylaşan Kişmir, geçen yıl hayat sigortalarında, 18 - 65 yaş arasındaki nüfusa göre sigortalanma oranının yüzde 14’den yüzde 17’ye çıktığını söyledi. 2023 yılında bu rakamın bir miktar daha yükseleceğini ve kredi bağlantısız hayat sigortalarında büyümenin süreceğini vurgulayan Kişmir, gelişmiş bir ekonomide bu oranın en az yüzde 50 olması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti; “Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hayat branşında sigortalanabilir nüfus potansiyelinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu konuda gerek finansal okuryazarlığın artırılması, gerek teknolojide gelinen imkânlar ile müşteride pozitif davranış değişikliği yaratılması, gerekse de sektörün iletişimde pedagojik bir rol üstlenerek sigortayı erişebilir ve anlaşılabilir kılması son derece önemli etkenler.”

BNP Paribas Cardif olarak iş planlarını ve hedefl erini buna göre belirlediklerini paylaşan CEO Kişmir, “Büyümede yine banka sigortacılığı kredi hayat üretimi etkili olacak, ancak sektörün özellikle kredi hayat sigorta çeşitliliği dışında kredi bağlantısız sigorta ürünleri ile özellikle bankanın maaş müşterileri, profesyoneller, firma sahipleri ve de emekli müşteriler gibi farklı profildeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve hizmetler ön plana çıkacak. Bu sebeple hem şirketimizde hem de sektörde toplam hayat sigortası üretim payı içinde kredi bağlantısız hayat sigortası üretiminin payının artmasını ve büyümeye önemli katkı sağlamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kredi bağlantısız üretimimiz yüzde 30’u buldu

BNP Paribas Cardif’in ürün inovasyonu konusunda sektörde takip edilen bir şirket olduğunu ve her yıl ihtiyaca yönelik yeni çözümler geliştirdiğini vurgulayan CEO Cemal Kişmir, pazara sundukları ürünlere olan ilginin bazen beklentilerin üzerine çıktığını söyledi. Buna geçen yıl sektöre kazandırdıkları ‘Hayatım Yolunda’yı örnek olarak gösteren Kişmir, şöyle devam etti: “İş ortağımız TEB ve TEB müşterileri nezdinde talep gören bir ürün haline gelen Hayatım Yolunda, bankasürans (banka sigortacılığı) kanalında, kredi bağlantısız ürünlerimizin ağırlığını toplam üretimimiz içerisinde önemli ölçüde değiştirdi. Buna ilave olarak grup hayat ve grup ferdi kaza sigortalarında güçlü teminat yapısı ile büyümeye devam ettik. Ayrıca ailem güvende ferdi kaza sigortamızı geliştirerek günümüz müşteri ihtiyaçları karşılayabilecek hale getirdik. Tüm bunların sonucu olarak yüzde 10 seviyesinde seyreden kredi bağlantısız ürünlerimizin ağırlığı bu yeni ürünlerimizle birlikte 2022 sonunda yüzde 20’lere ulaştı. Bu senenin ilk 8 ayında ürün portföyümüze kattığımız kredi bağlantısız çözümlerimizin eklenmesiyle birlikte, kredi bağlantısı bulunmayan ürünlerden elde ettiğimiz prim üretimi toplam üretimimizin yüzde 30’una kadar yükseldi.”

Bunun yanı sıra yılın ilk 8 aylık dönemini geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayan Kişmir, hayat ve ferdi kaza pazarının yüzde 87, BNP Paribas Cardif’in ise sektör ortalamasının üzerinde yüzde 107 büyüdüğünü paylaştı.