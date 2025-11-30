"Sigortacılık gençler için geniş bir kariyer evreni sunuyor"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün kariyer olanaklarını gençlere tanıtmayı ve geleceğin yetenekleriyle sektör arasında köprü kurmayı hedefleyen “TSB Üniversitelerde: Gençlerle Geleceğe Güvenle” programının ilk durağını Konya’da gerçekleştirdi. “TSB ile Üniversitelerde Sigorta Buluşması”nın açılışı, 17 Kasım 2025’te KTO Karatay Üniversitesi’nde geniş katılımla yapıldı. Program kapsamında TSB, gençlerin sektöre yönelik farkındalığını artırmayı, iş dünyası ile eğitim arasında sürdürülebilir bir iş birliği ağı oluşturmayı ve üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuğuna destek olmayı amaçlıyor. Proje, her ay farklı bir üniversitede düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Programın ilk paneli gazeteci Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç öğrencilerle bir araya geldi. TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar konuşmasında, sigorta sektörünün ekonomik büyüklüğüne ve geleceğin mesleklerine ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Sigortacılık, artık yalnızca bir finansal koruma mekanizması değil; veri analitiğinden yapay zekâ uygulamalarına, risk mühendisliğinden müşteri deneyimine, sürdürülebilirlikten siber güvenliğe uzanan geniş bir kariyer alanı sunuyor. Türkiye sigorta sektörü 80 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğü, 25 milyar doların üzerindeki yıllık prim üretimi ve her yıl artan istihdam kapasitesiyle genç profesyoneller için hem istikrarlı hem yenilikçi bir gelecek vaat ediyor. Deprem, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi başlıkların önem kazandığı bu dönemde teknolojiye hâkim, analitik ve çözüm odaklı gençlere duyulan ihtiyaç giderek artıyor.”

Öztürk: “Konya’nın yükselişinde sigortacılığın rolü büyük”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, şehrin üretim ve ihracat gücüne dikkat çekerek sigortacılığın ekonomik sürdürülebilirlikteki önemini vurguladı: “Konya, girişimcilikte ve üretimde Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri. Bu dinamizmi sürdürmenin yolu güçlü bir risk yönetimi kültüründen geçiyor. Gençlerimizin sigortacılığı sadece bir meslek değil, aynı zamanda ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayan stratejik bir alan olarak değerlendirmesi oldukça değerli.”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç ise öğrencilerin iş dünyasıyla erken temas kurmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sigorta sektörü analitik düşünme, teknoloji okuryazarlığı ve insan odaklı hizmet üretimini bir araya getiren çok boyutlu bir alan. Üniversitemizin bu programın ilk durağı olmasından mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.”

Sektör profesyonellerinden gençlere kariyer rehberliği

Etkinliğin ikinci bölümünde TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı’nın moderatörlüğünde sektör yöneticileri gençlerle deneyimlerini paylaştı. Emaa Sigorta Genel Müdürü Aykut Ekinci, Neova Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan Çandır, Quick Sigorta Ankara Bölge Müdürü Neriman Altındağ Okursoy ve HDI Sigorta Bölge Müdürü Mahmut Hakan Yöntem; sektördeki işleyişi, dijital dönüşümü, geleceğin mesleklerini ve kariyer imkânlarını anlattı. Öğrenciler panelistler ile teknik uzmanlık alanları ve kariyer planlamasına ilişkin sorularını paylaşma imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında DASK ve Quick Sigorta’ya ait tanıtım tırları öğrencilerle buluşarak deprem bilinci, risk farkındalığı ve dijital sigortacılık uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca Neova Sigorta, Katılım Emeklilik, HDI Sigorta, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta tarafından kurulan stantlarda öğrenciler sektörü yakından tanıma ve kariyer danışmanlığı alma fırsatı buldu.