Önlem alan şirketin sigorta maliyeti de düşük olacak

Reasürans maliyetindeki artışının sanayi ve ticari kesimin sigorta fiyatlarına birebir yansıyacağını belirten Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, “2024’te sanayi kesiminde sigorta fiyatlarındaki iki hatta üç kat artışlar görebiliriz” dedi.

Artan reasürans maliyetlerinin yanı sıra teminat bulmakta yaşanan güçlüklere de işaret eden Şişli, bu noktada önleyici sigortacılığın öneminin daha da artacağını söyledi. Şişli, “Risk farkındalığı daha yüksek olan işletmeler, risk yönetimi ilkelerini benimsemiş firmalar daralan ve pahalılaşan sigorta ve reasürans piyasalarında kendilerine daha kolay teminat bulacaklar. Zira önümüzdeki dönemde her ne kadar artan primler önem kazanmış olsa da bulunabilecek teminat miktarı da aynı derecede önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yılda ortalama 500 fabrika yangını gerçekleştiği bilgisini paylaşan ve bu yangınlarda ölümler veya ciddi yaralanmalar yaşandığının altını çizen Şişli, önleyici tedbirlerin önemine işaret ederek şöyle devam etti: “Günümüzde, fiziksel kayıplar kadar fabrikanın iş sürekliliği ve finansal kayıp yaşamaması da oldukça önemli. Fabrikalara önleyici sigortacılık kapsamında sunulan ek teminatlar içinde saha ziyaretleri esnasında risk tespitleri ve tespitlerde eksikliklerin ilgili yetkililere bildirilmesi de yer alıyor. Fabrika yangınlarının yüzde 25’i tekstil, yüzde 20’si plastik, yüzde 15’i gıda, yüzde 10’u boya, yüzde 10’u petrokimya tesislerinde meydana geliyor. Yangınların yaklaşık yüzde 40’ı ise İstanbul’da gerçekleşiyor.”

Teminat bulamayan önlem almaya başladı

Corpus Sigorta’nın geçen yıl bin 336 adedi yangın branşında olmak üzere ağırlıklı olarak fabrikalara hizmet verdiğini paylaşan Genel Müdür Şişli, ilk hedeflerinin özellikle endüstriyel ve ticari riskler konusunda hasar önleyici çözümler sunarak müşterilerin kayıp yaşamadan yollarına devam etmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda her şirkete, tesise özel risk analiz raporları hazırlayarak teminat sunduklarının altını çizen Şişli, afet güvenlik önlemlerini en üst seviyede alan işletmelerin fiyat artışlarında da minimum seviyede etkileneceğinin altını çizdi.

Tehlikelere karşı önlem almanın, hasar gerçekleştikten sonraki zorluklara göre çok daha kolay olduğunu belirterek saha izlenimlerini paylaşan Şişli, sigorta teminatı bulmanın ciddi manada zorlaştığı için işletmelerin artık bu konuya daha fazla önem verdiğini ve bir şekilde önlemleri almaya başladıklarını vurguladı.

Fabrikalarda alınabilecek önlemler neler?

Türkiye’de fabrikaların sigortalanma oranının çok düşük, yangın çıkan pek çok fabrikanın da sigortasız olduğunu dile getiren Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, “Sigortası olanların da yangın ve güvenlik önlemleri istenen seviyede değil. Gelişmiş ülkelerde fabrikaların sigorta zorunluluğu bulunuyor ve bu ülkelerde fabrikaların alması gereken önlemler, sigorta şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Türkiye’de de bu tür bir uygulama fabrika yangınlarını en aza indirebilir” diyerek alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

1. Tamamlanmış ve eski işletmelerde önlem almak, henüz yapılmakta olan fabrikalara göre daha zor ve daha maliyetli, hatta bazen mümkün bile değil. Bir yapıda çevre riskleri dikkate alınarak mimari değişikliklerin yapılması ve inşaat aşamasında yangından korunma sistemlerinin yapılması, maliyet konusunda ciddi farklılık gösteriyor. Bu sebeple bir fabrikanın yangın önlemleri henüz kuruluş esnasında düşünülmeli, yapım aşamasında tamamlanmalı, işletme aşamasında ise sık sık denetlenmeli. Sigorta şirketleri ile işletme kurulum aşamasında temas halinde olunarak bu önlemlerin neler olabileceği konusunda destek alınabilir.

2. Büyük fabrika yangınları genelde gece meydana geliyor. Bunun sebebi de yangın esnasında fabrikada kimsenin olmaması ve yangının ancak büyüdüğü zaman fark edilmesi. Bu açıdan teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Adresli yangın alarm sistemi sayesinde hangi noktadaki hangi elemanın alarm verdiğinin görülmesi, tehlikenin yerinin tam ve hızlı olarak öğrenilmesi sağlanabiliyor. Adresli yangın sistemleri performans, yanlış alarmların önlenmesi, düşük kablolama maliyeti, hızlı yangın noktası tespiti gibi özellikleriyle konvansiyonel yangın alarm sistemlerinden ayrılıyor.

3. Olası bir yangına karşı acil durum planının güncelliği ve iş yerindeki tüm personelin bu plana hakim olması önemli. Tatbikat senaryosu hazırlanmalı, bu senaryo tüm personele duyurulmalı, sesli tatbikat videosu çekilmeli, tatbikat sonu değerlendirilmeli ve raporu hazırlanmalı. Son olarak iyileştirilmesi gereken hususlar için de aksiyon planı yapılmalı.

4. Acil durum ekiplerinin eğitimi, gerçekleşebilecek bir yangında en önemli unsurlardan biri. Bu ekipler, acil durum planını uygulamaya koyarak ve fabrikanın tahliye edilmesini sağlıyor.

5. Fabrika depoları, içerisinde yanıcı ve parlayıcı maddelerin sıkça bulunması sebebiyle yüksek yangın riski taşıyor. Depolama şartları ve talimatlarının yangın yönetmeliğine göre hazırlanmasına dikkat edilmeli.

6. Periyodik bakımlar ve denetim, raporlama, düzeltici çalışmalara dikkat edilmeli, özenle takip edilmeli.

7. Yangın sırasında ciddi yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelebiliyor. Personele verilen yangından korunma eğitimleri ile can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların önüne geçilebilir.

8. Yangın anında ısı ve duman yayılmasını engelleyecek önlemler alınması önemli. Bu anlamda yangına dayanıklı kapılar, duvar, tavan ve zeminler yapılmalı, kaçış yolları inşa edilmeli.

9. Yapıların projelendirilmesi aşamasında yangına dayanıklı inşaat malzemesi (çatı ve duvarlar başta olmak üzere) seçimine özen gösterilmelidir