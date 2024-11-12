Ev ararken kaporanız elden gitmesin!

Son yıllarda E-ticaret platformlarının yaygınlaşması ve kullanıcı sayısının artmasıyla, farklı dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıktı. E-ticaret platformlarından düşük fiyata ve sahte ilanla tüketiciyi dolandırmak sık görülen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Kira artışlarıyla birlikte uygun fiyata ev tutmak isteyen vatandaşlar da dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Dolandırıcılar, internet siteleri üzerinden verdikleri 'sahibinden kiralık' ilanları ile eğitim için başka şehirlerden gelen, barınma ihtiyacı için ev arayan üniversite öğrencilerini hedef seçip tuzağa düşürüyor.

Uygun fiyata kiralık ya da satılık ev ilanı verip kapora adı altında parayı alarak ortadan kayboluyorlar. Uzmanlar ise yetki belgesi alan emlakçıların, bu tür dolandırıcılık işlemlerine karışmasının mümkün olmadığını, bu tür dolandırıcılık olaylarına karışan emlakçıların ise yetki belgesinin elinden alındığını aktarıyor.

Üniversite öğrencileri de tuzağa düşürülüyor

Günümüzde çoğu vatandaş uygun fiyata ev arıyor. İstanbul’da üniversiteyi kazanmış bir öğrenci, şehre gelmeden Anadolu’dan internet sitelerinde yer alan ilanlara bakıyor, telefon görüşmesi yapıp, evi dahi görmeden para gönderiyor, mağduriyeti yaşıyor.

Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplardan özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde uygun fiyata sahte ilanlar veriyor ve kaporayı toplayarak kaçıyorlar.

Uzmanlar, son zamanlarda sahte ve yanıltıcı ilanların oldukça fazla olması nedeniyle evin mutlaka gözle görülmesi, mal sahibi ya da gerçek bir emlakçı olup olmadığı araştırılmadan, ödeme yapılmaması özellikle belirtiyor.

Dolandırılmamak için ne gibi önlemler alınabilir?

Uzmanlar, gerçekte olmayan konutu internet sitesinde uygun fiyata ilana koyarak, kiralamaya ilişkin güven vermeye çalışan ve kapora talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıyor.

Vatandaşların bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak konutla ilgili detaylı bilgi almasını, bu uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikâyet etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu yaşanılan durumun önüne geçmede etkin bir denetimin gerekliliği önem arz ediyor. Herhangi bir değerlendirme yapılmadan yayınlanan ilanların vatandaşa da sektöre de bu işi doğru yapan emlakçıya da büyük zarar verdiği görülüyor.

Sahte kimlikle konut dolandırıcılığı da hem emlak sektörüne hem de konut ihtiyacı olan vatandaşlara ciddi zarar veriyor. Bunun gibi benzer durumlara karşı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımının çok önemli olduğu söylenebilir.

Ev kiralarken ve satın alırken tarafların KEP kullanması, işlemlerin güvenli ve yasal bir zeminde gerçekleşmesini sağlıyor. KEP ile yapılan işlemler, dolandırıcılık girişimlerine karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle konut kiralama ve satın almada tarafların birbirinden KEP talep etmesinin, dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmada kritik bir öneme sahip olduğu da gözden kaçmamalı.