Evde üretip satana vergi avantajı

Gün geçmiyor ki yeni bir zam ile vatandaş karşılaşmasın. Markete, manava, pazara, çarşıya gidildiğinde, tezgâhtaki fiyatlar dudak uçuklatıyor. Vatandaş sebzeyi, meyveyi alırken, fiyatı görünce cebindeki 200 liraya bakıyor.

Sen nelere kadirsin 200 lira! Vakti zamanında, 200 lirayla bir aylık pazar alışverişi yapılırken, günümüzde taneyle birkaç parça meyve alıp gelen vatandaş, yemek pişirmek için ihtiyacı olan, sebzeyi de alamadan evin yolunu tutuyor… Sokakta ve yakın çevremde bu konu hakkında vatandaşla karşılaştığımda; geçim zor, yoksulluk çok zor diyorlar…

Ev hanımları eve destek için üretiyor!

Yaşanılan bu ekonomik krizi, en çok hisseden ise evinde çocuğuna taze sebze ile yemek pişirip, sağlıklı beslensin umuduyla pazara giden ev hanımları yaşıyor. Kıt kanaat geçinerek, belki de eşinin haftalık mutfak alışverişi için verdiği parayla hane halkının karnını doyurmaya çalışıyor. Ayrıca ev hanımları; cebindeki parayla, çocuklarının midesine sıcak bir çorba girsin umuduyla, idareli bir bütçeyi kullanmaya çalışıyor.

Bu durumda zor günlerde ek iş yapayım, eve katkıda bulunayım düşüncesiyle evde dikiş, nakış, örgü, el işleri, elbise, çarşaf, çorap…vb ürünleri üretip satmaya başlıyor.

Birçok ev hanımı da hane halkına, mutfak masrafına destek olup para kazanarak ürettiği ürünleri, internetten satışa sunuyor. Ev hanımları, evinde üretip sattığı ürünleri internet üzerinden satarsa vergi muafiyetinden faydalanabiliyor.

Esnaf muafiyeti şartları

Nasıl mı? Gelir Vergisi Kanunu ilgili hükümleri gereği belirli şartların gerçekleşmesiyle, vergi avantajından yararlanılabiliyor.

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, evde üretilen ürünlerin, internet üzerinden satılmasıyla esnaf muaflığından faydalanılıyor. Bu ürünlerden bazıları ise; evinde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim gibi üretilen dokumalar. Ayrıca örgü, dantel, nakış işi, turistik eşyalar, hasır, süpürge, yapma çiçek, tığ örgü işleri, erişte, mantı gibi üretilen ürünler sayılabiliyor.

Bu muafiyetten faydalanmak için belirlenen şartlardan birkaçı ise; evde kullanılan dikiş, nakış, ütü vb. aletler hariç sanayi tipi aletlerin kullanılmaması, dışarıdan işçi çalıştırılmaması, üretilen ürünlerin iş yeri açmaksızın satılıyor olması, ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi faaliyetin olmaması halinde, vergi muafiyetinden yararlanılıyor.

İnternetten satışta hasılat sınırı

Bunun yanında Türkiye’de kurulu bir bankada hesap açılarak, internet üzerinden yapılan satışların tahsili takip ediliyor. Yıllık hasılatın, 2025 yılı için bir milyon 580 bini aşmaması, aşarsa izleyen yılın başında gelir vergisi mükellefi olmak gerekiyor. Böylece, bir daha esnaf muaflığından da yararlanılamıyor.

Ayrıca, belge düzenleme, defter tutma, beyanname düzenleme zorunluluğu bulunmuyor. Esnaf muaflığından yararlanan kişinin, kendisine düzenlenen gider pusulası ve satın aldığı mallara ait olan belgeleri Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen şartlarda 5 yıl boyunca saklaması da zorunlu.

Esnaf muafiyeti belgesi nasıl alınıyor?

Bu muaflıktan yararlanabilmek için kişinin, ikametgâhının bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine başvurarak, “ Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alması gerekiyor. Dilekçe ile Dijital Vergi Dairesi sistemine giriş yapılarak talep edilebiliyor. Belgenin, 3 yılda bir yenilenmesi de gerekiyor.

Hayat, iyice zorlaşıyor. Eve destek için el emeği göz nuru ürettiğini satan ev hanımlarına Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan, esnaf muafiyetiyle belirlenen şartları taşıyanlara, güzel bir fırsat olarak görülüyor. Hane halkına, ekonomik bir destek amacı olduğu da göze çarpıyor.

Gönül ister ki; evinde ürettiği ürünleri zorunluluktan değil de kendi yeteneklerini geliştiren, huzur, bolluk ve bereket getiren bir üretim biçimi olsun. Herkesin alım gücünün arttığı, ekonomik ve sosyal hayata dair politikaların üretildiği ve temel asgari bir yaşam düzeyinin sağlandığı bir ortamda devam edilebilmesi umuduyla…