Faiz kararı sabit kaldı defansif hisseler önde

Merkez Bankası faizi bir kez daha %50’de sabit tuttu. Karar metnindeki “güvercin” ton indirim ihtimalini yavaş yavaş artırırken temkinli adımlarla gerçekleşeceği sinyalini veriyor.

TCMB kasım faiz toplantısında faizi %50’de sabit bıraktı. Karar metnindeki “güvercin” ton, faiz indirimi ihtimalini artırırken, verilen mesajlar temkinli adımlarla ilerleneceğine işaret etti. TCMB’nin faiz kararı sonrası TL varlıklar önemini korumaya devam ediyor. Ancak olası bir faiz indirimi için çoklu varlık yönetimi öne çıkmaya başlayacak.

Defansif hisseler öne çıkıyor

Büyüme endişeleri ve finansman maliyetlerindeki artış, hisse senedine yatırımda bulunacaklar için daha seçici bir yaklaşım gerektiriyor. Şirketlerin finansal güçlerini, düşük borçluluk oranlarını ve büyüme potansiyellerini değerlendirmek kritik bir öneme sahip. Defansif sektörler (gıda, sağlık, telekomünikasyon) ve güçlü FAVÖK marjına sahip şirketler bu dönemde daha fazla tercih ediliyor.

Fiyatlama davranışlarında riskler sürüyor

Ekim ayında açıklanan %48,58’lik yıllık enflasyon ve yüzde 2,88 aylık TÜFE artışı, kısa vadede fiyatlama davranışlarının hala risk oluşturabileceğini gösteriyor

Kararlı seyir risk primine yansıyor

TCMB’nin politikasındaki kararlılık ve enflasyon görünümündeki iyileşme sinyalleri, yatırımcılara uzun vadeli bir perspektifle hareket etme fırsatı sunuyor. Risk primi 256,07 seviyesinde. Faiz indirimi ihtimaline hazırlıklı olmak, dengeli portföyler oluşturmak ve doğru varlıklara odaklanmak, bu dönemde öne çıkan stratejiler arasında.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE BAŞINA GELİR Mİ, HİSSE BAŞINA ZARAR MI?

Hisse başına gelir; performans, yatırımcı ilgisi, büyüme, değerleme ölçüsü. Yatırımları görmez, sektörel varlıklar, manipüle edilebilirlik.

Hisse başına zarar; sorunları görme, sorunları çözme, değer yatırım fırsatı. Güven kaybı, düşük çekicilik, piyasa baskısı, iflas riski.

Ortaklar toplam paylarının %5’ini 12 fona sattı. Fonların alımı şirkete olan güveni artırır

Katılımevim hissesinde ortaklar neden sattı? /Aras Koşmaz

Aras, Katılımevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Başkan Vekili Ömer Burkay toplamda %5 oranındaki paylarını 12 fon ve kuruma sattı. Bu tür satışların farklı gerekçeleri olabilmekte. Ortakların kendisiyle ilgili olabileceği gibi firmayla da alakalı olabilir. Bununla birlikte hisselerin fonlar tarafından satın alınması yatırımcı nezdinde çoğunlukla olumlu görülür. Söz konusu alım hissenin piyasasını derinleştirdiği gibi fon alımlarının yatırımcı nezdinde güven duygusunu güçlendirir. Tüm bunlardan ayrı hissenin fiyatı geçtiğimiz mayısta zirvesi 202 TL’yi test ettikten sonra geriledi.

Kısmi bölünme yöntemiyle yeni bir şirket kuracak. Büyüme potansiyelini artırmak istiyor

Aksa’nın neden bölünme kararı aldığını öğrenebilir miyim?/Cengiz Yılmaz

Cengiz, firmalar kimi zaman daha iyi odaklanacakları düşüncesiyle operasyonlarını kurdukları yeni şirketler üzerinden yürütebilirler. Kurulan firmalar doğrudan ayrı bir tüzel kişilik olabileceği gibi kendi bünyesinden bölünmek suretiyle de oluşturulabilir. Aksa da benzer bir durum gerçekleştirdi. Şirket, bünyesinde yer alan Enerji ve Yardımcı Hizmetler İş Biriminin stratejik odağını ve büyüme potansiyelini artırmak amacıyla, ayrı bir anonim şirket olarak faaliyetlerine devam etme kararı aldığını duyurdu.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy IRT Fonu ile yerli ve yabancı teknoloji hisseleriyle %63 kazandırdı

Teknoloji Değişken Fonu (IRT), teknoloji sektöründe yer alan global fırsatları değerlendirmek isteyenler için alternatif sunuyor. Toplam değerinin en az %80’ini yenilikçi yerli ve yabancı teknoloji şirketlerinde değerlendiriyor. 138,5 milyon TL büyüklüğe sahip. Portföyünün %67,25’i yabancı hisselerde, %12,43’ü yerli hisselerde ve %12,32’si yatırım fonlarında bulunuyor. Doluluk oranı %7,29 ve yıllık yönetim ücreti %1,95 seviyesinde. IRT, teknolojinin hızlı büyümesini takip ediyor. Son bir yılda %63,23 getiri ile teknoloji sektörüne duyulan güveni boşa çıkarmadı. Yıl başından bu yana da %48,08 kazandırdı. Ekonomideki dijital dönüşümle uyumlu bir strateji izliyor. Hem yerli hem de yabancı teknoloji şirketlerine erişim imkanı tanıyan fon, geleceğin teknolojilerine odaklanıyor.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %57,26 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 20 Kasım 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 374.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %57,26’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 126 gün vadeli olup ödeme tarihi 26 Mart 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %16,92 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 20 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,27 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 0,27 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 20 Kasım 2024 olurken vade tarihi 26 Mart 2025 olacak. Bono piyasada TRFDZFK32529 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALTINKILIÇ GIDA

Burhaniye OSB’deki yeni fabrikasında üretime başladı. Geri alım kararı de aralıkta gelecek

Altınkılıç Gıda, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi›nde (OSB) gerçekleştirdiği yeni fabrika yatırımında deneme üretimlerini tamamladı. Şirket, temmuz ayında ilk olarak peynir bölümünü bu tesise taşımıştı. Yeni açıklamada faaliyette bulunma izninin alındığı ve üretime geçildiği belirtildi. Yeni fabrikanın üretim sürecine girmesiyle birlikte firmanın kapasitesi ve verimliliği arttı. Öte yandan şirket hisselerde geri alım yapılması yönünde harekete geçti. 20 Aralık günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu’nun teklifi karara bağlanacak. Alınacak kararın ardından en fazla bir yıl süreyle geri alım devrede olacak. Firmanın geri alacağı maksimum hisse miktarı 11,2 milyon lot ve ayrılan fon miktarının da 336 milyon TL olduğu belirtildi.

KIRAÇ GALVANİZ

Romanya’daki şubesini kapatacak. Yerine bir şirket kuracak. Amaç ihalelere katılabilmek

Kıraç Galvaniz, Romanya’daki operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı. Şirket, Bükreş’teki mevcut şubesinin işlem ve yetkilerinin sınırlı kalması nedeniyle kapatılmasına karar verdi. Bunun yerine Romanya devleti bünyesindeki ihalelere katılabilmek amacıyla %100 sahibi olduğu “TCK Kıraç Galvaniz SRL” unvanlı yeni bir şirket kuracak. Yeni kurulacak şirket ile birlikte, Kıraç Galvaniz’in Romanya pazarındaki etkinliğinin artırması ve bölgedeki iş hacminin büyümesi bekleniyor. Yurt dışı faaliyetlerine önem veren şirket, son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde 1,2 milyar TL gelir elde etti. Tutarın %43’üne denk gelen 526 milyon TL’si ise yurt dışı kaynaklı. Söz konusu girişim, şirketin geliri içindeki yurt dışı payını artırmak istediğini gösteriyor.

GÖLTAŞ

Planlı bakım çalışması kapsamında 1. fırında duruş olacak. Satışlar stoklardan karşılanacak

Göltaş, klinker üretiminin gerçekleştirildiği iki fırından biri olan ve toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %40’ını temsil eden 1. fırını durdurdu. Fırındaki faaliyetin durdurmasının nedeni planlı bakım ve revizyon çalışması. Duruş, 16 Kasım 2024 tarihinden itibaren 22 gün süreyle gerçekleşecek. Bakım sonrası üretim faaliyeti rutine dönecek. Fırının duruşu sırasında yeterli klinker stokunun olduğu bu nedenle satışlara herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı belirtildi. Öte yandan şirketin 2. fırınının tam kapasiteyle çalışmaya devam edeceği ve üretim faaliyetinde sürekliliğin korunacağı açıklandı. Öte yandan bakım çalışma 7 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %24 düşürürken kârını %3 artırdı.