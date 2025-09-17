FED FOMC kararları açıklanıyor: Faiz indirim sürecine işaret eder mi?

Bugün TSİ 21.00’de FED FOMC kararları açıklanacak ve FED Başkanı Jerome Powell 21.30’da basın toplantısında konuşacak. Ek olarak, bugün yeni ekonomik tahminler de yayınlanacak.

FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında, istihdam sektöründeki risklere ilişkin vurgusu ve ardından zayıf sinyaller üreten tarım dışı istihdam verisi ile faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ve 50 baz puan indirim beklentilerinin de gündeme geldiğini takip etmiştik. Powell’ın açıklamalarına bakıldığında; artan iş gücü piyasası riskleri, değişen ekonomik görünüm nedeniyle para politikası duruşunu ayarlamak gerekebilir gibi duruyor. Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor, iş gücü piyasaları istikrarlı görünse de Powell’ın, "Hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan ilginç bir denge olduğuna dair ifadeleri ve bu durumun, beklenenden daha kötü iş gücü piyasası sonuçları risklerinin arttığı, alışılmadık bir duruma yol açtığına ve bu riskler gerçekleşirse, hızla, keskin bir şekilde artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebileceğine” dair ifadeleri öne çıktı. Enflasyon tarafında ise Powell, tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça görüldüğünü belirterek, risklerin değişmesinin faiz oranlarının ayarlanmasını gerektirebileceğini dile getirdi. Powell, uzun vadeli olarak yüzde iki enflasyon hedefinin hâlâ para politikasıyla uyumlu olduğunu belirterek, "Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin aslında çok da büyük sorun yaratmadığını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında istihdam sektöründeki aşağı yönlü risklere ilişkin vurgusunun ardından zayıf tarım dışı istihdam, büyük ölçüde beklentilere paralel yönde gelen enflasyon ve yükselişlerin öne çıktığı haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ardından FED’in bugün faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Her ne kadar ortak görüş olmasa da 50 baz puan indirim tartışmaları da gündemde yer almaya devam ediyor. Toplantıda 25 baz puan faiz indirimi beklenirken yayınlanacak yeni ekonomik tahminler ve önümüzdeki dönem faiz patikasına yönelik sinyaller takip edilecek. Toplantıdaki ana konu bugünkü faiz indiriminin tek seferlik bir olay mı olduğu yoksa bir sürece mi işaret ettiği konusu olacak. Piyasada son durumda FED’in 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 4.00-4.25 aralığına düşürmesi beklenirken yıl sonuna kadar da iki faiz indirimi daha yapılacağı fiyatlanıyor. Bugün FED tarafından üyelerinin tahminlerini içeren “dot plot” grafiği de açıklanacak. Bloomberg anketine göre dot plot grafiğinde yer alacak, bu yıl ve gelecek yıl medyan faiz beklentilerinin sırasıyla yüzde 3,875 ve yüzde 3,375 ile değişmemesi bekleniyor.

Dolayısıyla bugün FOMC karar metni, Powell’ın basın toplantısındaki mesajları ve faiz patikasına yönelik yönlendirme odak noktasında olacak. Açıklamalarda iş gücü sektöründeki aşağı yönlü risklere yönelik vurgununun korunması ve ayrıca enflasyonun da kontrol altında olduğuna dair mesajlar güvercince algılanabilir. Faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentilere destek olabilir. Bu piyasalar için en olumlu senaryo olabilir. “Piyasalar için ne sürpriz olur?” diye soracak olursak; 50 baz puan indirime gidilmesi iş gücü piyasasındaki görünümün kötüleştiğine dair endişeler güçlenebilir veya 25 baz puan indirime gidip bunun tek seferlik bir indirim olabileceği, enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret edilmesi, veriye bağlı yaklaşımın devam edeceğine dair mesajlar ilk etapta risk iştahını baskılayabilir.