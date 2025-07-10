Enflasyon sinyalleri izlenecek

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler hafiflerken, ticaret belirsizliği, FED’in politika adımları ve beklentileri ana gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bu hafta ticaret endişelerinin yeniden gündeme gelmesi ile hisse senetlerinde kar satışlarının etkili olduğunu takip ettik. ABD Başkanı Donald Trump müzakere süresini 1 Ağustos'a kadar uzatırken, Japonya ve Güney Kore gibi güçlü tedarikçiler de dahil olmak üzere ticaret ortaklarına yüzde 25-40 aralığında yeni tarife oranları uygulayacağını açıkladı. Trump’ın beklendiği gibi müzakereler için kapıyı açık bırakması ile piyasalarda görülen olumsuz etkinin dengelendiğini ve AB tarafından gelen olumlu haber akışının da bu görünüme destek olduğunu takip ettik. Trump son açıklamalarında daha yüksek gümrük vergileri uygulanmasına yönelik mektuplarını ticaret ortaklarına göndermeye başlarken, oranları değiştirmeye açık olduğunu belirterek, ek müzakereler ve gecikmeler olabileceğini ima etti. Ayrıca AB’nin, ABD ile gümrük vergilerini yüzde 10’a düşürecek bir anlaşma sağlamaya çalıştığına dair haberler de öne çıktı. Önümüzdeki dönemde tarifelere yönelik haber akışının piyasalarda volatilite yaratmaya devam edebileceğini ve piyasaların tarifelerin ekonomi üzerindeki etkisine daha fazla odaklanabileceğini düşünüyoruz.

ABD Merkez Bankası FED bekle ve gör duruşunu korurken, ABD enflasyonu ılımlı sinyaller üretmeye, büyümede ise zayıflama sinyalleri görsek de ayakta kalmaya devam ediyor. Örneğin geçen hafta tarım dışı iştiham verisi açıklandı. Haziran ayında tarım dışı istihdam verisinin enflasyon baskısı olmadan istihdam artışının devam ettiğine işaret ettiğini takip ettik. İstihdam artışı 147.000 kişi ile 106.000 olan ortalama beklentinin üzerinde geldi. Diğer taraftan enflasyon sinyalleri aradığımız ortalama kazançlar ise aylık bazda ortalama beklentinin altında kalarak yüzde 0.2 artışa işaret etti. Buradaki beklenti ise yüzde 0.3’tü. Veri FED’e bekle gör politikasını bir süre daha devam ettirmesi için zaman tanıdı ve FED’in faiz indirimi için Eylül ayını bekleyebileceği yönündeki beklentileri de destekledi. Veri öncesinde yüzde 25 civarı fiyatlanan Temmuz faiz indirimi olasılığı ise neredeyse sıfıra indi.

Enflasyona baktığımızda son veriler ılımlı sinyaller üretiyor ancak öncü veriler, jeopolitik riskler ve tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler enflasyon beklentileri için risk unsuru olmaya devam ediyor. Örneğin ISM endekslerindeki fiyat endeksleri yükselişi dikkat çekiyor. Ayrıca enflasyon beklentilerinde sert yükseliş sonrasında gerileme görsek de hala yüksek seviyelerini koruduğunu da söyleyebiliriz. Bu görünümün FED’in ihtiyatlı duruşunu desteklediğini belirtmekte fayda var. ABD ekonomisinde henüz ticaret savaşlarının etkisini verilerde kendini yavaş yavaş önümüzdeki haftalarda gösterebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da FED’in faiz indirimi konusunda sabırlı davranma olasılığının güçlü olduğunu düşünüyoruz.

15 Temmuz’da enflasyon verileri açıklanacak. Buradaki sonuçlar, tarifelerin ekonomiye etkisi ve FED’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politika açısından önemli birer gösterge olabilir. Yaz aylarında yükseliş beklenen enflasyonda, özellikle Temmuz ve Ağustos ayına yönelik verilerin daha net gösterge olabileceğini de not edelim. FED bu yıl için iki faiz indirimi beklentisini koruyor ve bu hafta yayınlanacak FED FOMC toplantı tutanaklarında tarifeler ve enflasyona yönelik yorumlar da önemli olabilir. FED yetkililerinden gelen son açıklamaların genelinde temkinli bir duruş olduğunu ve tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkisine yönelik endişelerin öne çıktığını görüyoruz. Bu doğrultuda bu hafta St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem ve San Francisco FED Başkanı Mary Daly’nin açıklamalarındaki tonlama da takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor.