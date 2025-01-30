PCE verileri izlenecek

2025’in ana temaları; jeopolitik riskler, küresel büyüme, enflasyondaki eğilim ve Trump politikaları olmaya devam ediyor. Bu yılın en önemli temalarından biri Trump dönemiyle birlikte hisse senetlerinin çok düşmeyeceğine dair gelişmeler olarak öne çıkıyor ve bu fikrin 2025 yılının ilk çeyreğinde, test edilmesinin muhtemel olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda, küresel büyümenin dayanıklı kaldığını da görüyoruz. İleriye dönük olarak, büyümenin trend şekline yakın bir performans sergilemesi muhtemel görünüyor. Ayrıca kademeli olarak düşen enflasyon, merkez bankasının gevşemesinin devam etmesine olanak tanıyabilir. Diğer taraftan enflasyonist etkileri olması beklenen Trump politikaları, ana temalardan biri olarak önemini koruyor. Özellikle tarife artışları, vergi kesintileri, göçe yönelik ek kısıtlamalar ve deregülasyonlara yönelik adımların bu yıl önemli olacağını düşünüyoruz.

Yatırımcılar; bu yıl ABD'de faiz beklentilerindeki değişime, ABD ile diğer ekonomiler arasında giderek büyüyen politika farklılıkları ve başkan seçilen Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarına odaklanmış durumdalar. FED başta olmak üzere, merkez bankalarının faiz indirim sürecine yönelik beklentiler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel merkez bankaları şu anda, bir faiz indirimi döngüsünün ortasındalar. Daha fazla faiz indirimi için alan görmemize rağmen, özellikle FED ve Trump yönetimi politikalarının süreci şekillendireceğini de düşünüyoruz. ABD Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikası yanlısı bir duruşa geçtiğini görüyoruz. FED Başkanı Jerome Powell, FED’in politika ayarlamasını tamamladığını ve ileriye dönük olarak daha dikkatli hareket edeceğini söyledi. Ayrıca artık enflasyonda daha fazla iyileşme gördüklerinde faizleri düşüreceklerini de vurguladı.

ABD istihdam verisinin tahminleri aşması ardından, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl beklenenden daha az sayıda faiz indirime gitme olasılığı güçlenmişti. Ilımlı enflasyon verisi ise FED'in faiz indirimi beklentilerinin daha da gerilemesini engelledi. FED, Aralık ayında 2025 için daha önce açıkladığı dört faiz indirimi tahmininde değişikliğe giderek, yalnızca iki faiz indirimi öngörmüştü. Piyasalar ise bu yıl için 40 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, ilk faiz indiriminin Temmuz ayından önce gerçekleşmesini beklemiyor.

Bu doğrultuda FED’in faiz patikasına yönelik sinyaller arayan piyasalarda, bu hafta ABD’de çekirdek PCE verisi odak noktasında olacak. Enflasyon konusunda cesaretli haberler gelmesi, faiz indirimi beklentilerine destek olabilir. Ayrıca bu hafta, FED ve ECB’nin faiz kararları açıklanacak. FED’in pas geçmesi ECB’nin ise 25 baz puan indirime giderek faiz indirim döngüsüne devam etmesi bekleniyor. ABD ve Euro Bölgesi’nde ise büyüme verileri ve bilançolar izlenecek. Piyasalar ABD’deki büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin rekor seviyelere yakın fiyatlarda işlem gördüğü ve değerlemelerin de yüksek seyrettiği bir dönemde kritik bir bilanço sezonuna da hazırlanıyor. Bu şirketlerin yaklaşık iki yılın en yavaş kar büyümesini açıklaması bekleniyor. Alphabet Inc. ve Amazon.com Inc.’in rakamları gelecek hafta, çip üreticisi Nvidia’nın bilançosu da 26 Şubat’ta duyurulacak. Önümüzdeki dönemde ise 7 Şubat’ta açıklanacak tarım dışı istihdam ve 12 Şubat’ta açıklanacak enflasyon verileri 18-19 Mart’ta gerçekleştirilecek FED toplantısı öncesinde iki önemli veri olarak karşımıza çıkacak.