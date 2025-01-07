İstihdam verisi izlenecek

ABD borsaları 2024 yılında; yapay zekâ kaynaklı büyüme beklentileri, FED'den faiz indirimleri ve Trump yönetimindeki düzenlemelerde gevşeme beklentileriyle güçlü kazanımlar elde etse de yılsonunda bu kazanımların bir kısmını geri vermişti. ABD'de tahvil faizleri ve dolar, FED'in bu yıl için önceden beklenilenden daha az sayıda faiz indirimi öngördüğünü açıklaması ve Trump politikalarının enflasyonu yükseltebileceği beklentileriyle yükselirken, borsalarda satışlara neden olmuştu. ABD hisse senetleri 2024 yılını, büyük ölçüde yapay zekâ patlamasının teknoloji hisselerini desteklemesiyle yüzde 23 oranında bir yükselişle tamamladı. Aralıksız iki yılda yüzde 48’e yakın yükselen endeks, 1998’den bu yana en iyi iki yıllık performansını ortaya koydu.

Bu konuda bizim görüşümüz, 2025 yılı başlarında hisse senetlerinde yukarı eğilimin korunacağı yönünde. Ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde göreceğimiz zirve ile hisse senetlerinde düzeltmenin tetikleneceğini düşünüyoruz.

2025 yılına baktığımızda bu yılın ana temalarını; jeopolitik riskler, küresel büyüme, enflasyondaki eğilim ve Trump politikalarının olmasını bekliyoruz. 2025'in en önemli temalarından biri, Trump ile hisse senetlerinin çok düşmeyeceğine dair gelişmeler ve bu fikrin 2025 yılının ilk çeyreğinde test edilmesinin muhtemel olacağını düşünüyoruz. Küresel büyümenin dayanıklı kaldığını görüyoruz. Artan enflasyona ve merkez bankasının agresif faiz artırımlarına rağmen büyüme sağlam ve trende yakın bir hızda devam etti. İleriye dönük olarak, büyümenin trende yakın bir performans sergilemesi muhtemel ve kademeli olarak düşen enflasyon, merkez bankasının gevşemesinin devam etmesine olanak tanıyabilir. Diğer taraftan Trump politikalarının, enflasyonist etkileri olması bekleniyor ve bu da ana temalardan biri olarak önemini koruyor. Özellikle tarife artışları, vergi kesintileri, göçe yönelik ek kısıtlamalar ve deregülasyonlara yönelik adımların bu yıl önemli olacağını düşünüyoruz.

Başta FED olmak üzere merkez bankalarının faiz indirim sürecine yönelik beklentiler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel merkez bankaları şu anda, bir faiz indirimi döngüsünün ortasındalar ve daha fazla faiz indirimi için alan görüyoruz ancak özellikle FED ve Trump yönetiminin politikaları şekillendirici olacak. ABD Merkez Bankası daha sıkı para politikası yanlısı bir duruşa geçti. 18 Aralık’ta FED faizi beklentilere paralel şekilde 25 baz puan düşürürken, 2025 yılı için sadece iki faiz indirimi öngördü. FED Başkanı Jerome Powell; bu adımın, FED’in politika ayarlamasını tamamladığını ve ileriye dönük olarak daha dikkatli hareket edeceğini söyledi. Powell, artık enflasyonda daha fazla iyileşme gördüklerinde faizleri düşüreceklerini de vurguladı.

FED’in faiz patikasına yönelik sinyaller arayan piyasalarda bu hafta, ABD’de tarım dışı istihdam verisi odak noktası olacak. Bu hafta ayrıca FED FOMC tutanakları, Euro Bölgesi ve Çin’de enflasyon rakamları takip edilecek. FED yetkilisi Christopher Waller da dâhil olmak üzere en az yedi merkez bankası yetkilisi açıklamalarda bulunacak. Bu hafta açıklanacak verilerin, ABD ekonomisinin daha iyi performans gösterdiğine işaret etmesi ve doların devam eden yükselişine destek sağlaması bekleniyor. Cuma günü açıklanacak Aralık ayı tarım dışı istihdamda 150,000 artış kaydedileceği ve işsizliğin yüzde 4.2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Piyasada beklentiler 2025 için sadece 40 baz puan faiz indirimi yönünde şekillenirken, istihdam verisinin tahminleri aşması durumunda, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl beklenenden daha az sayıda faiz indirime gitme olasılığı güçlenebilir.