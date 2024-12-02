Filli Boya 81 il 922 ilçe yönetimine kamusal alanlara renk katma çağrısı yapıyor

Filli Boya, kurulduğu günden beri sosyal projelere kaynak ayırıyor. Örneğin, bugüne kadar “Filli Okul” projesiyle 3 binden fazla okulun sağlıklı ve modern eğitim şartlarına sahip olmasına katkıda bulundu. 11 Millî Saray’ın restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. “Ebedi Destekçisi” olduğu Çanakkale Tarihi alanının yenilenmesini sağladı.

Kuruluş son olarak “Hayata 1 Renk Neşe” adı verilen projeyle, Türkiye’nin dört bir tarafındaki kamusal alanların, tasarımın gücü ve renklerle güzelleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Projenin ilk adımı Abbasağa Parkı’nda atıldı

“Hayata 1 Renk Neşe” hareketinin ilk projesi İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı oldu. Filli Boya, Beşiktaş Belediyesi iş birliği ve Pekmez X Boz Mimarlık Ofisi’nin tasarımlarıyla Abbasağa Parkı’nı renklendirdi, yeniledi. Parkın giriş kapılarından banklara, amfi meydanından merdivenlere ve çocuk oyun alanlarına kadar pek çok alan Filli Boya’nın 2025 renk paletinin 6 rengiyle boyandı Filli Boya’nın 20 çalışanı da boyama çalışmalarına katıldı.

Kuruluş 2025 yılı sonuna kadar pek çok farklı alanda daha yılın renklerini kullanarak “Hayata 1 Renk Neşe” katmayı hedefliyor.

Kamu kurumlarına çağrı

“Hayata 1 Renk Neşe” kampanyasının basın buluşmasında konuşan Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Nippon Paint Betek olarak Türkiye’nin 81 ilinde 5 binden fazla bayilerinin bulunduğunu, her ilde o ilin yerel değerlerini sahiplenerek, o bölgenin insanlarının kıymet verdiği çevresel ve kültürel değerlerin korunması için çalıştıklarını belirtti.

Renklenen alanların sayısını daha da artırarak umudu ve neşeyi yaymak istediklerini vurgulayan Küçükoğlu, kamu kurumlarına ve yerel yöneticilere çağrıda bulunarak şunları söyledi”81 il 922 ilçemize aynı umut ve heyecan ile yakınız. Bizimle iş birliğinde olan tasarımcılarla birlikte buna hazırız. Dahil olmak isteyenlere kapımız açık. Bir yıl içerisinde hava koşulları, tasarım ve diğer ön hazırlık zamanlarını da dikkate alarak pek çok kamusal alanı renklendirerek umut ve neşe noktasına çevirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tayfun Küçükoğlu’nun verdiği bilgiye göre, yerel yönetimleri yapması gereken tek şey projeleriyle Filli Boya’ya başvurmak. Kuruluş gelen başvuruları değerlendirerek 2025 yılı sonuna kadar kampanyayı Türkiye’nin her yanına taşımak için çalışacak.

Dünyanın en ünlü etkinlik planlayıcıları İstanbul’a geliyor

Türkiye’nin ilk uluslararası “Yaratıcılık” etkinliği ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ üçüncü yılında “Art of Winter-Kış ve Sanat” teması ile 4-5-6 Aralık 2024’de RIXOS Tersane Istanbul’da düzenleniyor.

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ Etkinliği bu yıl serginin yanı sıra 5 Aralık 2024 tarihinde “Yaratıcılık Konferansı”na da ev sahipliği yapacak.

5-6 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesinin sergi kısmında Sarah Haywood, Vandana Mohan, Alejandra Poupel, Teddy Manuel, Paula Rooney, Guadalupe Alvarez, Jen Gould, Amie Bone ve Abdulaziz Alnoman tasarımları ile yer alacak. Her biri kendi özgün tarzıyla kış sofraları tasarlayacaklar.

“Yaratıcılık Konferansı’nda”, yaratıcılığın etkinlik sektöründeki önemi, yeni trendler ve ilham verici hikâyeler üzerine konuşmalar yapılacak. Yaratıcılık Konferansı’nda dünya lüks ve etkinlik endüstrisinin en etkili isimlerinden Antonio Paraiso, Sarah Haywood ve Vandana Mohan, Frieha Altaf ile Paula Rooney, Teddy Manuel, Jen Gould ve Amie Bone, Guadalupe Alvarez, Abdulaziz Alnoman, Alejandra Poupel yer alacak.

Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED)’in ev sahipliğinde gerçekleşecek "Bir Etkinlik Destinasyonu Olarak Türkiye’nin Önemi" adlı panelde, TUED Başkanı Meltem Tepeler moderatörlüğünde, Seyhan Ayel, Janet Çakır, Tülay Akın Ergincan, Hüseyin Kurt, Selma Tatar, Melissa Jurcan ve Cecilia Lavin konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik destinasyonlarının tanıtımında önemli bir yere sahip olan Gastronomi konusuna özel bir önem veren Yaratıcılık Konferansı; moderatörlüğünü Feyza Yozgat’ın yapacağı “Türkiye’de Yaratıcı Gastronomi”, başlıklı panelin konukları Şef Rudolf van Nunen, Şef Sinem Özler, Şef Buğra Özdemir, Şef Ulaş Durmaz, Şef Nilay Lale ve Jumbo Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu olacak. Bir sonraki panelde “Mutfak Sanatı: Gastronominin Sihriyle Etkinlikleri Unutulmaz Bir Deneyime Nasıl Dönüştürebilirsiniz?” Michael Cervino ile cevap aranacak.

"MICE ve Lüks Endüstrisinde Sürdürülebilirliğin Geleceği" panelinde Prof. Dr. Nilgün Cılız, Doç. Dr. Özen Kırant Yozcu ve Eser Erginoğlu sürdürülebilir bir geleceğe hazır olmak için izlenmesi gerekenleri katılımcılar ile paylaşacaklar. “Etkinlik Endüstrisinde Çiçek Tasarım Sanatı” başlığı altında gerçekleşecek olan panelde ise Tomas De Bruyne ve Regine Motmans konuşacak. “Dijital Pazarlamada Küresel Olarak Yaratıcı Olmak” oturumu dijital dünyanın tanınmış isimlerinden Wendy Daoud El-Khoury’i ağırlayacak. Yaratıcılık Konferansı’nın son oturumunda ise “Etkinlik Endüstrisinde Yenilikçi Eğlence Stratejileri” konusu ile Gabriele Rizzi eğlence sektöründeki yeni bakışa odaklanacak.