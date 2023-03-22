Fırsat çıkarsa Antalya dışında ve yurtdışında otel almak için bakarız

EKONOMİ Gazetesi’nin “Bölgeler Toplantısı” için Sherwood Exclusive Lara’dayken Antalya Temsilcimiz Duygu Şahin, otelin sahibi Hasan Ali Ceylan’ı tanıştırdı.

Sherwood Hotels and Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Yücel, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’un katıldığı sohbette söze otellerini sıralayarak girdi:

Sherwood Prize Hotel: 1991 yılında açıldı, 56 odalı.

Sherwood Greenwood Resort: 1999’da açıldı, 668 odası var.

Sherwood Exclusive Lara: 2005’te açıldı, 1248 yatak kapasiteli.

TUI Blue Belek: 2011’de açıldı, 460 yatak var.

Sherwood Dreams Resort: 2011’de açıldı, 760 yatak kapasiteli.

Sherwood Exclusive Kemer: 2014’te açıldı, 1230 yatak var.

Sherwood Suites Resort: 2019’da açıldı, 472 yatak kapasiteli.

Turizmdeki partnerleri üzerinde durdu:

- İç pazarda ETS ile çalışıyoruz. Avrupa pazarında TUI Rewe FTI, BDT pazarında da Odeon Pegas ile çalışıyoruz.

Kemer’deki otele işaret etti:

- Orası Milta idi. Aydın Doğan’dan 2013’te almıştık.

Ardından başta turizm olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkileyen olayları, gelişmeleri anımsadı:

2014: Rusya ambargosu gündeme geldi.

2015: Türkiye’de bombalar patladı. Rus uçağı düştü.

2016: 15 Temmuz hazin darbe girişimi oldu.

2017: Almanya ile Nazi tartışması.

2018: ABD ile Rahip Brunson krizi.

2020: COVID-19 pandemisi.

2022: Rusya-Ukrayna Savaşı.

2023: Deprem.

Bu gelişmeleri sıraladıktan sonra ekledi:

- Turizm çok hassas dengelere bağlı yol alan bir sektör.

Otellerdeki işletme giderlerini irdelerken personele değindi:

- Personele geçen yıl yüzde 107 zam yapmıştık. Bu yılki yüzde 55’lik zamla birlikte personel giderlerindeki artış yüzde 175’i buluyor.

Otellerindeki ortalama turist başına gecelemenin geçen sezon 85-90 Euro dolayında seyrettiğini paylaştı:

- Yani, Sherwood zincirinde konaklayan turistlerin kişi başına bıraktığı döviz ortalama 800 doları buluyor.

Sonra Ceylan İşletme , İnşaat, Yatırım, Gıda, İçecek Sanayi ve Ticaret Grubu’ndan söz etti:

- Grubumuzun temelleri 1975 yılında babam Şükrü Ceylan tarafından atıldı. Kardeşim Aydın Ceylan’la birlikte çalışıyoruz. Kız kardeşim Emel Ceylan da avukat.

Otel yatırım ve işletmede 32’nci yıla girdiklerini bildirdi:

- Şu anda 7 otelimiz var ve hepsi Antalya’da. Önümüzdeki dönem için Antalya dışında ve yurt dışında otel almak için fırsatlara bakıyoruz, değerlendiriyoruz.

Burdurlu Ceylan ailesi, 1991 yılında girdiği otel yatırımlarını, yaşanan krizlere, sıkıntılara rağmen 32 yılda 7’ye çıkarmayı başardı…

Zincire yeni halkalar eklemek için de yurt içinde ve dışında fırsatlara bakıyor…

30’a yakın ülkeye su ihraç ediyor

CEYLAN İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, grubun markalarını sıraladı:

Sherwood, Greenwood, Ceysu, ABC Pazarlama, Ekas, Gilbert, Uni Park Burdur, Bart…

Ceysu’nun su ihracatı da yaptığını bildirdi:

- 30’a yakın ülkeye ihracatımız söz konusu…

GES için arazi aldı başka şirketin maden ruhsatı olduğunu gördü

CEYLAN İşletme ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, enerji sektörüyle de ilgilendiklerini bildirdi:

- Öncelikle Ceysu’da fabrika çatısına güneş enerjisi sistemi kurduk. İhtiyacın yüzde 25’ini karşılıyor.

GES yatırımı için Burdur’da bir arazi aldıklarını kaydetti:

- Ancak, biz araziyi aldıktan sonra bir şirketin aynı arazide maden arama ruhsatının olduğunu öğrendik. Araziyi alırken kimse bizi uyarmadı.

GES için çeşitli kentlerdeki kamu arazilerinin kiralama ihalesine çıkarıldığını vurguladı:

- Kütahya’da ve Antalya Kumluca’da GES için arazi kiraladık.

Kızılay, depremzede için neler yapabildi?

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, iki gün önce Kızılay’ın depremzedelere götürmeye çalıştığı destek ve hizmetlerin 42 günlük dökümünü gönderdi. Kınık’ın gönderdiği mesaj özetle şöyle:

Tüm hastanelere acil kan ve plazma ihtiyacını karşılamak üzere 413 bin 945 kan bileşeni sevk ettik.

Depremzedelere hizmet için 2 bin 27 personel, 32 bin 721 gönüllü ve afet bölgesi dışına tahliye edilen vatandaşlarımıza hizmet için 798 personel, 12 bin 865 gönüllü, toplam 48 bin 411 Kızılaycı ile yaraları sarmaya çalıştık.

168 nolu çağrı ve çözüm merkezimizi 140 operatörü ile 7X24 çalışmaya geçirdik. Merkezimiz 218 bin 335 çağrı aldı. Taleplerin 208 bin 244’ü çözümlendi. Kızılay WhatsApp uygulamamızı coğrafi lokasyon ve navigasyon hizmetleri ile kullanıma sunduk.

“Yaraları Birlikte Saralım” kampanyamıza 3 milyon 682 bin 373 bireysel, 7 bin 118 kurumsal bağışçıdan 5 milyar 403 milyon 845 bin lira nakdi, ayni ve bağış taahhüdü geldi. 101 ülkeden 154 kurum da ayni ve nakdi destek veriyor.

40 günde 6 bin 867 TIR, kamyon ve lojistik aracı ile 93 bin 73 ton insani yardım malzemesinin kabul ve sevkini gerçekleştirdik.

Günlük 994 bin 887 öğün kapasitemize ilaveten koordine ettiğimiz 800’ü aşkın paydaşımızla birlikte şimdiye kadar 70 ilçe, 1294 noktada 350 seyyar mutfak ile 175 milyon öğün yemek ile 100 milyonu aşkın kumanya, çorba, ikram ve içecek servisi yaptık.

AFAD koordinesinde bölgeye afet depolarımızda bulunan ve uluslararası paydaşlarımızdan temin ettiğimiz 92 bin 606 çadır ile AFAD için imal ettiğimiz 30 bin 720 çadır, 406 bin 136 battaniye, 50 bin 780 ısıtıcı, 9 bin 252 yatağı afetzedelere ulaştırdık.

Deprem bölgesindeki 6 ilde kurduğumuz 12 sosyal market ve afetten etkilenmiş 2 bin 566 köy ve mahalledeki depremzedelere saha dağıtım ekiplerimiz aracılığı ile 950 bin 561 dayanıklı gıda malzemesi ve gıda kolisi, 230 bin 294 temizlik malzemesi ve hijyen seti ile 521 bin 355 giysiyi ulaştırdık.

60 bin hane için şubelerimize 500’er TL’lik nakit alışveriş kartları ulaştırdık. İlave 100 bin haneye yönelik nakit destek planlamamız devam ediyor.

Kerem Kınık’ın gönderdiği destek dökümünü okurken 10 Şubat 2023 gecesini anımsadım. Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü, Habertürk Yazarı Kemal Öztürk, Kübra Par’ın programına Malatya’dan, AFAD çadırı önünden bağlandı, şu çarpıcı saptamayı paylaştı:

- AFAD dışında çadır yasak…

O anda Tweet atıp sordum:

- Kızılay çadırı da yasak mı?

Yani, ilk günlerde depremzedeler alışılmış Kızılay desteğini göremedi. Üstüne Kızılay’ın bazı sivil toplum oluşumlarına parayla çadır, yemek satması hayal kırıklığına yol açtı.

Başkan Kınık’ın paylaştığı destek-yardım dökümü, Kızılay’a sarsılan güveni toparlamaya yeter mi?

Bana çok zor gibi görünüyor…