Fiyat mı, ben kırarım…

Önce kendi yazdığım özdeyişi söylemeliyim “Fiyatla rekabet sonu felaket.”

Malzemeden çalar sizden ucuz olur.

Daha verimli çalışır, size göre daha uygun fiyat verir.

Çok güçlüdür, tekele yakındır, sizi zora sokmak veya yaşatmamak için fiyat kırar, vade uzatır.

Başka bir deyişle, fiyatla rekabet yolundaysanız, sonunda felakete varış kaçınılmaz olur.

Aynı sektörde çalışan A firması ihracat yapıyor.

Rakip durumda olan, hatta teknik ve mali yeterlilikleri daha iyi olan başka bir firma B firması, onlar kadar ihracat satışı bağlayamıyor.

B firmasının patronundan son talimat: “Onların satış yaptığı müşterileri bulun.”

Soru: “Nasıl bulacaksın?”

Cevap: “Konşimento bilgisi satan sitelerden.”

Benden soru: “Buldun ne yapacaksın?”

Cevap başlıkta: “Fiyatı kıracağım.”

İyi …edeceksin diyerek sözü kapatıyordum ki kıskanç bir sinirlilikle konuşmaya devam etti.

Söylenmesinin bitmesini bekledim ve soru bombardımanına başladım.

Maliyetleri hesaplarken, her bir ürünün bireysel maliyetin yapabiliyor musun?

“Kim yapabiliyor ki ben yapayım?”

Üretim planını nasıl hazırlıyorsun soruma cevap “Ustabaşı ile konuşuyoruz.”

Hangi makinanın ne kadar dolu olduğunu biliyor musun demişim…

Gerek var mı diye merakla soruyor.

Satılanların üretimi için gereken hammadde, ara malı, malzeme tedariki ne durumda denildiğinde…

Depoda yoksa, ihtiyaç olunca çocuklar söylüyor alıyoruz diyorlar.

Üretim için gerekenlerin siparişlerini izliyor musunuz, gecikirse ne yapacaksınız diye sor…

Basıyoruz fırçayı amma biz de gecikiyoruz diye cevap al.

Bakıyorsun ihracatını düzgün yapabilen A firmasına…

İhracat siparişlerini alırken, tahmini teslim süresini üretim planlama sorumlusundan alıyor.

İş bağlanırsa da söz verildiğinde işletmeden alınan bilgiler sayesinde, tedarik ve üretimde aksama olmadığı veya en az seviyede olduğu için teslimatta gecikme yaşanmıyor.

Üretici KOBİ yöneticisi dostlarımız bizde böyle birisi yok demesinler.

Bu iş için birisi belirli bir büyüklükten sonra olur demek doğrudur.

Amma böyle bir sorumlunun, her büyüklükte işletmede olması, işletmenin mevcut üretim ve kapasite durumunu bilmesi zorunludur.

A firmasındaki durumun aksine, gecikmelerin müşterileri kaçırdığı, B firmasında kabul edilmiyor.

Müşteriler için “ Onlar çok hoşgörüsüz, gecikmeye hiç tahammülleri yok “ deniliyor.

A firmasının kapasitesi daha küçük, finansmanı daha zayıf amma fiyatları daha iyi.

Çünkü ürünlerin maliyet analizleri bireysel ürün temelinde veri toplayarak, zaman ölçümleri ile yapılıyor ve piyasa dengelerine uygun bir biçimde sadece fiyat değil teslimat, ödeme, vadeler, garantiler, ambalaj, taşıma v.b. tüm koşulları kapsayan teklif veriliyor.

Yazmayı sürdürsem daha neler çıkar amma sözün özüne dönersek…

Karakucak güreşte üstümüze kimse yoktu, minderlerin tozunu attırıyorduk.

Grekoromen kuralları gelince, toz duman arasında kaybolduk.

Zaman bilginin egemen olduğu, verinin bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığı bir zaman.

Başkalarını ayak izlerinin arkasından gitmenin zamanı çoktan geçti.

Kendi yolunu çizemeyenlerin küçülmesi veya kaybolması kaçınılmazdır.