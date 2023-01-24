Geç fark edilen GES VE RES enerjisi…

Kısa bir süre önce hızlanan güneş ve rüzgar enerjisi alanında simsarlar türemiş. Kamunun üreticileri ve OSB’lerin yatırımlarını destekleyerek, simsarlığı önlemesi gerekir.

Yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjilerine yatırımlar artmaya başladı. Sanayi kuruluşları kullandıkları enerjinin bir bölümünü kendileri üretmeye başladılar. AB’nin karbon ayak izi konusundaki kısıtlamaları, yenilenebilir güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına ilginin artmasına neden oluyor. Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın titiz haber çalışmasından GES’e uygun arazileri köylülerden satın alıp, fahiş fiyatla satışını yapan aracılar ortaya çıktığını öğreniyoruz. Erzurum’da mgw 35 bin dolar seviyesinde olan rant bedeli Kütahya’da 100 bin dolara çıkıyor.

Türkiye, Almanya’dan çok daha fazla güneşli güne sahip olmasına karşılık son döneme dek yatırım izni zorlukları ve kompenent eksikliği nedeniyle çok daha az güneş enerjisi üretimini yapabiliyordu. Aynı şekilde benzer zorluklar, rüzgar enerjisi üretiminde yatırımların artmamasına neden olmuştu.

Son dönemde yenilebilir enerji yatırımlarına hız verilmeye başlandı. Ama 2022’de 328,7 milyar kilovat saat elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,7 seviyesinde. Güneş enerjisinin payı ise yüzde 3,7. Oysa kömürün payı yüzde 34,6, doğalgazın payı yüzde 22,2, hidro elektriğin payı ise yüzde 10,8. Bu tablo Türkiye’nin “güneş ve rüzgar enerjisi fakiri” olduğunu ortaya koyuyor.

Bu nedenle tek tek yatırım yapan fabrikalar desteklenmeli, hem organize sanayi bölgelerinin bu alandaki yatırımlarında “kamu alım garantisi” istikrarlı ve “herkese eşit” bir şekilde yürütülmeli.

Yenilenebilir enerji sera gazı salınımını azaltır. AB, 2030 yılında sera gazı toplamını üye ülkelerde yüzde 50-55 azaltarak yüzde 40’a indirmeyi amaçlıyor. AB işbirliği içinde olduğu Türkiye gibi ülkelere yenilenebilir ve yeşil enerji yatırımlarını artırmalarını öneriyor.

Dünkü yazımda söz ettiğim “Esbjerg Modeli”nin benzerini Türkiye birçok coğrafi alanda yaşama geçirmek zorunda.

Türkiye’nin aklın gereği olarak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırması zorunlu, ekonomik yaşam bunu gerektiriyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

İsrail’de halkın Netanyahu’ya “dur” demesi sonuç verdi, aşırı sağcı İçişleri bakanı görevden alındı, sıra yüksek yargı yetkisinin budanması konusunun önlenmesinde…