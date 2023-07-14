Geleneksel aile balıkçılarının alabalıkları profesyonel mutfaklarda

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılını “Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı (IYAFA)” olarak ilan etti. Hedefl er ise, “Farkındalığı artırmak, Bilimsel üretime yoğunlaşmak, Paydaşları güçlendirmek ve Yeni ortaklıklar kurmak” olmak üzere dört başlıkta yoğunlaştı.

Su ürünleri sektörü, gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımında çok önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle, farklı aktörler arasında diyaloğun ve işbirliğinin gelişmesi, hem küçük ölçekli üreticileri güçlendirmek hem de ekosistemi korumak açısından çok önemli.

“Yarının Yanında, İşin Mutfağında” mottosuyla, Türk mutfağının değerlerine sahip çıkmayı hedefl eyen Metro Türkiye’nin odak konularından biri de sürdürülebilir balıkçılık.

Balığı yalnızca ticari bir ürün değil, gelecek nesillere bırakılması gereken bir değer olarak gören şirket, ekosistemle barışık balıkçılığı desteklemek ve balık tüketimini artırmak adına önemli çalışmalara imza atıyor. “Bugünün Balığını Yarına Bırakıyoruz”, “Anasına Bak Kızını Al”, “Yediği Önünde Yemediği Yarında” gibi sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen projeler bu çalışmaların bazıları.

Metro Türkiye, son olarak, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde küçük ölçekli ve geleneksel alabalık üreticilerini desteklemek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile küçük ölçekli alabalık üreticilerine eğitimler verilirken, teknik destek ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Mart ayında ilk mahsullerini vermeye başlayan proje kapsamında yetiştirilen “pek âlâ” alabalıklar, Metro Türkiye mağazalarında tüketiciye sunuluyor.

Küçük ölçekli ve geleneksel üreticilerden temin edilen ürünleri rafl arına taşıyarak üreticileri destekleyen Metro Türkiye, aynı zamanda alabalıkların profesyonel mutfaklarda daha çok yer alması için çalışarak tüketiminin artmasını hedefl iyor. Yetiştirilen alabalıkların hem profesyonel mutfaklarda hem de ev mutfaklarında daha fazla yer almasını hedefl eyen Metro Türkiye, yenilikçi reçetelerin geliştirilmesine de ilham oluyor.

Metro Türkiye bu hedefl e, alabalığın farklı reçetelerle nasıl kullanabileceğinin örneklerini göstermek adına Tuzz Bodrum’da özel bir davet düzenledi. Tuzz Bodrum Şefi Nilay Lale’nin hazırladığı özel bir menü eşliğinde alabalıkla yaratılan özel lezzetler deneyimlendi.

25 küçük ölçekli alabalık üreticisine eğitim

Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Dr. Aslı Duran projeyi şöyle anlatıyor: “Gelecek nesillerin de deniz ürünü yiyebilmesi için 2010 yılından bu yana sürdürülebilir balıkçılık kapsamında ilham veren öncü projeler geliştiriyoruz. Son olarak da sürdürülebilir ve sağlıklı bir balıkçılığı mümkün kılmak amacıyla küçük ölçekli ve geleneksel aile balıkçılığını desteklemeye başladık. FAO ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında öncelikle bölgedeki 25 küçük ölçekli alabalık üreticisine eğitimler verdik. Bununla birlikte yetiştiriciliğe yönelik teknik destek ve danışmanlık desteği de sağladık. Gıda güvenliği ve sosyal uygunluk denetimlerini geçerek kalitesi ve güvenilirliği garanti altına alınan alabalıklar, Metro Türkiye mağazalarında yerini almaya başladı. Küçük üreticiden temin ederek raflara taşıdığımız alabalıkların profesyonel mutfaklarda ve menülerde daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Alabalık üretiminde ülke olarak dünyanın ikinci, Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız ve dünyadaki alabalığın yüzde 16’sını üretiyoruz. Ancak tüketimi konusunda çok sınırlıyız. Bu anlamda da gerek reçete çalışmaları gerek de şefl erle iş birliği yaparak farkındalık yaratmaya ve ilham vermeye devam edeceğiz.”

Türkiye, Avrupa’nın en büyük Alabalık üreticisi

Türkiye, alabalık üretiminde yılda 190 bin ton üretimle Avrupa’nın en büyüğü konumunda. Dünya’da ise İran’ın ardından ikinci sırada geliyor. Üretilen alabalığın 113 bin tonu ihraç ediliyor. Tatlı suda yetişen alabalık, vitamin yönünden en zengin balık türlerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra mineral ve protein bakımından sağlık deposu olan alabalık, iyot ve fosfor yönünden de oldukça zengin. Alabalık, bir insanın günlük demir ihtiyacının onda birini karşılıyor.