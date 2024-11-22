Geliri 60 milyon dolara ulaştı, 3 yılda 60 milyon dolarlık yatırım yapacak

Türkiye ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren teknoloji grubu olarak öne çıkan, “Star of Bosphorus Veri Merkezi”ne 150 milyon dolarlık yatırım yapan NGN’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, “IT Vision 2025” buluşması için kürsüye çıkınca geçen yıl anons ettiği gelir hedefini anımsattı:

- Geçen yıl “IT Vision 2024” buluşmamızda 1 milyar liralık ciroyu aşma hedefimizi paylaşmıştım. Bu yıl yaklaşık 60 milyon dolar (2 milyar lira) bir gelire ulaştık. Kontratlı gelirimiz toplam içinde yüzde 60’ı buldu.

Veri merkezi, bulut, outsource ve sistem entegrasyonu gelirlerini her yıl ikiye katladıklarını belirtip, istihdama işaret etti:

- Ülkemiz ve sektörümüz için başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Yabancı ortak aldığımızda 20-25 kişiyken bugün yaklaşık 350 kişiyiz. 3-4 yılda 1000 kişilik istihdama ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Yatırım planlarını paylaştı:

- Geçen yıl yatırımlarımızın 150 milyon doları bulduğunu söylemiştim. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bulut ve veri merkezi alanlarımıza 60 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.

Yatırımlarıyla teknoloji alanında Türkiye’nin yerli değerlerinden biri olma yolunda ilerlediklerini vurguladı:

- Dünyadaki yapay zeka, dijital dönüşüm, 5G ve bulut gelişmelerini gördükçe, 5-6 yıl önceden yatırımlarımızı yapmış olmanın doğruluğunu daha iyi anladık.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerine hizmet sağladıklarını kaydetti:

- Onların işleri dijital ve teknolojik alanlarda büyürken, biz de yatırımlarımızı ve altyapımızı büyütüyoruz.

“IT Vision 25”’in ana temasının “yapay zeka ve insan-teknoloji uyumu” olduğunun altını çizdi:

- Yapay zeka ve büyük dil modelleri artık hayatlarımızın içinde.

IDC’den (International Data Corporation) veriler aktardı:

2028 yılında dünyada yapay zeka pazarı büyüklüğü 632 milyar dolar olacak.

2030 yılında 1.8 trilyon doları bulacak.

ABD, bu yıl yapay zekaya 50 milyar dolar harcadı.

Çin, bu yıl yapay zeka için 150 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Şu veriye dikkat çekti:

- Dünyada 10 binin üzerindeki data center’ın (veri merkezi) yüzde 86’sı ilk 10 ülkede yer alıyor. Ülkemiz maalesef bu listede yok.

“Bizi daha neler bekliyor?” diye sorup, sürdürdü:

- Gün geçtikçe yapay zeka inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Büyük dil modellerinin gelişimiyle insansı robotlar aramıza katılıyor. Ameca, Tesla’nın Optimus’u ve Boston Dynamics’in Atlas robotu…

“Mobile Aloha”nın satışa sunulduğuna vurgu yaptı:

- İnsansı robotlar yakında evde ve işte olacaklar. Duyuyorlar, konuşuyorlar, hissediyorlar. Daha enteresanı geçenlerde Çin’de bir robot şirketi mağazasına giren küçük bir robot, 12 robotu iş bırakmaya ikna edip çıktı. Uzak bir testti ama başarılı oldu.

İki kavramı, “digital reality” (dijital gerçeklik), “fake reality”yi (sahte gerçeklik) irdeledi:

- Hiperrealistik videoları her geçen gün gerçeklerinden ayırmak daha zor hale geliyor. Önümüzdeki dönemde dünyada 60 seçim olacak. 4 milyar insan oy kullanacak. Politik açıdan düşünülünce, bu durumun pek çok sonuçları olabilir.

“Deepfake’e hazır mıyız?” sorusunu ortaya atıp konuklara seslendi:

- Sizleri veya beni yaratmak artık zor değil. Ses, video, görüntü, yazışma… Örneklerini her gün duyuyor ve yaşıyoruz.

Siber güvenlik üzerinde durdu:

- Akıllı cihazlar, yapay zeka, giyilebilir cihazlar, yüzükler, gözlükler, pinler ve konuşabilen cihazlar, humanoidler. Bu kadar büyüyen ve hızlanan veriyle ortaya çıkabilecek siber güvenlik sorunlarına hazır mıyız?

Sürekli öğrenme ve adaptasyon sürecine girildiğini bildirdi:

- Yapay zeka altyapısına ulaşmak pahalı ve zor. Biz, altyapı yatırımlarıyla hem paylaşımlı hem de paylaşımsız ortamda yapay zeka altyapısını erişilebilir kılıyoruz.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Teknoloji ne kadar ileriye giderse gitsin, insan aklı ve gücünün orkestrasyonuna ihtiyaç duyuyor. İnsan, teknoloji ve yapay zekanın kusursuz harmonisi geleceğimizi değiştiriyor.

NGN’in işlerinin kriz ortamına rağmen katlamalı büyümesi, yatırımlarını sürdürmesi, dijitalleşmenin, yapay zekanın etkisini ortaya koyuyor…

Yapay zeka değil insanlar birbirine tehdit oluşturuyor

NGN’in “IT Vision 25” buluşmasında Milliyet Yazarı Çağdaş Ertuna, liseden arkadaşı, mimar, sanatçı ve teknolojist, Los Angeles’deki (ABD) USLA’de yapay zeka laboratuvarını yöneten Prof. Güvenç Özel’le sanat içerikli bir sohbet yaptı.

Güvenç Özel, Ocak 2022’de Las Vegas’taki CES’de sergilenen “Türkiye’nin Otomobili” TOGG’un standı için yaptığı çalışmayı anlattı:

- Yapay zeka ile sanatı bir araya getirdik. İnsan ve teknolojiyi merkeze alan çalışmamızda,“Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi” temasını dijital olarak yansıttık.

Özel, 2021 yılı Ekim ayı sonunda Suzan Sabancı’nın Eş Başkanlığını yürüttüğü The American Turkish Society’nin (ATS) New York’taki etkinliğinde gerçekleşen “NeuroWeave Halı” sergisini de aktardı:

- 500 bin veriyle dijital olarak geliştirdiğimiz halı desenini aynı zamanda dokuttuk. Yani, yüksek teknolojiyle gelişen halı desenini elde de dokuttuk.

Yapay zeka ile ilgili şu yorumu yaptı:

- Yapay zeka insana tehdit değil, insanlar her zaman birbirine karşı tehdit…

Bu noktada şu görüşünü paylaştı:

- 10 yıldır hayatımızda olan sosyal medyanın negatif etkilerini görüyoruz.

Bu görüşünden hareketle yapay zeka konusunda da gelişimini sınırlamadan disiplin sağlanması gerektiği yönünde sinyal vermekle yetindi…

Yapay zeka hızı artırdı, maliyeti aşağı çekti

NGN’in “IT Vision 25” buluşmasında Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’la birlikte P & G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’yla sohbet ettik.

Turnaoğlu, yapay zeka konusunda söz şöyle girdi:

- Şirketimizde yapay zekayı kullanmadığımız bir gün dahi geçmiyor artık.

Reklam filmlerinden örnek verdi:

- Hazırlattığımız reklam filmlerinin testi eskiden bir ay sürerdi. Yapay zeka ile bir güne indi. Hızımız arttı, maliyet de düştü. Maliyetimiz 10’da birine kadar indi.

Tüketici verilerinden bir “göl” oluşturduklarını belirtti:

- Yapay zeka, “göl”deki verilerden tüketicilerin öne çıkan beklentilerini kısa sürede ortaya koyuyor. Tüketici indirim mi bekliyor, ürünün garantisinin uzamasını mı, bunu kısa sürede görebiliyoruz.

Dijitalleşme ve yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte şirkette yeni görevlerin ortaya çıktığını bildirdi:

- Eskiden “veri mühendisi” olarak tanımlanan personelimiz yoktu. Şimdi kadromuzda “veri mühendisleri” de yer alıyor.

P&G grubu olarak dijitalleşme, yapay zeka konusunda özellikle veri güvenliği açısından benimsedikleri stratejiden örnek paylaştı:

- Bizim şirkette “ChatGPT” kullanmak yasaktır. Onun yerine kendi içimizde geliştirilen “ChatPG”yi kullanıyoruz. Çünkü, şirketimizin bilgi gizliliğini korumaya çalışıyoruz.

Bazı ürünlerine de yapay zekanın doğrudan girdiğini örnekledi:

- Elektrikli diş fırçasında artık chip var. Fırçalama esnasında dişlerle ilgili görüntüyü, veriyi alıyor. İsterseniz bu veriyi dişçinize dorudan gönderebiliyor.