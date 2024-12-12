“Gençler Parkede” projesi 26 spor salonuyla dev bir destek ağına ulaştı

Saran Group, 24 yıldır bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve spor alanları oluşturuyor. Kuruluş, Gençler Parkede” adı verilen proje kapsamında, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 25 spor salonu açtı.

Saran Group, geçtiğimiz günlerde Antakya’da 26. Tesisin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan Atatürk Spor Salonu açılış töreni sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi. “Gençler Parkede” projesi bu açılışla birlikte 26 spor salonluk dev bir destek ağına ulaşmış oldu.

Antakya Atatürk Spor Salonu’nun bulunduğu alanda ayrıca bölgedeki çocukların eğitimini desteklemek amacıyla Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın annesinin adını taşıyan “Geraldine Saran Etüt Merkezi”nin de açılışı yapıldı. Açılışta konuşan, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Antakya’nın canlanmasına katkı sunmayı ve tesisin genç sporculara destek olmasını dilediklerini söyledi. Saran ayrıca “Gençler Parkede” kampanyasının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Boyner Genç müşteri tabanını genişletmeyi nasıl başardı?

Boyner “dönüşüm yolculuğu” adını verdiği çalışmalar sonucunda genç müşteri oranını 2019 yılına göre 12 puan artarak % 46’ya çıkarmayı başardı. Genç müşterilerin cirodan aldığı pay % 43’e ulaştı. Kuruluşun genç kadın müşteri oranı % 32’den % 46’ya; genç erkek müşteri oranını ise % 37’den % 47’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta, Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu; Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Direktörü Oya Uzun ve Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan’la biraraya geldik. Eren Çamurdan Boyner’in gençlik çalışmalarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Mağazalarınızı gençlere çekici kılmak için neler yapıyorsunuz?

Son 5 yılda mevcut mağazalarımızın %40’nı yeni nesil mağazacılık konseptlerimizden unsurlarla yeniledik.

Değişen perakende trendleri ve müşteri içgörüsünü dikkate alarak dönüştürdüğümüz mağazalarımızda müşterilerimizin kendilerini evinde hissedebilecekleri, sıcak, samimi, konforlu alışveriş imkânı sunan, hayatın içinden bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Bunu yaparken, moda, sanat, teknoloji, sürdürülebilirlik ve deneyimi bir arada sunuyoruz.

Hayata geçirdiğimiz projelerden koleksiyonlara, kampanyalardan iş birliklerine kadar sporu ve aktif yaşamı Boyner deneyimine dahil ediyoruz. Spor ve performansı öne çıkaran Boyner Dynamic mağaza konseptimiz de bu alandaki en önemli adımlarımızdan biri. Aktif yaşam ve spor tutkunlarının buluşma noktası Boyner Dynamic mağazaları şu anda Cevahir AVM, Mall of İstanbul AVM ve Antalya Terracity AVM’de yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında İstinyePark İstanbul’da açtığımız Boyner Dynamic Teen mağazamız ile de spor tutkunu 8-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerle buluşuyor, spor yaşamlarının her anında yanlarında olmak istiyoruz.

Dynamic Fest 2024 rakamlarıınız nasıl?

Geçtiğimiz sene aktif yaşam ve dinamizmi bu kadar odağımıza almışken herkesi harekete, iyi ve aktif yaşama davet edelim istedik ve mağazalarımızın da dışına taşan bir motivasyonla “Yılın En Dinamik Festivali” Boyner Dynamic Fest’i hayata geçirdik.

Bu yıl Boyner Dynamic Fest’in ikincisi 28-29 Eylül’de Bonus Parkorman’da gerçekleşti. 8.000’den fazla kişinin katıldığı festivalde, yüksek tempolu spor aktiviteleri, yaratıcı atölyeler ve rekabetçi turnuvalarla katılımcılara unutulmaz deneyimler sunduk. Aynı zamanda Help Steps uygulamasıyla adımları iyiliğe dönüştürdük, HEPAD iş birliğiyle dört sahipsiz hayvana yuva bulduk.

Üniversitelerde etkinlikler düzenliyor musunuz?

Genç hedef kitleye dokunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Roadshow projeleri ile her sene “Back to Campus” döneminde 5-6 farklı şehirdeki 15 ila 20 üniversitede öğrencilerle bir araya geliyor, çeşitli aktivasyonlar ve oyun kurguları ile onlarla etkileşim sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin neticesinde genç müşteri oranımız 2019 yılına göre 12 puan artarak % 46’ya ulaştı.

Gençlerden beslendiğimiz, birlikte geliştiğimiz bir başka projemiz Outside In. Bu projemizde gençleri işimizin bir parçası haline getiriyoruz. İTÜ, Bilkent, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi üniversitelerde marka elçiliğimizi yapan trendsetter, modayı takip eden gençlerle düzenli görüşmeler planlıyor ve onlardan geri bildirimler alıyoruz.

İnsan Kaynakları politikalarınızda gençlere neler sunuyorsunuz?

Çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini önemseyerek, hibrit çalışma modeliyle haftada 2 gün ofisten, 3 gün uzaktan çalışma imkânı sunuyoruz. Yaz döneminde 1 ay tamamen uzaktan çalışabiliyoruz. Merkez ofisimizi genç çalışanlarımızın görüşleri doğrultusunda renove ettik, daha renkli ve sosyal alanların daha çok olduğu bir hale getirdik.

2024 odak projelerimizden Boyner’Njoy ile çalışanlarımızın sosyal kulüplerde buluşmasını destekleyerek anlamlı etkileşimler ve keyifli deneyimler sağlıyoruz. 4 farklı kuşağın bir arada çalıştığı bir şirketiz.

Çalışanlarımızın % 78’ini Gen Y, %8 ’i Gen Z oluşturuyor. “İş yaşamında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” gündem maddelerimizin başında geliyor. İcra kurulumuzun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Mağazalarımızda kadın çalışan oranımız yüzde 49, erkek oranımız ise yüzde 51. Merkez çalışanlarında ise kadın oranımız % 51,6, erkek oranımız %48,4. Bu anlamda kadın-erkek çalışan oranına bakıldığında Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindeyiz.

Staj imkanlarımız nasıl?

Boyner Next Gen, genç yeteneklere profesyonel iş hayatına adım atma ve unutulmaz bir staj deneyimi yaşama fırsatı sunan yenilikçi bir yetenek programı olarak öne çıkıyor. Lisans eğitiminin 3. veya 4. sınıfında olan ya da yüksek lisans öğrencisi olan, okul döneminde kariyeri için en az 2,5 gününü staja ayırabilecek, perakendeye ilgi duyan ve yeni teknolojilere açık olan herkesin başvurabileceği bu program, yaz tatilinde başlayıp okul döneminde de devam eden bir staj fırsatı sunuyor. 2022 Temmuz ayında başladığımız NextGen staj programımızda şu anda 62 öğrenci bulunuyor. Ve bugüne kadar NextGen’lerden 19 kişiyi istihdam ettik.

Yaptığınız çalışmalar gençlerde karşılık buluyor mu?

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü- Yıldız İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın En İyi Perakende Firması” seçildik.

2023 yılında Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards’ta En Çok Çalışılmak İstenen 2. Perakende Şirketi olarak seçilmiştik.

Bu yıl da Youth Awards’ta "En Çok Çalışılmak İstenen Perakende Şirketi" kategorisinde bronz ödülün sahibi olduk. Happy Place to Work tarafından yapılan İç Müşteri Memnuniyeti, Çalışan Deneyimi, Bağlılık, Kültürel Analiz anketi sonuçlarına göre en çok çalışılmak istene şirketler arasında 2. kere yer alıyoruz.

62541 öğrenci ve 28623 genç profesyonelin oyladığı Gözde Şirketler Araştırması’nda da perakende sektörünün birincisi seçildik.