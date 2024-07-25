Tarımın geleceği için gençleri teşvik etmeliyiz

BM’nin yayınladığı güncel rapora göre son 50 yılda dünya nüfusunun 3 kat artmasıyla kentleşme oranı, yüzde 30’dan yüzde 56’ya yükseldi. 8 milyar olan dünya nüfusumuzun da 2050’de 10 milyar olacağı tahmin ediliyor.

Son 200 yılda gezegenimizin sıcaklığı 1,1 derece arttı. Bu da iklim dengesizliğiyle birlikte tüm dünyadaki yangınların 2 kat, kuraklık, sel ve taşkınların da 3 kat artışına sebep oldu.

Yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 65’i bulacağını, tarımsal üretimin de en az 2 katına çıkartılması gerektiğini gösteriyor.

OECD’nin Tarım Sektörü Raporu’na göre dünya işgücünün yüzde 26,9’u; Avrupa işgücünün yüzde 29,6’sı; Türkiye’de ise yüzde 17,8’si tarım sektöründe istihdam ediliyor. İnceleme dönemleri itibarıyla tarımsal istihdamın hem dünyada hem de Türkiye’de azalış trendinde olduğu görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin Tarım Sektörü Raporu’nda ise 2022 yılında 45 yaş altı tarımsal istihdamın %23 gerilediğine yer veriliyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alarm zilleri çalıyor. Gençlerin tarım sektörüne kazandırılması hayati öneme sahip. Anadolu Efes’in Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle 2024 yılının şubat ayında başlattığı Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği eğitim programı önemli bir model sunuyor.

Bugüne kadar 2600 kişinin kayıt yaptığı program mevcut ve gelecek nesillerin refahını güvence altına alan, doğayla uyumlu gıda üretimine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmak ve gıda krizine karşı sürdürülebilir tarım uygulamaları vasıtasıyla yenilikçi fikirler yeşertmek amacıyla tasarlandı. Ücretsiz ve online eğitim programı ile üniversite öğrencilerine ve Anadolu Efes’in paydaşı çiftçilerin ailelerine sürdürülebilir tarım konusunda bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazandırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir basın buluşmasında Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk ve Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç arpa üretimi özelinde neler yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi paylaştılar.

Ülkemizde maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda olan Anadolu Efes’in iklim krizi karşısında daha dirençli ve dayanıklı ekosistemler oluşturmak için çalıştığını belirten Onur Altürk, “Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde 3 arpa çiftçisinden 2’sinin Anadolu Efes çiftçisi olduğunu gururla söyleyebilirim. Tarım, yaptığımız işin en kilit noktasında yer alıyor ve bunun öneminin bilinciyle hareket ediyoruz.” yorumunu yaptı.

Anadolu Meraları İş Birliği: “Tarladan Şişeye Onarımı Mayalamak”

2018 yılından bu yana Akıllı Tarım uygulamaları benimseyen Anadolu Efes bu yıl Anadolu Meraları iş birliği ile "Tarladan Şişeye Onarımı Mayalamak" programını başlattı. Program, onarıcı tarım ve bütüncül yönetim anlayışını tedarik zincirine entegre ederek ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Anadolu Efes mevcut çalışmalarını onarıcı tarımla derinleştirerek çiftçilerle ve paydaşlarla daha da katılımcı bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.

Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç’in verdiği bilgiye göre, iş birliği kapsamında, arpa tedarikçileri ve çiftçileri ile yıl boyunca düzenli buluşmalar gerçekleştirilecek. İlk buluşma Nisan ayında gerçekleşti ve akademisyenlerin yönetiminde odak grup çalışmaları düzenlendi.

Programda pilot seçilen illerde kapsamlı toprak analizleri yapılacak. Elde edilen verilerle birlikte ileriki dönemde yapılacak diğer çalışmaların yol haritası belirlenecek.

Program kapsamında Anadolu Efes’in tarımsal paydaşlarının onarıcı tarım pratikleri konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak için onarıcı tarım kiti hazırlanacak.

Programın uzun soluklu hedefi, ilk yılında onarıcı tarımın temellerini atmak. Bu iş birliği ile Anadolu Efes, çiftçilerin iklim kriziyle başa çıkma yetkinliğini artırmayı ve mevcut krizlere karşı dirençli hale gelmelerini sağlamayı planlıyor.

Tarımsal ekonomiye katkı 1.3 milyar TL

Anadolu Efes kendini sadece bir bira şirketi olarak değil aynı zamanda bir tarım şirketi olarak da görüyor. Şirketin 2024’te Türkiye’de tarımsal ekonomiye katkısının 1.3 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Anadolu Efes, Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk bira şirketi olarak aynı zamanda ülkemizde maltlık arpanın en önemli alıcısı konumunda.

Şirket, 2024 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 421 bin dekarlık (geçen yıla oranla %20 artış), yani yaklaşık 30 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik ediyor.

Şirket 18 farklı ilden (Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Şanlıurfa, Yozgat) arpa alımı gerçekleştiriyor. Tedarik edilen iller bu yıl 12’den 18’e yükseldi.

Bu yıl 125 bin ton arpa alımı gerçekleştirildi.

Anadolu Efes, Türkiye’de tarımsal faaliyetleri vesilesiyle doğrudan ya da dolaylı olarak, yaklaşık 9 bin kişiye geçim kaynağı sunuyor.

Tescilli tohum üretimi

Türkiye’de yıllık ortalama 7 ila 8 milyon ton arasında arpa yetiştiriliyor. Ancak bunun sadece yüzde 1,5-2’si maltlık arpa olarak bira üretiminde kullanılmaya uygun.

Anadolu Efes, bugüne kadar yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile dekar başına düşen verimliliği ortalama yüzde 25 artırdı.

1982 yılında ‘Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nı kuran Anadolu Efes’in Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nda kendi ziraat mühendislerinin geliştirdiği tescilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçi otu çeşidi bulunuyor.

Şirketin ayrıca, aldığı arpanın kalitesini ve safiyetini garanti altına almak için yurt dışından getirdiği son teknoloji cihazları var: Zoomagri, arpa çeşitlerini analiz ediyor ve Türk arpalarını kayıt altına alıyor. Grainsense ise arpanın protein uygunluğunu hasat öncesinde tespit edebiliyor.

‘Çiftçi Teşvik Paketi’

Anadolu Efes, çiftçilerini desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için toplam 93 milyon TL’nin üzerinde bir ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sundu. (Paketin miktarı bir önceki yıla oranla 3 katına, 2022’ye oranla 9 katına çıktı). Bu sayede çiftçilere gübre, mazot gibi ihtiyaçları için finansal destek sağlandı.

Anadolu Efes, sertifikalı tohum dağıtımı bir önceki yıla göre yüzde 22 artırdı, son 3 yılda ise artış yüzde 230 seviyesinde gerçekleşti.

Çiftçilere ayrıca sürdürülebilir tarım ve maltlık arpa yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Çiftçilerin yetkinliklerinin bir adım daha ileriye taşınması için eğitim alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden, Konya Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Soylu ile uzun yıllardır iş birliği yapılıyor. Bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında farklı bölgelerde yüz yüze eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

Değer zincirinin desteklenmesi yoluyla yerel kapasitelerin gelişeceği, böylelikle yerel sosyo-ekonomik kalkınmanın daha sürdürülebilir kılınacağı öngörülüyor.