Göçebe Türkler teknoloji üretemez mi?

Göçer ulus, pratik çözümler ustası olur ama gözleme, deneye dayanan bilim ve teknoloji üretemez. Ayrıca neyi beslersen onu büyütürsün. Biz betonu rantı besledik, çipi teknolojiyi önemsemedik.

Ülkemizde neden yeterince teknoloji üretilmediği tartışması sürüyor. Bilim ve yeniliğin, ekonomideki en belirleyici faktör olduğu bu ortamda, “bizlerin bu konudaki sıkıntısını” cesurca sorgulamak şart… Belki de bunu sosyal medya yerine bilim çevreleri, kanaat önderleri tartışmalı. Sorunumuz nedir diye.

Türkler özde hala göçebedir ve savaşarak başkalarının yaptıklarını elde ederler ve onları yönetirler. Kendileri çalışmaz, başkalarını çalıştırırlar. Türklerin şehirleşmesi, gecekondulaşma şeklindedir. Bu da çadır kültürünün devamıdır. Ayrıca Türklerin göçü hala durmamıştır. Göçebe de bilim üretemez.

Yönetim bize bilim başkasına

Türkler; İsviçreliler ve İsveçliler gibi bir toprağa yerleşip uzun yüzyıllar orada bir medeniyet geliştirip, şehirler kuracak ve sonunda da bilim ve teknolojide gelişme sağlayacak bir millet değildir. Rumlarla, Araplarla, Çinlilerle etkileşim halinde bulunduklarında ve onları yönettiklerinde sorun çıkmamıştır.

Türkler yönetmiş bilim ve teknolojiyi ise diğerleri halletmiş. Fakat tek başlarına bir ülke kurduklarında çalışma, bilim ve teknolojiyi kendileri geliştirme zorunda kaldıklarında bu kültürel genlere aykırı durumla baş edememişlerdir. Kendi işini beceremeyen dahi “ben başkan olsam” diye akıl verir durur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Bilime dair…

Uzmanlık neden gelişmez?

Herkesin her işten anladığı insanların ülkesidir Türkiye. Uzmanlık hem para etmez hem de aşağı görülür. Her Türk doğuştan başkandır ve milli takımlar teknik direktörüdür. Her Türk her işten anlar ve her şeyin en iyisini kendisi bilir. Elbette bu ifadelerim, olayı karikatürize etmek için kullanılmıştır.

Tek icadımız yoğurt mu?

Ancak uzun yıllar “fütühatçı” olan bu milletin göçebe ve teknolojide başarısız olmasının kökeninde, göçebe hayattan kalan kültürel genlerin etkisi olduğu söyleniyor. Bu yüzden “yoğurt Türklerin icadıdır” tesellisinden öte gidilemiyor. Zayıf olduğumuz alanda güçlü milletlerle işbirliğimiz bundan.

not/ Önemli olan öncelik değilse unut gitsin

Türklerin tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkılarını Çinlilerin, Arapların, İngilizlerin ve Amerikalıların katkılarıyla karşılaştırınca onlarda geride olduğumuzu görüyoruz. Türkler de en az bu milletler kadar eski ve köklü bir millet oldukların göre, yazdıklarımda bir doğruluk payı olabilir mi?

Daha sıradan bir anlatımla Türkler bilim ve teknoloji anlamında başarılı olamaz mı? Birileri yapar ve onu Türkler mi kullanır? Bundan sonra da hep böyle mi olacak ve bizim buradaki çabalarımız boşuna mı? Ancak temel sorunun, önemli ile öncelikli arasındaki tercihimiz olduğuna inanıyorum ben…

Bir şeyi önemli olmaktan öncelikli olmaya taşımıyorsanız, unutun gitsin. Türkiye’nin bilimsizliği de bu kuralın kapsama alanına giriyor. “Göçebe Türkler neden bilim üretemiyor?” gibi rahatsız edici sorunun cevabını ararken, ortaya atılan düşüncelerin temelinde yatan da bu olgu zaten…

Neticede Türkiye, bilimi önemli olmaktan öncelikli olmaya taşıyamıyor. Her toplum, neyin peşinde ise onu ediniyor. Neyi arıyorsa onu buluyor ve neyi hak ediyorsa onunla bütünleşiyor. Bugünkü gibi…