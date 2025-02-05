Güçperest olmayın

İnsanlar artık 2 şeye tapıyor; güce ve medya tarafından onaylanmış başarıya… Güce tapanlara güçperest diyoruz ve bunlar şu anda dünyanın başına açılmış tüm belaların baş sorumlusudur…

Güçperest; yani güce tapan demek. Ezilmişliğin kötü yanı; insanı nesne konumuna indirgemesidir. Nesne konumuna indirgendiğiniz andan itibaren sizin ciddi bir insanlaşma sürecine ihtiyacınız vardır. Eğer insanlaşmayı yaşamadan güçle tanışırsanız, güçperest yani güce tapan haline gelirsiniz.

Peki, güce tapmaya başlarsanız ne olur? Sizi insan yapan hasletlerinizi kaybedersiniz. Bu durumda gücü olanlar hoyrat davranır, o gücün ezdikleri veya o güce yanaşanlar da güçperest olur çıkar. Etrafınıza bakın, güç sahiplerinin her yanı, o güce tapanlarla çevrilmiş durumda…

Hoyrat güç kullanımı

Güç sahipleri, eğer bu gücü ezilmişlikleri ardından ele geçirmişlerse, bu gücü hoyratça kullanma eğilimine girerler. Zira o gücün getirdiği ağır sorumlulukları öğrenememişlerdir henüz. Güç; para, mevki, siyasi ikbal, nüfuz olabilir. Sorun, güç sahibinin kötü davranışı kadar o gücün kirlenmesidir.

Ahlaki erozyon bir sonraki aşamada gelir. Ahlak öğütücü güçten uzan durun. Taptığınız güç, daha fazla biat talep edecek, siz güçperest oldukça ahlaki çürüme artacak, toplum; değerlerinden uzaklaşacak. Güce tapan toplumlar önce adaleti terk eder. Adaletin gücü gider, gücün adaleti gelir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Güce tapan mısın?

Soru şu olmalıdır; Güce tapan mısın, gücünle ezen misin? Eğer her ikisine de evet diyorsan, çürümüşlüğün kurbanı olmuşsun demektir. Eğer güce tapan isen, bu seni bağımlı yapar. Beynin tutsak edilmiş, biat ettiklerin tarafından yönetileceksin demektir.

Güce inanan mısın?

Eğer gücünle ezen isen; unutma ki her şey inceldiği yerden kopar, zulüm ise kalınlaştığı yerden… Mazlumun ahı, indirir şahı… Derler ki bir toplumda güç sahibi zulmünü arttırmışsa, sonu yakındır. Güç mağdurları direnmeye başlamışsa kurtuluş yakındır.

not/ Güçperestlik tüm dünyada yaygınlık kazanıyor

Bugün güçperest bir kültür hâkim dünyaya… Toplum, gücü olanı yücelttikçe erdemli insanlar kaybediyor. Adalet güçlüden yana çıkınca toplum çürüyor. Bireyleri bencilleşiyor. Bireyleri bencilleşen uluslar da yıkılmaya yüz tutuyor.

Peki; güçperest ile nasıl baş edeceğiz? Öncelikle gücüyle ezen olmaktan çıkmalı. Farkında veya değil pek çok insan güçten besleniyor, güç mağduru oluyor, gücü yettiğince kendisi zulmedebiliyor. Bu zulüm bir karıncaya, serçeye olduğu kadar kendi ailesine, iş ortağına veya komşusuna yönelebiliyor.

Gücüyle ezenlere karşı durmak gerekiyor. Yetiyorsa karşı gücüyle, yetmiyorsa diliyle uyararak, onu da başaramıyorsa kalbinden onu söküp atarak… Kendimize bakınca bir güç abidesi mi görüyoruz yoksa güçperest bir beden mi? Sen de güç envanterini çıkarmaya ne dersin?

Neticede güç, eğer yönetiliyorsa yararlı, yapıcı ve insanlığa faydalıdır. Ancak kontrolsüz güç, güç değildir. Yıkımdır, zulümdür, atanı vuran alettir. Daha fazla güç talebiyle sonuçlanan ahlaki sorundur.