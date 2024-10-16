Güler Sabancı: Varsa yoksa Türkiye, dedik 4,6 milyon kişiye ulaştık

“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” sloganıyla her yıl hibe verdiği sivil toplum kuruluşlarını (STK) diğer şirketlerin temsilcileri, belediyeler ve akademi ile bir araya getiren Sabancı Vakfı, bu yıl da hibe verdiği sekiz STK ile İstanbul’da buluştu.

Ekim Zamanı buluşmasında 2023-2024 döneminde desteklenen Türkiye Alzheimer Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Alternatif Medya ve İletişim Derneği, Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Troya Kültür Derneği, Dem Derneği, Döngü Kooperatifi, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD); projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem planlarını ve faydalanıcıların öykülerini aktarma fırsatı buldu.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu yıl 50’nci yılımızı kutluyoruz. Hibe verdiğimiz kuruluşların hikayesini istiyoruz ki bütün kurumlar dinlesin. Çünkü onlar bizim sadece hibe desteği sağladığımız kurumlar değil, onlarla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Karşılıklı tecrübelerimizi paylaşıyoruz” dedi. Sabancı, “Onlar bize umut verenler. Bu yüzden ‘Ekim Zamanı’na ‘Umut Zamanı’ da diyorum. 18 yıl önce STK’lara can suyu olması amacıyla başlattığımız hibe programı sayesinde bugün, 81 ilimizde desteklediğimiz 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi” diye konuştu. Sabancı, 613 bin çocuğun eğitim dışında kaldığını, bu durumdan en çok kız çocuklarının etkilendiğini kaydederek, “Bunun için Dünya Kız Çocukları gününde ‘Kız çocuk! Kız ki değiştir, kız ki dünyaları güzelleştir’ dedik. İşte bu yüzden ‘Varsa yoksa kadın, varsa yoksa engelliler, varsa yoksa gençler, varsa yoksa Türkiye’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Bir Alzheimer hastası 4 yakının hayatını değiştiriyor

Toplantıya STK’ların yaptığı çalışmalar damgasını vurdu. Türkiye Alzheimer Derneği’nden Ümmügül Geyi, “Bizim temel amacımız hasta yakınlarını desteklemek. Bir hasta tam dört yakınının hayatını tamamen değiştiriyor. İnsanlar işsiz kalıyor, psikolojik desteğe de ihtiyaçları oluyor. Siz hiç ‘ben şeker hastasıyım, ben tansiyon hastasıyım’ der gibi ben ‘Alzheimer hastasıyım’ diyebilen duydunuz mu?” şeklinde konuştu.

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin videolarına Sabancı Vakfı Youtube kanalından ulaşılabiliyor.

Dünyanın en büyük Roman mahallesinden Mozart sesleri

Toplantı perküsyon ustası Hamdi Akatay’ın öncülüğünde kurulan “Tepecik Filarmoni Orkestrası”nın performansı ile başladı. Akatay da bir konuşma yaparak, şunları söyledi: “2010 yılında Sezen Aksu’ya eşlik ederken, İzmir’e geldik. Ben de Tepecikliyim. Burası 47 bin nüfuslu dünyanın en büyük Roman mahallesi. 200 yıllık mahalleye klasik müzik uğramamıştı. Burada çocuklarla çalışmaya başladık. İkinci hafta herkes ilgilendi. Sezen Aksu’dan müsaade aldım. Tepecik’te yaşamaya başladım. 5 darbuka 12 pasaport eskittim. Berlin Filarmoni’yle de çaldık, Katar’la da. Bu çocuklar Doğu ve Batı ezgilerini birlikte çalabilen ender sanatçılar. Onlara inanıyorum, Türkiye inanmalı.”