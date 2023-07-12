Güneş, enerji ve tarım için vazgeçilmezimiz

Her yıl 3GW güneş enerjisi… Bu hedefle yola çıkmış bir derneğimiz var; Solar3GW. 2020’de kurulmuş ve amacı; güneş enerjisi sektörünü bir araya getirmek, iklim değişikliği ve güneş enerjisi alanında farkındalığı artırmak… Uğraşıları; her yıl düzenli olarak 3 gigavat enerjiyi şebekeye katmak…

Başkan Yusuf Bahadır Turhan; “Çatılar dururken, tarlalar neden?” başlıklı yazım üzerine, ekibiyle gazetemizi ziyaret etti ve güneş ekonomisinin arka planlarından bahsetti. Turhan’a göre doğru iş modellerinin hayata geçirilmesiyle; doğalgazda 8, kömürde 9 yılda, bunların ithalatına son verilebilir.

Üretime her yıl 3 GW güneş enerjisi eklenmesi halinde, doğal gazdan 10 yılda 3,4 milyar $ tasarruf edilebilecek, yılda 39,4 milyon ton karbondioksit gazı salımının önüne geçilebilecek. Kaldı ki doğru modelleri ile yılda 362,7 GWh kaybın (100 bin kişinin tüketimi) durdurulması mümkün.

Peki, nedir bu doğru iş modelleri? Güneş enerjisi üretimi, öztüketim temelli ve ticari temelli olmak üzere iki ana kırılımda, 5 iş modeli ile ele alınıyor. Hâlihazırda pazarda bulunan Öztüketim Modeli, Lisanslı- İhaleli- Teşvikli Model, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanları (YEKA) ve henüz Türkiye pazarında uygulanmayan Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşması (YETA) ile İhalesiz, Teşviksiz, Lisanslı Model.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Güneşten neden yeterince yararlanamıyoruz?

Görünen o ki bu alandaki farkındalığımız düşük. Her ne kadar insanlar güneşin enerji kaynağı olarak kullanılmasını benimsese de gerek yasal düzenlemeler, gerek maliyetler, insanların cesaretini kırıyor. Misal lisans almak için dahi bürokratik oligarşi devreye giriyor, rüşvet çarkı kırılamıyor.

Tarıma faydası nedir?

Solar3GW’ye göre, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlık ve kuraklıkla mücadelede Tarım-Güneş Enerji Santralleri’ne (TarımGES) ihtiyacı var. Ülkedeki tarım arazilerinin binde 1’ine dahi TarımGES kurulsa, toplamda 11 GW güç elde edileceği belirtiliyor.

Çalışmalar; TarımGES’lerin çoklu faydasına dikkat çekiyor. Memlekette giderek daralan tarım arazilerinin korunması için TarımGES’in önemli bir araç olduğu, su kullanım verimliliği ve üretimde fark yarattığı ifade ediliyor.

NOT

GÜNEŞ TOPLA BENİM İÇİN

Güneş yağar, Türk bakar olmamak gerek. Kendi güneşini sağamayanlardan olmamak gerek. Enerji sana akarken senin onu becerip kullanamaman… Ülkü Tamer’in dizeleriyle şairane anlatayım dedim;

Seher yeli çık dağlara / Güneş topla benim için /Haber ilet dört diyara /Güneş topla benim için.

Umutların arasından / Kirpiklerin karasından / Döşte bıçak yarasından / Güneş topla benim için.

Yazdan kıştan ilkbahardan / Mahpuslardan dört duvardan /Doludizgin sevdalardan /Güneş topla benim için.

Seher yeli yâr gözünden / Havadaki kuş izinden / Geceleyin gökyüzünden /Güneş topla benim için.

Daha nasıl anlatılır ki… Güneşin bonkör davrandığı coğrafyadayız. Yapmamız gereken, bize sunulan enerjiyi, akıllıca sağmak ve verimli kullanmak. Aksi halde kendi güneşimizi bize sağacak ve satacakların insafına kalacağız.