Haber akışları sakinledi, borsaya ilgi arttı…

19 Mart 2025 tarihinden buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye siyasi yaşamında sarsıcı ve önemli belirsizlikler yaşandı. Toplumun gündeminde ağırlık taşıyan ekonomik sorunlar, işsizlik, hayat pahalılığı, sağlık ve eğitim alanlarındaki kronikleşmiş sorunlar, başta tarım olmak üzere pek çok sektörde üretim ve yatırımlarda büyük sorunlar yaşanması siyasetin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Reel ekonomi, toplumsal ve demokratik yaşam beklentilerin gerisinde bir süreç izlerken para ve sermaye piyasaları bu tablonun içinde yeni bir seyir izlemeye başladı.

“Güncel bir konu olmamakla birlikte mart ayındaki türbülansı ekonomi yönetiminin iyi yönettiğini düşünüyoruz” diyen Colendi Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hasan Tuna Çetinkaya, “Kurdaki kısa süreli kalıcı olmayan yükseliş her ne kadar kur tarafına yönelik algıları bir süre bozmasına karşın, devamındaki süreçte bu tarafın da kontrol altında olduğu görüldü” dedi. Enflasyon beklentilerinde de kalıcı bir bozulma görülmediğini söyleyen Çetinkaya, şöyle konuştu: “Her ne kadar tahvil tarafından çıkış yapan yatırımcının bir kısmı geri dönmese bile, birçok yabancı yatırımcı, sonraki süreçte yapılan toplantıların ardından, mevcut programa güvenerek yeniden TL tahvil ve hisse tarafında pozisyon almaya devam etti. Son dönemde piyasadaki fiyatlamalar da bu sürecin başarıyla geride bırakıldığının ispatı olarak görülebilir. TCMB’nin yeniden faiz indirimlerine başlaması da TL’ye güvenin bozulmadığını gösteriyor.”

Siyasetin marjinal etkisi azaldı

Siyasi yaşamda yaşananların uygulanan ekonomik programda kalıcı bir bozulma yaratmadığının görüldüğünü ileri süren Çetinkaya, “TCMB başta faiz indirim sürecini bırakıp yeniden faiz artırarak para politikasının gücünü kullandı. Dolayısıyla faiz indirim döngüsünde bir çeyreklik bir gecikme ardından programın rayında olduğu görülüyor. Tüm dünyada da bu tarz haber akışlarının piyasalara olan marjinal etkisi zaman ilerledikçe azalıyor. Yurt içinde biz de benzer bir durumu tecrübe ettik. Yeni bir olumsuz haber akışı olmadığı sürece, negatif yönde bir etki beklemiyoruz” dedi. Çetinkaya, “Yurt içinde siyasette risk iştahını bozabilecek haber akışları yatırımcı tercihlerinde önemli başlık olurken, bu haber akışlarının geride kalmasıyla yeniden hisse tarafına ilginin arttığı görülüyor. Bununla birlikte TCMB’den beklenen faiz indirimleri de hisse ve tahvil tarafına ilgiyi artırıyor” diye konuştu.

Mevduatta TL zirvede

Colondi Menkul Değerler yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, beklentilerini şöyle ifade etti: “Mevcut durumda enflasyon beklentilere paralel geriliyor. Tahvil ve hisse tarafına yabancı ilgisi devam ediyor. Mevduatlarda TL’nin payı tarihi zirvelerine yakın seyrediyor. TCMB yeniden kendine faiz indirecek bir alan buldu. Dolayısıyla piyasalarda yeni bir tedbir gerektirecek bir durum içinde olmadığımız için öyle bir beklentimiz de yok. Ancak enflasyonda beklenmeyen bir katılık oluşması durumunda TCMB faiz indirimlerinde yavaşlayabilir, duraksayabilir.”