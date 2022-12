Hedef Şişli’deki kodları değiştirmek

Bu hafta özel bir sohbeti aktarmak istiyorum… Oturduğum, hatta bugüne kadar hayatımın önemli bölümünün geçtiği ilçe İstanbul’un Şişli İlçesi Belediye Başkanı Muammer Keskin ile geçtiğimiz haftalarda güzel bir sohbet yaptım. Kendisiyle bu nedenle “komşu” sayılıyoruz. Ben Şişli’yi New York’un, Londra’nın Soho’larına benzetirim. Hem merkezi hem kültürel, ekonomi, gastronomi, alışveriş, sanat onların bileşiminden oluşan bir bölge… Berlin’de yerel yönetim Kreuzberg’i de öyle yapmak istiyor. Yıllardır çalışıyor. Tabii İstanbul’un Şişlisi onlar kadar güçlü imkanlara sahip değil belki ama tarihsel ve kültürel derinlik açısından da hiç de geride değil. Şişli zaten köklerinden böyle bir merkez. Sahip olduğu değerleri çok fazla. Ekonomik olarak ise adeta Türkiye gibi, yani belli ilçeleri ekonomik olarak üst düzeylerde, öyle bölgeleri var ki yoksulluk sınırlarında hep… O yüzden Muammer Keskin’in işi zor ama çok yol almış. Alt yapı üst yapı, kültürel dönüşüm. Kodları değiştirmek istiyorum diyor. Kastettiği bozulmuş kodları eski haline getirmek aslında… Yol güzel ama ekonomi şartlarında ilerlemek de zor. Pek çok yazılı belge vardı ama oradan yazmak yerine sohbetimizi onun ağzından aktarayım istedim. Doğallığı bozmadan…

Öncelikle AVM’lerin tarihsel zararı

Hep söylüyoruz ama Şişli gibi bir ilçenin ortasına bu kadar AVM yerleştirmek çok anlamlı değildi. Pek çok yapıyı, başkanın ‘kodlar’ dediği değerleri bozdu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bunu çok iyi aktarıyor: “Türkiye’nin birkaç kırılma noktası var. Özellikle ekonomik krizler Türkiye’nin geri gitmesine neden oluyor. 1990’larda AVM kültürünün gelişmesi ise bölgemizde çok olumsuz etkiler yarattı. Örneğin Nişantaşı giderek köhneleşti, sanatın kültürün merkeziydi, kültürel faaliyetlerin olduğu bir yerdi. Bunlar giderek AVM’lere sıkıştı. Yeme içme sektörü de aynı şekilde. 45 yıldır Şişli’de yaşan bir insan olarak bunları düzeltmek için çalışmalara çok önceden başladık. Geldiğimiz noktada, kaybedilen değerleri, geri kazanmak önemli hale geldi. Örneğin iş adamlarını teşvikle Nişantaşı’nda galeriler açtırdım ama kiralar çok yüksek. Nişantaşı’nı tekrar canlandırmaya çalışıyoruz”.

Çok yönlü, müthiş bir ilçe!

Gerçekten müthiş ilçe ben söylemiyorum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 verilerine göre gelişmişlik açısından Türkiye’nin 1 nolu ilçesi… Hesaplama nasıl yapılıyor ayrıntısına bakmadım ama bu ilçede her sektörden, her alandan önemli değerler var. Şişli Belediye Başkanı Keskin, bunları şöyle aktarıyor: “Şişli sağlık ve turizm, yeme içme, tekstil, şirket yönetimi için çok önemli bir merkez. Bunların hepsini bir potada eritmek gerekiyor. Kimseye ayrımcılık yapmadan. Sadece kültürel gelişimi önceliğe alıyoruz. Örneğin, Kurtuluş, Feriköy buralara Cumhuriyet tarihinden beri çok fazla yatırım yapılmamıştı. Tatavla’dan Kurtuluş’a diye Hüseyin Irmak’ın bir kitabı var. Orada tespit ediyor. Bölge çok kültürlü bölge, Osmanlı’dan önce Fatih’den bu yana farklı bir bölge. Osmanlı’nın son döneminde yoğunluk artıyor. Burası göçlerle, sürgünlerle gelenlerin yerleştiği bir yer olmuş. Ciddi bir kültür mozaiğinin olduğu bir yer. Bomonti’yi tekrar bu yönden geliştiriyoruz. Bu bölgede 100 şarküteri varmış. Şimdi kalan 2 tane. Şarküteriden yeme içme lokasyonlarına kadar çok önemli bir bölge…”

Gündüz 3-4 milyon kişi ağırlıyor

Şişli’nin kozmopolit yapısı gerçekten çok farklı. Başkan Keskin şöyle aktarıyor: “Şişli özel bir ilçe, kendim burada yaşıyorum ve burada yöneticilik yapıyorum diye değil… Gündüz 3-4 milyon insanı ağırlıyor. Burada klasik belediyecilikle altında kalkmak mümkün değil. Biz Şişli’yi yeniden eski günlerine, Cumhuriyet yıllarındaki özgün günlerine çevirmek istiyoruz ve bu çok kolay değil… Dünyanın her yerinde insanlar geliyor burada yaşıyor. Bir mahallemizde 5 bin Moğol yaşıyor. Asya ve Afrikalılar çok. Burası bir göç yolu… Biz de göçlerle gelmişiz. Kimse buranın yerlisi değil. Biz burada öncelikle çağdaş yaşamın koşullarını yaşatacak bir alt yapıyı hedefliyoruz. Bu hem fiziki hem de kültür alt yapısı olarak düşünüyoruz. Kültür envanteri çıkardık. Bunların belli eksenleri var. Tarihi apartmanlar, gastronomi, dini yapılar… Farklı rotalar oluşturduk. Dünyanın her yerinden insanlar gelip insanlar bu rotaları takip ediyor”.

Alt yapıya yatırım tercih edilmiyor

Ciddi bir başarı öyküsü yazdık diyen Muammer Keskin, yapılanları şöyle aktarıyor.

Bazı bölgelerimizi belli şekilde konumlamak istiyoruz. Bomanti bunlarda biri… Grafiti sanatçılarla orada bir bölge oluşturuyoruz. Tekstil hala burada önemli bir endüstri… Yapmak istediğimiz bazı kodları değiştirmek. Genelde yerel yönetimlerde hiçbir belediye başkanı alt yapı yapmak istemiyor. Üstü cilalayıp oradan geçmek istiyor. Şişli Belediye’si yükü ağır, zor şartlarda çalışıyor. Buna rağmen kamu borçları hariç borçlarını ödemiş bir belediyeyiz. Ekonomi krizi rağmen mali disiplini sağladık. Geçmişin yükleri de vardır. Bunlara rağmen ciddi bir başarı öyküsü yazdık. Şimdi daha iyi şeylere odaklanmak istiyoruz. Uzun yıllar kullanabilecek bir üst yapıyı da sağlamak istiyoruz. Her şerde yüksek topuklularla yürüyebilecek hale getireceğiz. Bu çok konuşuluyor çünkü Şişli’nin yolları hep kötü… Bu ilçe Atatürk’ün de 6 ay kaldığı, Kurtuluş Savaşı’nı planladığı bir yer. Lozan için de 1 yıldır çalışmalar yapıyoruz. Lozan Belediye Başkanı ile de çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı aldık. Türkiye’de sadece Sultanbeyli ile biz bu belgeyi aldık.

Sosyal Gastronomi Festivali

Şişli’de bu yıl ilk defa Sosyal Gastronomi kapsamında Lezzet Festivali de düzenlemeye başlanmış. Maden kazasına denk geldiği için pek çok etkinlik yapılamamış. Muammer Keskin bunu şöyle anlatıyor: “Dünyanın pek çok yerinden şefler davet edildi. Özellikle Sosyal Mutfak, Sosyal Gastronomi konusunda çalışmaları olanları davet ettik, Şili’den, İsviçre’den dünyanın her yerinden bölgesinde, yöresinde sosyal katkı yapan şefler buradaydı. Maden kazası nedeniyle maalesef etkinlikleri iptal ettik. Ama şeflerle bizim aşevinde yemekler yaptık, ben de girdim mutfağa yine bunları ilçedeki ihtiyaç sahibi insanlara dağıttık. Bugün bütçemizin dörtte biri sosyal desteğe gidiyor”.

SON SÖZ: Hiçbir şeyin tek yüzü yok. Her insanın, her bölgenin ve her konunun… Önemli olan bunların hepsini bir potada eritip değer yaratabilmek.

■ ŞİŞLİ’DE GASTRONOMİNİN İKİ YÜZÜ

Şişli’de gastronominin iki yüzü var. Tarihsel olarak mutfak kültürünün zenginliği, diğer tarafta yoksullukla mücadelenin bir kolu olan, Sosyal Gastronomi her ikisinde de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adımlar attıklarını söylüyor. Keskin şöyle anlatıyor: “Yoksulluk derinleşiyor, bugün ülkede bu noktada çok kritik noktadayız. Bunu doğru zemine çekmek için büyük laflar değil, insanların problemlerini çözmek gerekiyor. İnsanların karnı aç yani biz de bunu tespit ettik önce aş evimizi yeniden düzenledik. Bin sıcak yemek çıkıyordu, 5 bine kadar çıktı. Yoksullar dışında yaşlılara da dağıtıyoruz. Evde yemek yapacak kimse yok. Burası yeme içmenin merkezi ve lokantalarda, pastanelerde akşama doğru kalanları çöpe atıyorlar. Biz bunları hijyen koşullarda topluyoruz, gıda mühendisleri kontrol ediyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu çok ciddi büyüyor, yeni noktalar katılıyor. Mahalle mutfağı kurduk yine ilçede, unutulmuş yemekleri ev kadınları gelip yapıyor. Orada satılıyor ve gelir yaratılmış oluyor. Hem evde unutulmuş yemekleri devam ettiriyoruz hem de eve ek gelir yaratılıyor”.