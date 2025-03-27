Global şirketler için Türkiye önemli bir pazar

Bayram yaklaşıyor ağzımızın tadı pek yok umuyorum bayram ruhu, nefretin, çatışmanın yerine sevginin, huzurun öne çıktığı bir dönem için vesile olur. Geçtiğimiz günlerde bizim daha çok Kent Gıda olarak tanıdığımız ve dünyanın en önemli şekerleme ve çikolata gruplarından Mondelez Intertanitonal Türkiye ve Avrasya Ülke Yöneticiliğine yeni bir isim atandı uluslararası yöneticilik deneyimine sahip Mehmet Karamollaoğlu bu pozisyonu İhsan Karagöz’den devraldı. Karagöz’ün geleneksel haline getirdiği ‘bayram’ buluşmasında yeni genel müdürle de tanışma ve sohbet imkanı bulduk. Tabii yine bayram şekeri trendlerinden de konuştuk… Karamollaoğlu tabir yerindeyse yöneticilikte Türkiye’ye çok az uğramış… Son olarak da L’Oréal ‘de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürlüğü yapmış. Geçmişinde Johnson and Johnson, Mars GmbH, Henkel gibi şirketler var.

Dinamizmimiz her şeye rağmen yüksek

Mehmet Karamollaoğlu, Türkiye’ye dışardan bakıyor yıllardır ve bu bakış açısıyla şöyle diyor: “Her şeye rağmen Türkiye’nin güçlü bir potansiyeli var. Birçok şirketin büyüme kaynağı gelişen pazarlar ve Türkiye’yi de öyle görüyorlar. Bütün global şirketlerin beklentisi Avrupa zor bir dönemden geçtiği, Çin’e dayanıyorlardı orası da kötü… Türkiye’nin oynadığı zor global şirketler için önemli… Biraz ekonomi daha dengeli olabilse çok daha hızlı gidebiliriz. Türkiye’ye geldiğim için heyecan duyuyorum. E-ticaret ekosistemi çok güçlü… Bölgede ve Avrupa’da bu kadar hızlı ilerlemiyor. Asya çok daha iyi… Avrupa’nın da öğreneceği çok şey var Türkiye’den… Hepsiburada, Trendyol, Amazon yatırım yapıyor. Hep çok güçlü markalar var Türkiye’de… E-ticarette büyük bir potansiyel var gençler de çok meraklı. Almanya’da 10 yıl çalıştım, Almanya da bu dijital dönüşümü sağlamada zorlanıyor. Görünen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin dinamik bir yapısı var. İnsan kalitesi yüksek. Buradan yurtdışına gidenler çok başarılı oluyor”.

ABD tarifeleri avantaj olabilir

Geçen seneye göre ciddi bir büyüme hedefimiz var. Doğu Avrupa’ya bağlıyız biz, bu pazarda büyümeye en büyük katkı yapacak ülke olarak yine Türkiye görünüyor. Şirketlerin yatırım yapma nedenleri de bu… Bizim avantajımız var Kent’in bir fabrikası var ve grup için çok önemli… Türkiye’deki fabrika dünyanın bir numaralı sakız ve şekerleme fabrikası ve üretim hacminin yüzde 40’ını ABD’ye gönderiyor. ABD’deki yeni tarife uygulamaları bize avantaj getirebilir. Kanada ve Meksika’da fabrikalarımız var. Türkiye şu anda yaptırımlar içinde değil. İlerleyen dönemde bunun Türkiye için avantaj olacağını düşünüyoruz. Gelişmeleri biz de yakından izliyoruz. Hali hazırda yatırım zaten yapılıyor burada büyüme için ama böyle bir durumda bunlar tekrar değerlendirilebilir büyütülebilir. Fabrikanın alanı bu konuda çok uygun”.

Bayramda her hane 2.47kg şeker tüketiyor

Gelelim geleneksel bayram şekeri pazarına, geçen yıl kilosu 180 TL’ye satılan şekerin kilosu bu yıl 220 TL’ye satılıyor. Mehmet Karamollaoğlu ve Kent Gıda pazarlama ekibi enflasyonun altında tutmaya çalışıyoruz diyorlar. Türkiye’deki 2,5 milyar TL’lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazar payının yarısını tek başına oluşturuyor. Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 103 milyar TL olurken, Mondelēz International Türkiye, büyüklüğü 7,7 Milyar TL olan sakız ve 11,8 milyar TL olan şeker kategorilerinde pazarın en önemli oyuncusu konumunda.

Şeker trendlerine de baktığımızda tablo şu şekilde görünüyor:

-Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2,5 milyar TL. Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi ise yaklaşık 2,47 kg. Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.

-Araştırmalar tüketicilerin yüzde 91'inin bayram alışverişlerinde her zaman bayram şekeri aldığını ve bu oranın AB sosyo-ekonomik segmentte yüzde 96 ile en yüksek olduğunu gösteriyor.

-Türkiye’de bayramlık şeker tüketiminde 3,42 kg ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Onu 2,76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2,54 kg ile Marmara Bölgesi, 2,44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor.

Mondelez Türkiye’deki kapasiteyi artırıyor

Hem bölgedeki gelişmeler, yanı sıra kruvasan markası 7 Days’in satın alınmasıyla, Türkiye’deki yatırımlar genişlemiş görünüyor. Mehmet Karamollaoğlu, özellikle kruvasan alanında Türkiye’de önemli bir talip olduğunu bunu da kendisini geldiğinde şaşırtan konulardan biri olduğunu söylüyor. Mondelez Türkiye’nin yatırım ve ihracat verileri ile ilgili de şu bilgileri veriyor: