Yapay zekaya 2-3 yıl geç geçersek rekabette çok geride kalacağız

Bazen yabancı sermayeyi ve özellikle teknoloji şirketlerini Türkiye’ye çekmemiz gerektiğinden bahsediyorum… Çünkü ancak büyümeyi teknoloji tabanlı büyüme ile yakalamamız mümkün… Büyüme ve rekabette öne geçmek, artık girişimci, yaratıcı ve teknoloji tabanlı ekonomilerle mümkün… Bugün ABD-Çin ekonomik savaşının ekseninde de bu var. Bizim de aradaki farkı kapatmak için bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ama çıkanlar ve küçülenler de var. Bunun nedenini OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın ile konuşurken tabii en büyük nedeninin Türkiye’nin büyümesinin düşük kalması, pazar şartlarının potansiyelinin düşmesi olarak ortaya çıkıyordu. Bu ekonominin performansının yanı sıra bir zihniyet değişimine de ihtiyaç duymamızdan kaynaklanıyor. Zaten sorunumuz da burada geriden geliyoruz, üstelik yavaş ilerliyoruz… Zafer Akın, sektörde 20 yıllık deneyime sahip… HP’den SAP’ye, SAS ve pek çok şirkette deneyimi var. Bir süredir dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan OpenText Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü yapıyor. Türkiye’deki durumu ve genel trendleri konuştuk. Genel bir analiz çıkardık.

Türkiye’de durum tespiti!

OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın’ın tespitleriyle şu anki tablodan özetleri aktarmaya çalışacağım. Zafer Akın şöyle diyor: Biz hala dijital dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Hala süreçleri dijitalleştirmek için uğraşıyoruz. 2000’li yıllarda ‘Service Management’ – Yardım Masası satıyorduk. Herhalde pazar bitti diyorduk fakat biz 90’a yakın şirkete bu projeyi sattık son dönemde. Service Now örneğin Türkiye’den çıktı… Türkiye’de veriyi iyi bir şekilde işleyen çok az… Evet topluyoruz ama bunun üzerinden pek bir şey üretmiyoruz. Tabii burada veriyi anlamlı bir şekilde işlemeyince ne yapay zeka’ya zemin hazırlaıyor ne de işlerimizi daha verimli yönetemiyoruz. Zafer Akın’dan devam edelim: Önemli şirketlere bakıyoruz belge yönetimini yapmıştır diyoruz. Fakat hiç yapmamışlar. Share Point’e atmış herkes bilgileri. Şu anda hala yığınla duran bilgiyi katma değerli hale getirmeye çalışıyoruz. Güvenlik çok önemli… Tüm insanlık tarihinde üretilen verilerin yüzde 90’ı son 10 yılda ortaya çıktı. Yani alın size büyük bir risk…

Türkiye’de Veri Devrimi’ne ihtiyaç var

OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, Yapay Zeka konusundaki gelişmeleri yakalamanın önemine dikkat çekiyor ve şunları aktarıyor: Türkiye’de bir Veri Devrimi’ne ihtiyaç var. Biz matbaayı kaçırdık. Bu yüzden çok şey kaybettik. Yapay Zeka’yı kaçırmamamız lazım. Siz yapay zekayı 2-3 sene geç kullanırsanız aradaki fark çok fazla artacak… Şirketler AI kullanarak size karşı inanılmaz bir rekabet avantajı yakalıyor Temel sorunlarımız var. Kafa yapısıyla ilgili bazı sorunlarımız var. Türkiye teknolojide dünyanın en çok indirim alınan 3-5 ülkesinden biri. Teknolojiyi en ucuza alan ülkelerde biriyiz. Teknolojiye verdiğimiz parayı ‘fazla’ görüyoruz. Hardware’i alıyoruz Software’ı alıyoruz. Bunu kurmak, sürdürmek ile ilgili bir danışmanlık eğitim varsa da almıyoruz. Türkiye’nin en temel sıkıntısını; teknolojiye bütçe ayrılmasına karşın eğitime yeteri kadar bütçe ayrılmaması. Türkiye’de çalışanların yüzde 80’i değişmeye dönüşmeye açık değil. Bu da şirketin tepesinden bu değişimin güçlü bir şekilde başlatılmasını zorunlu kılıyor. Türkiye’deki ve dünyadaki bazı firmaların teknoloji departmanlarının her şeyi kendilerinin yapmak isteme çabası da verimliliği azaltıyor.

“Otomasyon ve yapay zeka önemli olacak”

OpenText için 3 kritik kavramın; Cloud, Güvenlik ve Yapay Zeka olduğunun altını çizen Zafer Akın, şirketlerin 2025 yılında daha kontrollü olacaklarını öngördüklerini belirtti. Bu temkinli olunan dönemde otomasyon ve yapay zekanın çok daha önemli olacağını söyleyen Akın, “Verinin anlamlandırılması, veriyi bilgi haline getiren yapay zekanın stratejide yer alması doğru kararlarda büyük bir fark yaratacak. Bilgiyi yönetmek, yeniden tasarlamak önemli. Bütün şirketlerin en büyük sorunsalı burada. O nedenle yapay zeka şirketleri heyecanlandırıyor. Biz OpenText olarak, bilgiyi yeniden tasarlıyor, kullanılabilir hale getiriyoruz. Yetmiyor bunu siber güvenlik çözümlerimiz ile koruyor, hem on-prem hem cloud tarafından çalıştırabilmesi için alt yapı sağlıyoruz” dedi.

“Türkiye’de ofisi olan en büyük yazılım firmasıyız”

Dünyanın en büyük 10 yazılım şirketinden biri olan OpenText’in global yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte gerçekleştirilen basın toplantısında OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, markaya dair şu bilgileri paylaştı: «Kanada merkezli OpenText dünyanın en büyük 10 yazılım fi rmasından biri. Yaklaşık 23 bin çalışanımız var. Bölgemizde 5 ülkede ofi simiz var ve Türkiye bu ülkelerden biri. Bu yönüyle rakiplerimizden ayrılıyoruz. Yaklaşık 180 ülkeye satış yapıyoruz. Satış yapmadığımız ülke yok diyebiliriz. Bundan 3 yıl önce Türkiye’nin o dönem en büyük teknoloji fi rması olan Micro Focus’u dünyada satın alarak Türkiye’de kendi ofi simiz ile hizmet vermeye başladık. Kısa sürede tüm OpenText’ler içerisinde OpenText Türkiye, en hızlı büyüyen ülke olma başarısını yakaladı. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefi miz her yıl en az 2 kat büyümek." Her sektör ve ölçekte şirkete yapay zeka destekli BT otomasyon çözümleri, bulut, siber güvenlik, üretken yapay zeka ve daha fazlasını içeren bilgi yönetimi çözümleri hizmetleri verdiklerini belirten Akın, iş dünyasının önemli iş ortaklarından biri olduklarını vurguladı.