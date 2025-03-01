Konya, Unilever’in üretimde küresel üssü haline geliyor

Dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Unilever Türkiye’de de 100 yıldır faaliyet gösteriyor ve toplam 4 fabrikada üretim yapıyor. Bu fabrikalardan biri de Konya’da yer alıyor. Bu fabrika Unilever’in Türkiye macerasında da önemli bir noktası olmuş gibi görünüyor. Fabrikanın modernliği, sürdürülebilirlik koşulları, genişlemeye müsait yatırım sahasıyla, şimdiden Unilever’in uluslararası üretim güçlerinden ve göz bebeği tesislerinden biri olmuş görünüyor. Örneğin toz deterjanda neredeyse tüm networkte tek tedarik üssü olarak çalışıyor.

Konya'dan 39 ülkeye ihracat

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu bunun nedenlerini anlatırken, sürdürülebilir koşullarında tesisin üst seviyesi ve verimlilikte yakaladıkları seviyelerin fabrika ön plana aldığını söylüyor. Böylece Konya’dan ihracat yapılan ülke sayısı da 33’den 39’a çıkmış durumda. Bu doğrultuda Unilever’in Konya’daki ev bakım ve güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının kapasitesi artırılmış. Buna rağmen maliyetler ve sürdürülebilirlikte fabrikanın oluşturduğu ayak izleri aynı oranda kalmış.

İkinci büyük fabrika oldu

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, “Unilever’in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya’dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Konya fabrikası, Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi” diyor.

Orhonoğlu, Unilever Konya fabrikasının Türkiye’deki operasyonları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Konya’daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro’luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini %30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik.”

Zincir yeniden yapılandırılıyor

Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever’in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirterek, “Unilever’in üstünlük standardı ve Konya fabrikasının mükemmel performansı bir araya geldiğinde, Türkiye’deki yatırım kararını çok cazip hale getirdi.”

“Markalarımızı ‘göz ardı edilemeyecek kadar üstün’ şekilde konumlama stratejimizi destekleyecek nitelikte dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor."

■ Unilever Konya Fabrikası

■ Türkiye’nin en büyük FMCG yatırımı

■ Dünyanın 2. En Büyük Ev Bakım Fabrikası

■ Hem Toz Hem Likit Teknolojisine Aynı Anda Sahip En Büyük Tesis

■ Fabrikanın Açılışından Bugüne Artan Üretim %30