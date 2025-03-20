TikTok dünyayı adeta içerik ve ilgi alanına göre demokratikleştiriyor!

Dünyanın en hızlı büyüyen ‘içerik’ platformlarımdan biri TikTok. Özellikle kendisini bir ‘sosyal medy’ platformu olarak tanımlamıyor TikTok… Çinli ByteDance’a ait şirket dünyada veriye sahip olma gücüyle de pek çok ülkede temkinli karşılanıyor. Neler konuşulursa konuşulsun bunlar TikTok’un bugünkü kullanıcı taleplerini karşılamadaki başarısını yadsıyamaz. Şimdi bu başarı marka ve iş modeli taraflarında da yaşanıyor. TikTok Türkiye ve Merkez-Güney Asya Bölge Direktörü Barış Aldanmaz ile geniş bir sohbet yaptık. Belki hepsini bir kere de aktarmak mümkün değil… Teknoloji Gazetesi ve başka platformlarda başka yönlerini de paylaşacağım. Sonuçta sohbetin ardından Barış Aldanmaz ve kuşkusuz TikTok ile hem fikir olduğumuz çok önemli bir gerçeklik var. Bu da yeni dünyada fark yaratacak tek şeyin içerik olduğu! İçeriği de çok farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor.

TikTok’un formülü başarı formülü

Barış Aldanmaz ile konuştuğumuz en önem konulardan biri bu… Bu sorunun yanıtı da aslında çok net… Başarı formülü de yine içerikten geliyor. Evet fark yaratacak tek şey içerik ve bunu yapabilmek için içeriğin verimli kullanılması gerekiyor. TikTok bunu başarıyor. Bunu şimdi markalar tarafında da yapay zeka modelleriyle hayata geçiriyor. TikTok Bölge Direktörü Barış Aldanmaz şöyle anlatıyor: “Üretimde durum şöyle artık, etrafımızda sonsuz içerik var. Tüketim tarafında da limitliyiz, insanın 24 saat vakti var. Bunun ne kadarını takip etmek için kullanacak… Ne kadar üretirsek üretelim şöyle bir veri var: Kişi başına tüketilen birim içerik verisi 2015-2022’de çok hızlı artıyor sonra platoya geçiyor… Belli bir yerde limitli burada büyük bir verimsizlik var. Üretim artarken tüketim limitli… O yüzden içerik ekonomisinin verimli hale gelmesi için dağıtımın değiştirilmesi gerekiyor. Toplam içerik adedi artıyor, benim orada görmem gereken ve görmek isteyeceğim, toplamdan bağımsız, günde 150-200 -250 içerik. Temel beceri şöyle olması lazım. Bir şeylerin bana neye ilgim olduğunu bilip bana göstermesi lazım. O zaman üretilen içerik daha verimli bir şekilde dağıtılabiliyor. Bizim temel yaptığımız iş yapay zekâ vasıtasıyla içeriği verimli dağıtmak. Doğru içeriği, doğru kişilere dağıtmak… En büyük başarı burada zaten… “

İçeriğin demokratikleşmesi

TikTok’un özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir yükselişi var. Aslında TikTok içerik üretimini demokratize etmek için çalışıyor… Model şöyle oluşuyor: Doğru içerik varsa o alıcısını bulur. Bunu da tabi AI-Yapay Zeka modellemesi ve algoritmalarla başarıyor. Barış Aldanmaz şöyle aktarıyor: “Content Graph Dönemi’ndeyiz. Yapay Zeka ile ilgili son 4-5 yıldır konuşuyoruz ama aslında son 15-20 senedir TikTok olarak biz bunun üzerine çalışıyoruz. Publisihing-Yayıncı tarafında hala artarak devam eden bir merkeziyetsizlik var. Tüketim tarafında da geldiği son nokta bu… Senin tükettiğin içerik ya da kimi takip ediyorsun, arkadaşın kim bunları boş ver. Algoritma senin ilgi alanlarını anlayacak ve senin ilgi alanlarının üzerinden içerik dağıtacak. Tam sana istediğin içeriği ben seni tanıyarak getireceğim”.

Globalde inovasyon hub’yız

TikTok Bölge Direktörü Barış Aldanmaz, Türkiye’nin Tik Tok’taki yeriyle ilgili şu önemli noktayı vurguluyor: “Ben bazı bölgelerin sorumluluğunu aldıysam bu Türkiye’deki gücümüzden ve elde ettiğimiz başarıdan kaynaklanıyor. Hiçbir başarı tek başına elde edilmez. Bu bizim ekosistemimizin ne kadar inovatif ve gelişmiş olduğu ile alakalıdır. Hem markalar, hem insan gücü açısından bu böyle… Bizim ofisimiz Dubai’de ve çeşitlilik çok yüksek… Türkiye’de gençler, bu konuda çok girişimci, birçok ülkeden sorumluyum ama TikTok içinde globalde İnovasyon HUB’ıyız… Ürünlerimizi partnerlerimizle birlikte test edebiliyoruz. Ürünü yazan mühendisleri Türkiye’ye getiriyoruz. Türkiye’deki markalarla buluşturuyoruz, onlardan direkt olarak geri bildirim alıyoruz. Global için bu ürünleri birlikte geliştiriyoruz”.

ABD ve güvenlik konusu ne olacak?

Gelelim güvenlik ve ABD’deki sorunlardaki duruma… Barış Aldanmaz bu konuyu şöyle açıyor: “Tüm dünyada tartışılan konu aslında, içerik güvenliği. İçerik güvenliği için TikTok’ta 40 bin kişi çalışıyor. Önce yapay zeka sonra bu çalışanlar denetliyor. Sonra tekrar yapay zeka denetimi var. Bu şekilde bir süreç işliyor. Şeffaflık merkezlerimiz var. Hangi içerikler kaldırılmış, kaç tane içerik kaldırılmış. Bu rakamları paylaşıyoruz. 2024 yılında Türkiye’de toplam 15.3 milyon video kaldırıldı. Bunların yüzde 92,24'ü hiç izlenmeden, yüzde 91,05'i ise 24 saat içinde silindi. Hem bununla ilgili hem veri tarafıyla ilgili… Burada önemli olan ülkenin ne dediği. Burada tüm otoritelerle yakın çalışıyoruz. Uyumlu bir şirketiz, ülkenin kurallarına uyan bir şirketiz. Bulunduğumuz ülkenin kurallarına uyuyoruz. Örneğin ABD’de Project Teksas diye bir girişimimiz var. ABD için bunu kurduk. Bu kadar bu işe yatırım yapan ABD’de hiçbir şirket yok. Dolayısıyla biz diyoruz ki bireysel bazda içerikler paylaşılsın bunlar da ya eğlenceli ya da eğitici olsun. Güven duyulmasa insanlar ne eğlenir ne de öğrenir… Bunun temelinde güven var. TikTok’un başarısı için bu temel kural. En önemli kural bu zaten… Hem veri tarafında hem de içerik güvenliği tarafında. Burada hem şeffafız hem de proaktifiz. Bulunduğumuz her ülkede bu böyle…”