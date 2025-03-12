Hedef platformlarla global etki yaratmak

Benim için üniversiteler, gelecek burada yapılanlarla ilgili konuşmak bana büyük keyif veriyor. Mimar Sinan Üniversitesi’nde bir süre Medya ve İletişim üzerine dersler verdim. Öğrencilerle olmaktan da büyük keyif alıyorum. Eğitimci yönümü de hala devam ettiriyorum. O yüzden kendini eğitime adamış ve geçtiğimiz yıl Özyeğin Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Barış Tan ile sohbetimiz de bu bağlamda çok keyifl i oldu. Çünkü iyi eğitim ortamlarında kısır döngüler yerine, umut ve ışık var. Koç Üniversitesi’nde özellikle işletme fakültesinde üniversitenin globalleşmesine katkı yapan Prof. Tan burada da benzer bir ilke edinmiş. Ekonomi için de önemli, çünkü buralarda yaratılacak etkiler, iş dünyası, sektörler ve tabii ekonomiye fayda sağlıyor. Bugünün dünyası dediğimiz ve herkesin zorlandığı konu aslında çok tarafl ı bir değişimin yaşanıyor olması. İnsandan teknolojiye her şey bir anda değişiyor. Bu değişimi yakalamak için de yine çok taraflı iş birlikleri şart.

Etkiyi platformlarla yaratacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Barış Tan buradaki hedefl eri anlatırken tam bu noktaya değiniyor. “Etki kısmını önemsiyoruz. Etkide de bilimsel, ekonomik, sosyal etki var. Etkimiz burayla sınırlı değil, bölgeye de etkimiz olsun istiyoruz” diyor. Etkiyi yaratmak özellikle global etkiyi yaratmak tek başına kolay değil. Prof. Tan bu konuda neler yapmak istediklerini şöyle anlatıyor: “Burada platformlar arayıcılığı ile bunu yapmak istiyorum. Özyeğin Üniversitesi’nde sektörlerle ilişkiler çok kuvvetli. İş dünyası ile kamu ile dünyada ve Türkiye’deki iş birlikleri önemli. Yine diğer üniversitelerle iş birlikleri değerli. Örneğin şimdi Lenova Türkiye’de bir yapay zeka merkezi kurmak istiyor. Bunu Özyeğin, Koç ve Sabancı ile kurmak istiyor. Bizim de düşüncemiz bu tür platformlar oluşturmak”.

Yapay zeka platformu oluşturacak

Benzer bir yapay zeka platformunu oluşturacaklarını söyleyen Prof. Barış Tan şöyle anlatıyor: “Dünya öyle bir yere gidiyor ki bunları tek başınıza yapmanız mümkün değil. Belli alanlarda uzmanlaşmış üniversitelerin güçlerini birleştirip, sektörlerle de bir araya gelmesi. Şimdi bir yapay zeka platformu kurma üzerine çalışıyorum. Dikeyte 4 sektör var; e-ticaret, perakende, üretim, bilgi teknolojileri… Yatayda da teknoloji, araştırma, eğitim, girişimcilik ve hukuk. Bunları bir araya getirecek 30 tane şirketi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hepsi biz buraya katılırız dedi. Amacımız bu konuların yapay zeka üzerinden tartışılacağı, toplantılar yapmak. Türkiye’den yurt dışından karar vericileri, uzmanları bir araya getirecek bir platform yaratıp, bunu sürdürmek”.

Liderlik platformu ve eğitim Prof. Barış Tan bir başka adımı da liderlik üzerine yapmak istediklerini söylüyor: “Aynısını liderlikte yapmayı planladık. Bunu da American Chambers Of Commerce – AmCham Türkiye ile birlikte yine onun altındaki büyük Amerikan şirketleri ile görüşüyoruz. Aynı zamanda Global Turks Projesi ile birlikte bunu bir eğitim projesi olarak da yapılandırabilir miyiz diye çalışıyoruz. Bu platformu bir ‘Global Liderlik Akademisi’ olarak kurguladık. Bu platformun eğitim partneri de Özyeğin Üniversitesi olacak. Önümüzdeki Eylül ayında bunun başlangıcını yapmak istiyoruz. Aynısının bir platformu olacak. Yani hem eğitim tarafı hem platform tarafı olacak”.

Hedef bölgesel ve global etki

Prof. Barış Tan çevre ülkelerin gözünün Türkiye’de olduğunu Türkiye’den bir şeyler almak istediklerini söylüyor. Tan, “Bu yöntemlerle global etki yaratabiliriz diye düşünüyorum. Söylediğim şey hemen aniden bütün dünyaya gidelim değil ama Türkiye’den bu açıyla bakalım, bölgeye bakalım, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Doğu Avrupa gibi buralarda etkimiz olur diye düşünüyorum. Türk iş dünyası zaten bunu hedefl iyor ama platformlarda da bunu yapmak gerekiyor. Araştırma, inovasyon ve etkiden sorumlu bir rektör yardımcılığı oluşturduk. Bu Türkiye’de bir ilk… Hep araştırma ve projeler denir. Bir proje, araştırma yapacağız ama bunun bir de etki yaratması lazım. O etkiyi de geniş tanımlayalım, sosyal, ekonomik yapıyı destekleyelim istiyoruz. Türkiye’de kurumları bu şekilde ileriye götürebilirsek Türkiye’ye katkı olur.