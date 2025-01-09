Hepsiburada, 5 yılda girişimci kadın sayısını 2 katına çıkaracak

Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bugüne kadar 60 binden fazla kadının ve 280 kadın kooperatifin e-ticaretle tanışmasına ve yeni müşteriler bulmasına yardımcı oldu. Şirket beş yıl içinde, 120 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyor. Aralık ayı sonunda şirketin genel merkezinde kurulan Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı basın ziyareti öncesinde Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, sorularımızı yanıtladı.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı nasıl gelişti?

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı 2017’de birkaç girişimci kadınla çıktığı yolda bugün 60 bini aşkın girişimci kadına ulaştı. Programdaki kadın kooperatiflerinin sayısı ise 280 oldu. Girişimci kadınları sadece özel desteklerle e-ticarete kazandırmakla kalmıyor, düzenli olarak sektörel veri analizlerini de onlarla paylaşıyor, başarılı olmak için almaları gereken aksiyonlarla ilgili yönlendiriyoruz. Bunun için çalışan özel bir ekibimiz ve araçlarımız var.

Girişimci kadınlara ne tür destek sağlıyorsunuz?

Girişimci kadınlarımızın işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak için onlara birçok destek sunuyoruz. 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi desteği sunarken, kadın kooperatiflerine ise ciro sınırı olmaksızın yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz. Ürün fotoğrafı çekimi kadınların önündeki en önemli bariyerlerden biri. Ücretsiz ürün fotoğrafı çekimi desteği vererek bu engeli önlerinden kaldırıyoruz, bu fotoğrafları kendi web sitelerinde, başka platformlarda da kullanabiliyorlar. Girişte 3 bin TL değerinde HepsiAd reklam bakiyesi hediye ederek ürün ve markalarını Hepsiburada platformunda ön plana çıkarmalarını destek oluyoruz.”,

Farinansman konusunda hangi destekleriniz var?

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programındaki kadınlar, Türkiye’nin 8 büyük bankasıyla birlikte hayata geçirilen Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor projesinden yararlanarak özel koşullarla finansal kaynaklara erişim sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda Hepsiburada ekosistemindeki HepsiJet, HepsiPay, HepsiAd, Hepsiburada Global’den özel imkanlarla yararlanabiliyorlar.

2030’a kadar 120 bin girişimci kadını e-ticarete kazandıracağız diyorsunuz…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla birlikte yeni bir iş birliği protokolüne imza attık: ‘Türkiye’nin Girişimci Kadınları’. Kamu ve özel sektör olarak güçlerimizi birleştirecek, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara birlikte ulaşacağız. Bunun için il ziyaretleri yapıp eğitimler verecek, webinarlar düzenleyeceğiz. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 5 yıl var, 5 yılda bu sayıyı ikiye katlayacağız.

Hepsiburada yer alan kadın satıcı oranı nasıl?

Her 4 aktif satıcımızdan 1’i kadın. Girişimci kadınlar bugüne kadar platformumuzda 60 milyondan fazla ürün listeledi. Kendi markasını yaratan çok sayıda girişimci kadın var. En çok soruyu şirket kurulumu, gerekli evrakın düzenlenmesi, e-ticarete giriş aşamalarında alıyoruz. Sonrasında gerek ekiplerimizin yönlendirmesi, gerek satıcı panelindeki araçları kullanarak, gerek bizim paylaştığımız araştırma sonuçlarını takip ederek markalarını büyütme, güçlenme yoluna giriyorlar.

Deprem bölgesindeki çalışmalarınız sürüyor mu?

Evet. Adana, Hatay, Kahramanmaraş’ta E-Ticaret İhtisas Merkezleri açtık. Bu merkezler bölgedeki işletmelere eğitim, pazarlama, teknoloji ve lojistik destekleri sunuyor. Kadınlar bu desteklerden yararlanabiliyor. Bugün deprem bölgesinden e-ticaret yapan girişimci kadın ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini aştı.

Link Gelir projenize kadınlar ilgi gösteriyor mu?

Link Gelir kadın erkek fark etmeksizin tüm kullanıcıların katılabileceği bir proje ama özellikle kadınlar tarafından kullanılıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 1,4 milyon Link Gelir kullanıcımızla 2024 yılında hane bütçelerine 1 milyar TL ek gelir sağlamayı amaçlıyoruz.

Hepsiburada’nın kadın çalışan oranı nasıl?

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensipleri’nin imzacısı. Kadın çalışan, yönetici ve mühendis oranımızı düzenli olarak takip ediyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kadın çalışan oranımız yüzde 45, kadın mühendis oranımız yüzde 38 ve kadın yönetici oranımızsa yüzde 39’a ulaştı. Kadın mühendis oranımızı beş yıl içinde yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı’ndaki markalar

1. Neşeli Mutfak

Kurucu: Fatma Dilek Tecirli

Sektör: Gıda

Ürün: Kabak tatlısı, reçel, tuzlu yoğurt, nar ekşisi, salça, sirke, baharat vb.

Mağaza linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/neseli-mutfak

Marka Hikâyesi: Fatma Dilek Tecirli, İskenderun’da Neşeli Mutfak’ın kurucusu, İskenderun Gastronomi Derneği’nin 5 kurucu üyesinden biri. Hatay yemeklerini bir Reyhan‘lı olarak anlattığı “Babaannemin Saklı Mutfağı ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Hatay Lezzetleri” kitaplarının yazarı.

2. Un Petit Luxe

Kurucu: Dilek Çağlayan Değirmenci

Sektör: Kozmetik ve Kişisel Bakım

Ürün: Parfüm

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/un-petit-luxe

Marka Hikâyesi: Un Petit Luxe, Perakende ve Lüks Marka Danışmanı ve Stratejist olan Dilek Çağlayan Değirmenci’nin kurucusu olduğu lüks parfüm markası.

3. BloominBag

Kurucu: Neslihan Kılıç Hacıalioğlu

Sektör: Moda

Ürün: Çanta, bilgisayar çantası, makyaj çantası vb.

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/bloominbag

Marka Hikâyesi: Neslihan Kılıç Hacıalioğlu 2009 yılında sağlıklı ve organik ürünler dünyasına girdi. 2011 yılında doğal ve organik ürünlerin tanıtımı ve satışını yaptığı bir e-ticaret sitesi kurdu. Yaklaşık 4 yıl bu girişimini sürdürdükten sonra da 2016 yılında BloominBag markasını yarattı



4. Baboon Natural

Kurucu: Gülçin Özbiçerler

Sektör: Kozmetik ve Kişisel Bakım

Ürün: Doğal deodorant, katı şampuan, katı duş kremi vb.

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/baboon-natural

Marka Hikâyesi: Baboon Natural markası, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü mezunu Gülçin Özbiçerler tarafından kuruldı.. El yapımı ve soğuk işlem olarak ürettiği sabun üretiyor. Ağırlıkla internet üzerinden yaptığı satışlara ek olarak İstanbul ve Sakarya’da bayilikleri var.

5. Nahıl Dükkan

Kurucu: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Sektör: Kırtasiye, Aksesuar

Ürün: Defter, makyaj çantası, lavanta kesesi, anahtarlık vb.

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/nahil-dukkan

Marka Hikâyesi: Nahıl, 2003 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından dar gelirli kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla kuruldu. Bir sosyal girişim olan Nahıl, bu amaçla, Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticiler tarafından üretilen özel tasarım ürünlerin pazarlama ve satışını gerçekleştiriyor.

6. GE LIVING

Kurucu: Gülseren Gürbüz

Sektör: Ev Dekorasyon

Ürün: Minder, yastık kılıfı, kokteyl peçetesi, el havlusu, amerikan servis vb.

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/ge-living

Marka Hikâyesi:GE LIVING; mücevher ve tekstil sektörlerinde edindikleri tecrübeleri ortak zevkleri olan ev dekorasyonunda buluşturan iki girişimci genç kadın tarafından kuruldu. 15 yıl önce temelleri mücevher tasarımıyla atılan GE LIVING, 2019 yılında ev tekstili alanına girdi.

7. Cen Cam

Kurucu: Ceren Karabacak Şahin

Sektör: Takı, mutfak eşyası

Ürün: Cam pipet, küpe, bileklik, kolye

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/cen-cam

Marka Hikâyesi: KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Ceren Karabacak Şahin, lisans eğitimi bittikten sonra sıcak cam eğitimi aldı. İstanbul’da bir cam atölyesi kurdu. Cam pipetler, küpe, kolye, bileklik, kolye üretiyor.



8. The Glitter Lab

Kurucu: Özge İpeksoy

Sektör: Kozmetik ve kişisel bakım

Ürün: Makyaj simi, jel vücut simi

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/the-glitter-lab

Marka Hikâyesi: Özge İpeksoy’un kurucusu olduğu The Glitter Lab, 2021 yılında Türkiye’nin ilk jel formda glitter ürünlerini üreterek kozmetik dünyasına yenilik getiren bir kadın girişimi. Vegan üretim yapıyor. Sürdürülebilirlik ve hayvan dostu üretim anlayışıyla çalışıyor.

9. Hyggefoods



Kurucu: Emine Yılmaz

Sektör: Gıda, Kozmetik ve kişisel bakım

Ürün: Çikolata/Kurabiye tozu, sıcak şarap kiti, kahve şurubu, kolonya

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/hyggefoods

Marka Hikâyesi: YTÜ Yıldız Teknopark’ta yer alan gıda teknoloji şirketi Hyggefoods 2018 yılından bu yana doğal gıdalar üretiyor. Yerli hammaddeyi TÜBİTAK projeleri ile katma değerli ürünler haline getirmek için çalışıyor. Ayrıca sürdürülebilir yeşil üretim teknolojileri geliştirerek hammadde, su, enerji ve karbon ayak izinin azaltılmasını destekliyor.



10. Mary Shevkey

Kurucu: Tülay Demir Köse

Sektör: Gıda

Ürün: Çikolata

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/mary-shevkey

Marka Hikâyesi: Tülay Demir Köse’nin kurucusu olduğu Mary Shevkey, doğal ve sağlıklı ürünlerin titizlikle seçilmesi ile hazırlanan bir çikolata markası.

11. Elbeten Zeytinyağları ve Doğal Sabunları

Kurucu: Elif Yeniev

Sektör: Gıda, Ev Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım

Ürün: Zeytinyağı, doğal sabun, bakır mutfak ürünleri ve dekoratif ürünler

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/elbeten-zeytinyaglari-ve-dogal-sabunlari

Marka Hikâyesi: Mimar Elif Yeniev’in kurucusu olduğu Elbeten markası, 71 yıl önce büyükbabasının Çanakkale, Kemallı Köyü’nde diktiği zeytin fideleriyle doğdu. Bu mirasın dördüncü kuşak temsilcisi olan Elif Yeniev, “Delice”den (aşılanmış yağlık zeytin ağacı) üretilen zeytinyağını, bakır mutfak ürünlerini ve dekoratif ürünleri satıyor.



12. Beige and Stone Home

Kurucu: İrem Akçam

Sektör: Ev Dekorasyon

Ürün: Yılbaşı süsleri, vazo, çerez tabağı, mama kabı, bulaşık fırçası vb.

Mağaza Linki: https://www.hepsiburada.com/magaza/beige-and-stone-home

Marka Hikâyesi: 5. yılını dolduran Beige and Stone markasının sahibi ve kurucusu olan İrem Akçam, markasını kurmadan önce otomotiv sektöründe mühendis olarak çalıştı. Ev dekorasyonu ile başladığı girişim yolculuğu mutfak ve evcil hayvan kategorilerinin katılımıyla devam ediyor.