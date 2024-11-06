Hepsipay, ‘Türkiye’nin Cüzdanı’ lansmanını 2025’te yapacak

Türkiye’de 17 milyon müşteriye ulaşan Hepsiburada’nın ödeme çözümleri şirketi Hepsipay, e-ticaretteki dönüşümleri merkezine alarak, 2025’in ilk çeyreğinde yeni bir lansmana hazırlanıyor.

Kendilerini “Türkiye’nin Cüzdanı” olarak tanımladıklarını söyleyen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “Biz sadece Hepsiburada’nın ödeme çözümlerini sağlamıyoruz. Türkiye’deki e-ticarete yön veren çok önemli e-ticaret şirketlerinin de iş ortağıyız. Şu anda 73 e-ticaret sitesinde Hepsipay ile ödeme yapılabiliyor. Bu yılsonunda yaptığımız anlaşmalarla 100’e ulaşacak. 2025’te çarpan etkisiyle büyüyüp sayısı 800’e ulaştıracağız. Türkiye’nin e-ticaret ekosistemine öncülük etmek istiyoruz” dedi. Bayülgen, dijital cüzdanın geleceğin önemli bir çözümü olacağının altını çizerek, “Biz kendimizi ‘Türkiye’nin Cüzdanı’ olarak adlandıracağımız büyük bir lansmana hazırlanıyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde bu dijital cüzdanı tanıtacağız. 300 kişilik ekibimizle, Hepsipay’in inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürüyoruz ve tüketici ile markalar arasında sağlam bir köprü oluşturuyoruz. Bu yeni cüzdanla tüm kredi kartlarınızı tek bir uygulamada toplayacak ve fiziksel mağazalarda bakiye yüklemeden ödeme yapabileceksiniz. Amacımız, kullanıcılara güvenli ve pratik bir alışveriş deneyimi sunmak” diye konuştu.

Platform dışında “ağ etkisi” ile büyüme

e-ticarette akımlarının yönünün hızla değiştiğini ve bu değişimin nabzını tutmada öncü olduklarını söyleyen Bayülgen, şunları söyledi: “Mesela e-ticarette, tematik pazar yerleri öne çıktı. Bir ayakkabı markasının e-ticaret Pazar yeri, artık sadece kendi markalarının değil, tüm ayakkabıların da Pazar yeri oluyor. Tematik olarak geniş bir yelpaze ile müşterinin karşısına çıkıyorlar. Bizim Hepsiburada içinde 12 milyon aktif müşterimiz var. Bu müşteri tabanı platform içindeki işlem hacmine önemli katkı sağlıyor. Ama alanımızı da platform dışında genişletiyoruz. Hepsiburada içinde Hepsipay ödemelerinin yüzde 80 sevilerine çıkmasını bekliyoruz. Ama önümüzdeki yıl daha geniş bir kitleye ulaşacağız. Platform dışında başarılı olabilmemiz için tüketiciler ve markalar arasında güçlü bir ağ etkisi yaratmamız gerekiyor. Bu ağ etkisi, kullanıcıların birbirine kolayca para gönderebilmesi ve etkileşimde bulunabilmesi anlamına geliyor. Bu yıl için platform dışı işlem hacmimizin 5-6 milyar TL seviyesinde olmasını bekliyoruz. 2025’te ise bu rakamın 40 milyar TL’yi aşmasını hedefliyoruz. Bu büyüme, ağ etkisinin sağladığı avantajlarla mümkün olacak. Buna ek olarak, dijital cüzdanın fiziksel mağazalardaki kullanımının getireceği hacmi de sene sonunda daha net göreceğiz. Hedefimiz, Hepsipay’in kullanıcıların haftada en az 4-5 kez alışveriş yaptığı bir ödeme aracı haline gelmesi ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması.”

Bayülgen, ödeme sistemlerinin perakende markalarına müşteriyi daha iyi tanıyıp, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya yardımcı olduğunun altını çizerek, “Bu köklü bir değişime öncülük edeceğiz” dedi.

■ Sadece 4 firmanın dev işbirliği değil sosyal sorumluluk…

E-ticaretin en büyük işbirliklerinden birini yaptık. Biz buna “Her Şey Dahil E-Ticaret Paketi” diyoruz. İçinde Hepsipay, Ticimax ve Sipay’in önemli bir işbirliği var. Elbette bu işbirliğine Hepsiburada ve Hepsijet de katılıyor. Kendi e-ticaret sitesini açarak, ürünlerini online ortamda müşterilerine ulaştırmak isteyen girişimciler ve KOBİ’ler, üç şirketin özel indirim ve avantajlarından yararlanıyor. Web sitesi alt yapısı kurulumundan, sanal POS teminine, ödeme yöntemlerinden uygun maliyetli kargo seçeneklerine kadar tüm hizmetlere tek kaynaktan ulaşılıyor. Ticimax, e-ticaret sitesinin kurulmasına olanak sağlıyor, Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi Sipay uygun komisyon oranıyla işletmelere sanal POS tedarik ediyor. Girişimciler ve KOBİ’ler bu paketle Hepsipay, kendisine kayıtlı 16 milyonu aşkın müşteriye hızlı ve güvenli alışveriş yapabilme imkanı sunuyor ve 3 ay boyunca 0 komisyon desteği veriyor. Hepsijet de 10 kilograma kadar 45 TL karşılığında kargo ücreti desteği sağlıyor. İşte bu e-ticaretin her alanında, dört koldan bir işbirliği. Onun için ‘Her Şey Dahil’. Bu fiyatlar pazarda yok. O yüzden neredeyse bu dev işbirliği işlerini büyütmek isteyenler için bir sosyal sorumluluk çalışması.

Alışveriş dönüşümünde yüzde 15’lik fark

hepsipay.com’u yeniledik. Küçük işletmelerin ticaretini büyütmeye yardımcı olacak bir adım. Satış dönüşüm oranlarında yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gözlemleniyor. Bu, Hepsipay'in ödeme sayfasını kullanan her 100 müşteriden 15’inin daha fazla satın alma işlemini tamamlaması anlamına geliyor. Alışveriş dönüşüm oranı, müşterilerin ürünü sepete ekleyip ödeme aşamasına geçmelerine rağmen işlemi sonlandırmadan çıkmalarıyla düşebiliyor. Ödeme seçeneklerinin yetersizliği, sadakat puanlarının kullanımı ya da dijital kredi imkanlarının yetersiz olması gibi nedenlerle kullanıcılar, alışveriş sepetlerini tamamlamadan terk edebiliyor. Bu duruma, Türkiye’de online perakende sektöründe sıkça rastlanıyor. Hepsipay, kullanıcı deneyimini iyileştirerek bu sorunun önüne geçmeyi ve satıcıların yeni müşterilere ulaşmasını, alışveriş dönüşüm oranlarını artırarak desteklemeyi hedefliyor.