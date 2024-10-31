Huawei Cloud Türkiye’deki yatırımlarıyla hızla büyüyor

22 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Huawei, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği yerel bulut platformuyla önemli bir yatırıma imza attı. 2023'te Türkiye'de yerel hizmetlerine resmi olarak başlayan Huawei Cloud, sektörlere sunduğu teknolojik yenilikler, küresel deneyimlerin paylaşımı, ekosistem gelişimi ve yetenek geliştirme programlarıyla, hızla büyüdü. Yerel bulut servisleriyle, 110’dan fazla bulut hizmetini kullanıma sundu. Bir yıl içinde, 360'tan fazla işletmeye hizmet veren kuruluş, genel bulut gelirini de 10 kat artırmayı başardı.

Türkiye’de bulut altyapısı kuran ilk ve tek yabancı şirket

17 Ekim 2024'te İstanbul’da düzenlenen İş Ortakları Zirvesi’nde konuşan Huawei Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shi Türkiye’de bulut altyapısı kuran ilk ve tek yabancı şirket olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

2023 yılında küresel gelirlerinin %23,4’ünü Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirten Kaya Shi konuşmasının devamında, “Bu yatırımlar sayesinde 30’dan fazla ülkede başarılı projelere imza attık ve Türkiye’deki konumumuzu daha da güçlendirdik. Türkiye’deki faaliyetlerimizi büyütmeye ve yerel ortaklarımızla birlikte gelişmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gelişen Yerel Ekosistem: Türkiye’de, Türkiye için

İş Ortakları Zirvesi’nde Huawei Türkiye’nin büyüme performansı, teknoloji alanındaki yatırımları ve iş ortaklarıyla birlikte yürüttüğü projeler hakkında bilgi verildi. ‘Ekosistem, Kalite, Bütünlük, Dijitalleşme’ teması altında düzenlenen etkinlikte, dijitalleşmenin iş dünyasına sunduğu fırsatlar ve Huawei’in sunduğu çözümler masaya yatırıldı.

Zirvede, Huawei Cloud ve yirmi iş ortağı; büyük ölçekli işletmeler, finans, e-ticaret, perakende, medya ve eğlence, Web3 tabanlı şirketler gibi yerel işletmelere yönelik sektörel çözümler üretmeyi hedefleyen ortak bir inovasyon programının da lansmanı gerçekleştirdi.

İş Ortakları Zirvesi’nde paylaşılan verilere göre, Huawei Türkiye’deki bulut hizmetlerinin başlatılmasından bu yana 160 kuruluş ile iş birliğine gitti. Türkiye’deki operatör servisleri için 20 milisaniyelik gecikme süresi ile en güçlü performansa imza attı. Sektör ortalamasının iki katı olan bu performans kuruluşa önemli bir rekabet üstünlüğü sağladı.

Bulut Hızlandırma Programı

Huawei Cloud, sistematik inovasyonla yapay zeka temelli bir bulut sistemi inşa ediyor. Huawei Cloud’un yapay zeka temelli stratejisi, son bir yılda şirketin inovasyon odaklı temel taşlarından biri haline geldi. Yapay zeka için bulut ve bulut için yapay zeka şeklinde iki yönlü olarak geliştirilen bu strateji, Huawei Cloud'un AI yeteneklerine de önemli katkılar sağladı.

60 start-up'a destek

Huawei Cloud, son olarak güçlü bir dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla ‘Bulut Hızlandırma Programı’nı başlattı. Program kapsamında önümüzdeki üç yıl boyunca 6 milyon dolar yatırım yapılacak. Bu adımla, Bulut geçişi ve kullanımındaki teknik boşlukları azaltmak için, 60 start-up'a destek sağlanması hedefleniyor.

30 üniversite ile iş birliği

Yerel yeteneklerin yetiştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefleyen Huawei Cloud, Türkiye'de "Gelecek İçin Tohumlar" gibi dijital yetenek yetiştirme programları kapsamında, bugüne kadar. 30 üniversite ile iş birliği yaptı.

Bu programlardan 40.000'den fazla öğrenci faydalandı. Huawei Cloud, ayrıca, yerel geliştiricilerin yaratıcılığını teşvik etmek amacıyla Avrupa Geliştirici Yarışması'nı da resmi olarak başlattı.