İblis de yapay zekâ kullanıyor

Yapay zekâ son derece kabiliyetli hale geldi. Fırsatları kadar tehditleriyle de gelişiyor. Size her öğüt verenin melek olduğunu düşünmeyin. İblis de sureti haktan görünüp kandırabiliyor artık.

Her geçen gün hayatın tüm şubelerinde kendine yer bulan yapay zekâ, sanıldığının aksine sadece üretkenlikte kullanılmıyor. YZ’nin hünerlerinden yararlananlar arasında iblisi ilk sıralarda görmeye başladık. Hele ki insanları kandırma konusunda organik zekâları kıskandıracak maharetleriyle…

Şu sıralar yapay zekâ ile üretilmiş benim videolarım dolaşıyor ortalıkta… Sanki ben kamera karşısına geçmiş, çekim yapmışım gibi… En küçük bir sahtecilik emaresi içermeyecek kadar da net ve doğal(!) Ancak ne ben böyle bir çekim yaptım ne de herhangi bir gruba davet ettim ya da yatırım önerdim.

Ekrandaki ben, ben değilim

Sanal dünyanın iblisleri, YZ kullanarak benim görüntümden üretilmiş videolar ile bazı whatsapp gruplarına insan topluyorlar. Benim ağzımdan(!) yatırım tavsiyesinde bulunuyorlar hatta “şu ana kadar benim önerilerimi dinleyip de para kaybeden olmamıştır” gibi tehlikeli mesajlar yayınlıyorlar.

Öncelikle bir kez daha belirteyim ki şimdiye dek bir kimseyi herhangi gruba davet etmedim, hiçbir yatırım tavsiyesi vermedim. Ancak bu iblisin yapay zekâ üretimlerine kanıp aldatılanların benden hesap sormaya gelmesi, bu gibi olayların ne derece ayyuka çıktığının işareti. Lütfen kanmayın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İblis YZ’ye dair…

İblis YZ’yi nasıl tanıyacağız?

Öncelikle sana önerdiğini dikkate al, kimin önerdiğini değil. Misal sana zahmetsiz risksiz bir gelir öneriyorsa, bundan şüphe etmeyi öğren. İntel'in efsanevi CEO'su Andrew Grove, unutulmaz kitabına, “Yalnızca Paranoyaklar Ayakta Kalır' diyordu. YZ varsa bir parça paranoyak olun lütfen.

İblis YZ genelde ne önerir?

Daha iyi bir hayat, daha fazla kazanç… Hatta külfetsiz nimet… Bedava peynirin yalnızca fare kapanında olduğunu bilin. Şayet ürün bedavaysa asıl ürün sizsiniz. İblis YZ zaten insanın ihtiras ve zaaflarından yola çıkarak karşınıza çıkar. Şeytanın işi zaten budur; “yardım önerisiyle kandırmak…”

not/ Yapay zekâ iyi mi kötü mü?

Arabadan örnek vereyim. Bir arabaya yatak koyarsın, ambülans olur ve hayat kurtarırsın; araba iyidir. Aynı arabaya silah koyar banka soyarsın; araba kötüdür. Arabaya su koyar yangın söndürürsün; araba iyidir. Arabayı ehliyetsiz biri kullanır insan öldürür; araba kötüdür. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Bir kavram olarak araba, ne iyidir ne de kötüdür. Sadece onu kullanana avantaj sağlar. Tıpkı bıçak gibi… Salata soyar ekmek kesersin. Ya da gider insana saplarsın. Burada muktedir araçların kimin elinde ve hangi amaçla kullanıldığı son derece kritik hale geliyor. Tıpkı yapay zekâda olduğu gibi…

İşletmeler, kurumlar, kişiler… Şefaat umduğunuz yapay zekânın melek mi şeytan mı olduğuna dikkat edin. Zira vicdandan (henüz) yoksun yapay zekânın size önerecekleri, davranışınıza etki edecek, düşüncenizi değiştirecektir. Şeytan baş melek olarak çok zeki olabilir ama vicdanı terk etmiştir.

Neticede; yapay zekâ güzellemesi yapan dostlarıma önerim, bu riskleri de hesaba katmalarıdır. Nitekim “şunu bil ki şeytan da işine geldiğinde kutsal kitaptan örnekler verebilir” der Shakespeare.