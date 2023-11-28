İçerde global oyuncudan pay alıyor, ihracatta kilo başına 150 dolar getiriyor

1993 yılında İstanbul’da doğan Alim Ozan Evliyaoğlu, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Bir kimya-kozmetik şirketine 2015 yılında stajyer olarak girdi. Zamanla şirkette uzman ve sorumlu pozisyonlarında ihracat-private label (fason üretim) süreçlerini yönetti. Söz konusu şirket, Ozan Evliyaoğlu için okul gibiydi.

Ozan Evliyaoğlu’nun yönettiği dönemde şirketin private label ürün sayısı 100’e kadar çıktı. Söz konusu markaları yönetirken eksikleri, hataları, iyi tarafları aklına yazdı, ders çıkardı.

1996 doğumlu kardeşi Hazal Evliyaoğlu da 2016-2017 döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2020-2022 yılları arasında da Münih Teknik Üniversitesi’nde “Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi” alanında yüksek lisans diploması aldı.

Ozan Evliyaoğlu ve Hazal Evliyaoğlu, birlikte hayal kurdu:

- Kendi şirketimizi kuralım, markamızı yaratalım…

Tam COVID-19 pandemisi başladığında, Mart 2020’de şirketi kurdular:

Evly Pharma Cosmetics…

Evliyaoğlu kardeşler şirketi kurmuştu ama henüz üretim yapacak tesisleri yoktu:

- 2020 yılında 28 bin adet ürünü fason ürettirdik. 2021’de 380 bin adete çıktık. Satışa önce online platformlarda başladık. 2021’de fiziki satışlar da devreye girdi.

Ozan Evliyaoğlu ve Hazal Evliyaoğlu ile geçenlerde buluştuk. Evly Pharma Cosmetics’in öyküsünü dinledim:

- 2020’de 28 bin adet ürünle başladığımız yolculuğumuz 2022’te 2.3 milyon adete çıktı. 33 ülkeye ihracat yapar hale geldik.

Ozan Evliyaoğlu, 1+1 ofiste 3 kişi ile işe başladıklarını belirtti:

- Şu anda 130 kişilik bir kadromuz, İstanbul’da iki depo ve operasyon merkezi, Ankara’da bir depomuz var. Bu yıl için 4 milyon adetlik üretim planlamıştık. Yılı 8 milyon adetle kapatacak gibi görünüyoruz.

İhracat temposunu merak ettim, anlattı:

- Şu anda ihracatın payı yüzde 9. Gelecek yıl yüzde 30’a çıkmasını planlıyoruz. 2021 yılında 180 bin dolarlık ihracat yaptık. 2022’de 980 bin dolara çıktı. Bu yılı 2.1 milyon dolarlık ihracatla tamamlayacak gibi görünüyoruz.

Kilo başına ihracat gelirini merak ettim, şu örneği verdi:

- 30 mililitresini 5 dolara sattığımız ürün de var, şampuan gibi bir litresini 1 dolara sattığımız ürün de yelpazemizde yer alıyor.

Ardından ekledi:

- Ortalama kilo başına ihracat gelirimiz 150 doları buluyor.

Şu noktaya işaret etti:

- Ürünlerimizle global markalardan pazar payı alıyoruz. Bu yönümüzle ülkemizin kozmetik ithalatını kendi ölçeğimizde frenliyoruz.

Hazal Evliyaoğlu araya girdi:

- Nepal ve Azerbaycan’da pazar lideriyiz. Ürdün ve Kuveyt’te de çok iyi gidiyoruz.

Evliyaoğlu kardeşlerin pandeminin ilk günlerinde kurdukları kozmetik şirketi, kısa sürede hızlı yol almış görünüyor.

İçeride 8 milyon adetlik satış, 33 ülkeye 2.1 milyon dolarlık ihracat, büyüme tempolarını yüksekliğini ortaya koyuyor.

İhracatta kilo başına 150 dolarlık gelir, işin katma değerinin yüksekliğini gösteriyor…

Gebze’de 12 milyon dolara fabrika kuruyor

EVLY Pharma Cosmetics kurucu ortağı ve CEO’su Ozan Evliyaoğlu, Gebze Muallimköy’de fabrika için bir arazi aldıklarını belirtti:

- 18 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak fabrikamız 2025 yılı sonuna kadar devreye girer.

Yaptıkları yatırımın parasal değerini sordum, yanıtladı:

- 10-12 milyon dolarlık bir yatırım olacak.

Evly Pharma Cosmetics kurucu ortağı ve CMO’su Hazal Evliyaoğlu araya girip ürün geliştirme konusuna değindi:

- Ürünlerimizi kendi Ar-Ge merkezimizdeki laboratuvarda geliştiriyoruz. Sonra seri üretime geçiyoruz.

3 yabancı rakibi ihaleye tonu 3 bin Euro ile girdi O, 900 Euro ile kazandı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.), bir süre önce “De-Icing fluid” ihalesi açtı. İhaleye 3 yabancı ve Türk şirketi MKS DevO Kimya girdi.

İhalenin ilk adımında üç yabancı şirketin ton başına fiyatları şöyle oluştu:

3500 Euro

3200 Euro

3080 Euro

Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Korgün Şengün’ün yürüttüğü MKS DevO Kimya, 990 Euro’luk teklifle dikkati çekti.

İhale komisyonu, 4 şirketten son tekliflerini istedi. 3 bin 500 Euro’luk teklifi olan yabancı firma, yeni teklif vermedi. Yani, fiyatını indirmedi. 3 bin 200 Euro isteyen yabancı şirket fiyatını yarıya indirdi. 3 bin 80 lira isteyen yabancı şirket de fiyatını 2 bin 800 Euro’ya çekmekle yetindi.

Mehmet Korgün Şengün, ihaleye giren ekibine talimat verdi:

- Fiyatımızı 90 Euro indirelim. 900 Euro düz olsun…

Böylelikle HEAŞ’ın 200 tonluk “De-Icing fluid” ihalesini MKS DevO Kimya kazanmış oldu. Korgün Şengün, bu ihale öyküsünü EKONOMİ Gazetesi’nin PwC işbirliği, Sabancı Holding ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda Sapanca’daki Elite World Otel’de düzenlediği “Dönüşen Liderlik Zirvesi-2023”ün ara sohbetleri sırasında anlatıp ekledi:

- 600 bin Euro’ya tamamlanma ihtimali yüksek ihalede fiyatı 200 bin Euro’ya indirmiş olduk.

Korgün Şengün, Ocak 2023’te Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la Bandırma OSB’deki fabrikasına uğradığımızda MKS DevO’yu şöyle özetlemişti:

- MKS DevO’yu 2003 yılında kurduk. Organik kimyasallar üretiyoruz. 6-7 sektörün daha önce ithal ettiği hammaddeyi üretip pazara sunuyoruz.

Ardından eklemişti:

- Uçaklarda buz çözücü veya buzlanmayı önleyici olarak kullanılan “De-Icing fluid”i Türkiye’de sadece biz üretiyoruz.

Antwerp’te GEBKİM’in yarı fiyatına depo yeri aldım

MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Korgün Şengün, Sapanca’da gerçekleşen “Dönüşen Liderlik Zirvesi-2023”ün ara sohbetlerinden birinde GEBKİM (Kocaeli-Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Başkanı Vefa İbrahim Aracı’yı işaret etti:

- GEBKİM’de yatırım arazisinin metrekaresi 700 Euro dolayında. Yani, çok yüksek.

GEBKİM’deki arsa fiyatını Belçika’nın liman kenti Antwerp’le karşılaştırdı:

- Antwerp’te yakın zamanda depo için arsa aldık. Metrekaresi 320 Euro. Yani, GEBKİM’de arsa fiyatı Antwerp’in iki katından fazla.