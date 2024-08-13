İhracat elemanımı seçerken…

Son sohbetler üzerine düzenli yapmasa da ihracattan kopamayan bir dostumuz sordu…

“İhracat elemanını seçerken ne yapsak da doğru elemanı bulsak? ”

Siz doğru elemanı seçmeye çalışırken hangi kıstaslara göre eleman seçeceksiniz demişim…

Sonra da demişim ki “Pazardan sebze bile alırken kıstaslarınız var.”

Rengine bakarız, sert mi yumuşak mı diye elleriz, kokusunu anlamaya çalışırız.

Karpuza tokat atmaya bayılırız…

Hepsinin arkasında, alacağımız ne ise ve onun işimize uygun olması için neler gerekiyorsa, onların var olup olmadığını anlamaya çalışmamız yatıyor.

Bunları anlayabilmek için de ya önceki deneyimlerimizle oluşturduğumuz ya da bizi alışverişe gönderenlerin bize söylediği kıstaslar var.

El cevap; “Hocam sen de abartıyorsun. Müşteri bulacak başka ne yapacak ki ihracatçımız?

İyi de bu müşteri bulma işini yapabilmek için hangi yeterlilikleri olması gerekli?

Bu yeterliliklerini tanımladınız mı?

Sadece mesleki yeterliliklere mi bakacaksınız?

İnsani değerler ne olacak?

Tanımlanan yeterliliklerin istenilen düzeyde olup olmadığını nasıl ölçecek ve nasıl değerlendireceksiniz?

İrili ufaklı yüzlerce işletme tanıdım. Bazılarının işe alım süreçlerine kısmen müdahil oldum. Gördüğüm en büyük eksiklik, alınacak elemanın yeterlilikleri ve nitelikleri konusunda net, açık ve anlaşılır bir kıstas listesinin olmayışı.

İşe alım ilanları da çoğunlukla, sektörde çalışan büyücek firmaların veya alanı başka da olsa içeriği ilan verecek olan insan kaynakları sorumlusu kişiye cazip gelen ilan metinleri.

Şirkette hiç işe yaramayacak nitelikleri arayanlar mı istersin, deneyim olmasa bile aklı başında olan birilerinin yapabileceği işlerde uzunca deneyim arayanlar mı yoksa normal bir şirkete yabancı dil bilen servis elemanı arayanlar mı?

Bir de stajyer çalıştırmayı istemeyen, onları yük olarak gören ve hep deneyimli eleman arayanlara da bir çift sözüm var…

Onlara işi öğrenmeleri, yetişmeleri ve aradığımız nitelikleri kazanmaları için şans tanımazsak, gençler nerede ve nasıl deneyim kazanacak ve nitelikli eleman olabilecekler.

Özdeyiş haline gelen bir sözüm var; “Yetişmiş elemanın ağacı yok ki oradan toplayalım.”

Sözün özü şu ki önce biz neye ihtiyacımız olduğunu belirleyelim.

Sonra bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak olası adaylarda aranması gereken yeterlilikleri ve nitelikleri açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde listeleyelim.

Değerlendirmeleri nasıl yapacağız önceden bilelim.

Şeffaf olalım ne gelen işletmede sorun yaşasın ne de biz onunla sorun yaşayalım.