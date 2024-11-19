İkinci elde iade dolandırıcılığı

İnternet üzerinden ikinci el satışın yaygınlaşması ve bu e-ticaret platformlarının popülaritesinin artmasıyla birlikte dolandırıcılık faaliyetleri de artış gösterdi.

Özellikle teknolojik aletlerin alımında mağduriyetler artıyor. Bu e-ticaret sitelerinde vatandaşlar dolandırılıyor ve mal kaybına uğruyor.

Cep telefonu gibi teknolojik ürünler, e-ticaret sitelerinde satıldığında, bazı alıcıların telefonun sağlam parçalarını çıkararak, IMEI numaralarını kopyalayıp ürünü eksik şekilde iade ettiği satıcıyı da mağdur ettiği göze çarpıyor.

Bu durumda e-ticaret platformu parayı kendi bünyesinde tutuyor ve iade gerçekleştiği zaman alıcıya geri ödemede bulunuyor. Böylece satıcı, sağlam satmış olduğu ürününü eksik veya değiştirilmiş olarak geri aldığı gibi bir de ödeme alamıyor ve ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Alıcıya ulaşılmayınca...

E-ticaret platformlarında ürün satıcılar, alıcıya ait kimlik bilgisine ulaşmakta sıkıntı yaşayabiliyor.

Alıcının sadece kargo adresinin görüldüğü, bu adreslerin de bir işyeri veya bir dükkân gibi yere ait olduğu göze çarpıyor. Bu yaşanılan durum da alıcıya ulaşmayı zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar; bu platformlarda yaşanan sorunların giderilmesinde, davaların hukuk mahkemelerine taşındığına dikkat çekiyor.

Bu siteler üzerinden alışveriş yapan veya malını satışa koyan kişilerin kimlik bilgisiyle kayıt olması önem arz ediyor. Satıcı ve alıcının internet sitesi aracılığıyla, birbirlerine ulaşabilmesinin kötü niyetli alıcılara karşı caydırıcı önlemlerin alınması gerekiyor.

Uzmanlar, çevrim içi alışverişlerin yüz yüze yapılmasının önemli olduğunu, aksi halde vatandaşların dolandırıcılık riskiyle karşılaşabileceğini ve ikinci el ürün alırken dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Satıcı nasıl korunmalı?

Tespit Belgesi güvence sağlar

E-ticaret sitelerinden satış yapan vatandaşların, ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla tespit belgesi alınabiliyor.

Bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan incelemeyle verilen bu belge; ürünün hasar, eksik parça, ürüne zarar verilerek iadesi gibi durumlarda alıcıyı dolandırıcılığa karşı koruyabileceği gibi yaşayacağı sorunlarda kanıt olarak da kullanılabiliyor.

Başvuru Tüketici Hakem Heyetine

Tüketicinin, e-ticaret sitesinde satıştan kaynaklı durumlarda haklarının korunması için Tüketici Hakem Heyetine başvurubiliyor.103,99 liraya kadar olan zararı için İkamet ettiği il veya ilçede bulunan Tüketici Hakem Heyetine başvurup zararının karşılığını isteyebiliyor.

103,99 lira üzerindeki zararı için ise arabulucuya başvurabiliyor. Vatandaşlar, başvurularını il ve ilçelerde bulunan Tüketici Hakem Heyetine gidip başvurabileceği gibi e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemine girip de yapabiliyor.

Denetim yoksa satıcı zorda

Satıcı, e-ticaret sitesinde sattığı ürünü iade alabilmesi ya da alamazsa, ödeme yapılmasını garanti etse de geçen bu zaman içinde ürünlerde hasar, eksilme veya değişiklik olabiliyor. Bu değişim sonunda denetleme mekanizmasının oluşmaması halinde satıcı mağduriyet yaşayabiliyor.

E-ticaret sitelerinde yapılan ikinci el alışverişlerde satıcının, dolandırıcılığa karşı korunmak için bilinçli davranarak yasal haklarını kullanması ve gerekli tüm önlemlerini alması önem arz ediyor.

Denetim mekanizmasının da işleyişi ve ikinci el alışverişlerde tespit belgesinin alınması da satıcıya güvence sağlayabiliyor.