Inditex sürdürülebilirlik yatırımlarına devam ediyor

Dünyanın en büyük moda perakendesi gruplarından Inditex’in, 31 Ocak 2024 verilerine göre, Türkiye’de 201 mağazası ve 6946 çalışanıyla geniş bir eko sistemi bulunuyor. Ülkemizde 330 bin 926 kişi Inditex için üretim yapan kuruluşlarda çalışıyor. Türkiye Inditex’in küresel tedarikçileri arasında 3. sırada yer alıyor.

Inditex 2021'den bu yana tüm markalarında 22 yenileme-genişletme ve 11 yeni açılış projesine imza attı. Inditex Türkiye, bu yılsonuna kadar toplamda 10 yeni mağaza açacak ve 14 mağazanın yenilenme işlemlerini tamamlayacak.

Eko- verimli mağaza konsepti

Inditex’in markalarından Massimo Dutti geçtiğimiz günlerde, İstanbul Galataport’ta açtığı Eko Verimli Mağaza konseptini tanıttı. Yeni tasarım mağazalar, geleneksel mağazalara oranla yüzde 30 daha az elektrik ve yüzde 40 daha az su tüketiyor.

İklim kontrolü, CO2 ölçüm cihazları kullanılarak hesaplanan, alan konumuna göre değişen havalandırma kontrolü kullanılarak sağlanıyor. Kullanılan ekipmanlar, ısıtma veya soğutma talebine bağlı olarak yük kapasitesini kendi kendine düzenleyen ve sürekli olarak tüketim ihtiyaçlarına uyum sağlayan invertör teknolojisini kullanıyor.

Sürdürülebilirlik taahhütleri

Temmuz 2023'te yeni sürdürülebilirlik taahhütlerini açıklayan Inditex, 2040 yılında net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Tedarik zinciri boyunca ortaya çıkan etkileri azaltmak için süreçlerin verimliliğini artıracak çalışmalar yapıyor. Döngüsel modelleri benimseyen bir anlayışla ilerleyerek, aynı zamanda doğanın korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olacak adımlar atıyor. Ayrıca, sosyal ve çevresel projelere yatırım yaparak iş dünyasındaki toplulukların gelişimini destekliyor.

Esnek modellerle artan verimlilik

Inditex çalışma modelini “müşterilerin moda taleplerine doğru zamanda ve giderek daha sürdürülebilir bir şekilde yanıtlamak” prensibi üzerine kuruyor. Esnek bir çalışma modeli benimsiyor. Sezon başındaki düşük alım hacimleri ve entegre çevrimdışı- çevrimiçi mağaza modeli sayesinde sadece müşterilerin istediğini bildikleri ürünleri üretiyor. Böylece, satış oranları artıyor ve satışa sunulan tüm ürünlerin sadece yüzde 0,5'inden daha az bir kısmı stok fazlası olarak kalıyor. Kuruluş, atıkların yeni bir girdiye dönüştürülebildiği döngüsel bir modele ve sıfır net emisyona doğru ilerlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Jotun’un üst düzey yönetimindeki Türk yönetici sayısı artıyor

Geçtiğimiz hafta bu yıl Jotun Türkiye Genel Müdürlüğü bayrağını devralan Serdar Puntar’la küçük bir basın buluşmasında bir araya geldik.

Puntar’ın verdiği bilgiye göre, Türk yöneticiler Jotun'da üst düzey görevler üstleniyor. Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesi, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde genel müdür, bölge direktörü, başkan yardımcısı pozisyonunda pek çok Türk yönetici başarılı sonuçlar elde ediyorlar.

Serdar Puntar da Jotun’da çalışmaya 1994 yılında başlamış. Türkiye’de ve yurt dışında farklı pozisyonlarda çalışmış. Son olarak 2021- 2023 yılları arasında ise Türkiye’deki sorumlulukları ile birlikte Jotun Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinin Enerji, Altyapı ve Bayi Müşteri gruplarından sorumlu Satış Direktörü görevini üstlenmiş.

90 ülkede 36 fabrika

Dünyanın en büyük boya, kaplama ve toz boya üreticilerinden biri olan Jotun’un 90 ülkede 71 şirketi, tüm kıtalara yayılmış 36 fabrikası var. Merkezi Norveç’te bulunan ve Norveç'ten dünyaya yayılan boya devi Jotun, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1986 yılından bu yana devam ediyor.

Türkiye’nin ikinci en büyük boya firması olan Jotun, deniz boyaları ve ağır sanayi boyalarında pazar lideri konumuna sahip.

Jotun Türkiye “Dekoratif Boyalar, Deniz Boyaları, Endüstri Boyaları ve Toz Boyalar” olmak üzere dört segmentte faaliyet gösteriyor. Kuruluşun, biri yaş diğeri toz boya üreten iki fabrikası, 700’ü aşkın çalışanı ve 600’den fazla mağazası bulunuyor.

Jotun ve Sürdürülebilirlik Politikası

Jotun, özellikle çevre dostu, sürdürülebilirlik yönünde önemli çalışmalara imza atıyor. Ürünlerin çevreye ve insan sağlığına duyarlı olmasına büyük önem veriyor. Tüm dünyada geçerli Jotun YeşilAdımlar (Jotun GreenSteps) sürdürülebilirlik politikası ile, enerji verimliliğinin artırılması için çalışıyor. Öte yandan, atıkların geri dönüşümü, karbon ayak izinin, solvent emisyonun azaltılması için projeler geliştiriyor. Atık geri dönüşümleri için operasyonlarında ‘azalt’, ‘yeniden kullan’ ve ‘geri dönüştür’ politikası izliyor.

Yeşil Adımlar Projesi

Jotun 2016 yılından beri yürüttüğü “YeşilAdımlar” projesiyle hem şirket içinde hem de tüketiciler nezdinde iklim farkındalığı yaratmaya çalışıyor. Jotun Türkiye bugüne kadar TEMA Vakfı, Sualtı Temizlik Bilinçlendir­me ve Hareketi Derneği, Buğday Derneği, Ecodrone gibi oluşum­larla yaptığı çeşitli işbirlikle­riyle kolektif bir çevre bilinci yarat­mada öncü adımlar attı.

Kültür Sanat Çalışmaları

Türkiye’de çoğu sanat galerisinin, müze ve sergilerin renk partneri­ olan Jotun, bu alandaki desteğini de uzun yıllardır sürdürüyor. Salt Galata, İstanbul Modern, Artnivo.com ve Art Nivo Project Space, Bozcaada Caz Festivali Jotun’un destek olduğu markalar arasında yer alıyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi STK’lara da destek veren kuruluş, eğitim için de projeler geliştiriyor. 2024 yılında toplamda 60 okulun boyanmasına yardımcı olan kuruluş, çocuklara daha sağlıklı ve konforlu bir eğitim alanı yaratmada öncü olmaya çalışıyor